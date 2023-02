Anche se spesso si crede che non si possa far a meno di averla in casa, la candeggina è un elemento sostituibile senza alcun problema.

Oltre ad essere dannoso se va a contatto con la pelle e con alcuni tessuti o superfici della casa, è anche altamente inquinante.

Ci sono delle alternative date dai rimedi naturali che possono sbiancare i vestiti in modo efficace ed ecologico, oggi ne vedremo 7 in particolare!

Bicarbonato

Primo ingrediente che potete sfruttare al posto della candeggina è sicuramente il bicarbonato di sodio!

Parliamo in un elemento che non manca davvero mai in casa, quindi potete tenerlo a portata di mano e usarlo all’occorrenza.

Usarlo nel bucato è semplicissimo, non dovrete far altro che mettere 1 misurino di prodotto direttamente nel cestello della lavatrice.

Regolatevi con la quantità in base al carico del cestello in lavatrice e vedrete che i bianchi torneranno splendenti!

Aceto

Passiamo adesso al secondo tra i trucchetti a cui non si rinuncia mai non solo in lavatrice, ma anche per la casa in generale!

L’aceto, infatti, è fantastico da usare perché toglie in modo molto efficace le varie macchie sui vestiti, neutralizza i cattivi odori e lucida in modo fantastico.

Dunque usarlo al posto della candeggina è un’ottima scelta, dovrete mettere 1 tazzina d’aceto con 1 cucchiaino di olio essenziale nella vaschetta del detersivo.

Se non volete usare l’olio essenziale potete mettere direttamente 1 misurino d’aceto nel cestello ed ecco fatto!

Sapone di Marsiglia

Le nostre nonne ci hanno trasmesso la passione per questo fantastico elemento che, di generazione in generazione, non smette mai di sorprendere!

Il sapone di Marsiglia, con il suo profumo e la sua capacità pulente e sgrassante è l’ideale per sostituirsi alla candeggina.

Non dovrete far altro che tagliare 1 cucchiaio di scaglie di sapone e metterlo nella vaschetta del detersivo della lavatrice.

Vedrete che il profumo si attaccherà al bucato e il risultato sarà un bianco splendente fantastico!

Acqua ossigenata

Quando i panni bianchi sono particolarmente sporchi e serve un’azione sgrassante più incisiva, allora dovrete prediligere l’uso dell’acqua ossigenata!

Non tutti sanno quanto possa essere un punto di forza avere quest’ingrediente in casa, quindi è arrivato il momento di sfruttarlo per bene!

Degno sostituto della candeggina, l’acqua ossigenata dovrà essere usata mettendone 2 cucchiai direttamente nella vaschetta del detersivo.

A fine lavaggio non dovrete far altro che godervi un ottimo risultato!

Percarbonato di sodio

Il nome ci riconduce al primo elemento che abbiamo visto, ma ha delle differenze che lo rendono particolarmente performante in lavatrice!

Si tratta del percarbonato di sodio, perfetto per avere un bucato non solo bianco e lucido, ma anche pulito e privo di varie macchie.

Infatti, proprio come l’acqua ossigenata, è da usare quando i panni sono particolarmente sporchi o maleodoranti.

A tal proposito è bene ricordare che il percarbonato di sodio agisce ad una temperatura minima di 40 gradi.

Sapone giallo

Andiamo di nuovo indietro nel tempo con il sapone giallo, altro ingrediente naturale che vede la sua massima applicazione se messo in lavatrice.

L’olio di cocco di cui è composto è quello che serve per fare in modo che sia perfetto al posto della candeggina!

Dovrete mettere 1 pallina di sapone se riempite metà cestello oppure 2 palline nel caso in cui il cestello sia pieno.

Limone

Concludiamo i rimedi che possono sbiancare i vestiti senza la candeggina con il limone!

Questo vecchio agrume, fresco ed intenso, ha una capacità sgrassante estremamente indicata in lavatrice, specie per i panni bianchi.

Prelevate, quindi, del succo di limone stando molto attenti a togliere i semini e la polpa in pezzi. Poi riempite un misurino e mettetelo nel cestello.

Il risultato sarà fantastico!

Avvertenze

Per avere sempre dei bianchi perfetti è consigliabile consultare le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette.