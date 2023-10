Per quanta cura possiamo avere dei vetri, questi presentano spesso degli aloni per niente belli da vedere che li fanno sembrare sporchi pur avendoli da poco puliti.

Solitamente, per averli lucenti ricorriamo a prodotti disponibili in commercio che però sono molto inquinanti.

Ma sappiate che non ne avrete più bisogno! Oggi, infatti, vedremo insieme come togliere gli aloni dai vetri con l’aceto bianco!

Procedimento

L’aceto è un ingrediente da dispensa noto proprio per le sue proprietà lucidanti in grado anche di lucidare a specchio l’acciaio della cucina.

Per utilizzarlo, quindi, tutto ciò che dovrete fare è riempire un vaporizzatore con metà quantità di aceto e metà quantità di acqua e agitarlo energicamente in modo da mescolare gli ingredienti.

Dopodiché, spruzzatelo sui vetri, passate un panno morbido di cotone ed effettuate movimenti circolari in modo da rimuovere anche gli aloni più ostinati.

Per un effetto ancora più efficace, potete utilizzare dei fogli di carta di giornale, in quanto la consistenza della carta è in grado di assorbire lo sporco e le macchie.

Se, però, sul vetro sono presenti macchie di sporco che proprio non vogliono andare via, allora vi suggeriamo di combinare l’aceto con l’amido di mais, noto anche come maizena, un ingrediente che vanta forti proprietà assorbenti.

In una brocca, quindi, versate 400 ml di acqua e 400 ml di aceto, dopodiché aggiungete 2 cucchiai di amido di mais.

Mescolate tutto per ottenere un composto omogeneo, dopodiché travasate la miscela in un flacone con vaporizzatore e spruzzatela sui vetri.

Infine, passate un panno in microfibra umido in modo da catturare tutta la polvere e lo sporco e passate un panno di cotone asciutto.

Video per lavare i vetri con l’amido

Se preferite un video per vedere come pulire i vetri molto sporchi con l’amido di mais, ecco a voi! In questo modo, sarà ancora più facile!

Altri trucchetti per pulire i vetri

Finora abbiamo visto come usare l’aceto per pulire i vetri a fondo. In realtà, però, non solo l’aceto può venire in vostro soccorso in caso di vetri pieni di aloni. Ci sono altri ingredienti, vediamoli insieme!

Limone

Innanzitutto, il limone, l’agrume dalle proprietà lucidanti, smacchianti, sbiancanti, anticalcare, anti-odore e così via.

Inoltre, questo ingrediente vanta anche un forte profumo inebriante in grado di profumare tutta la casa!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 3 cucchiai di succo di limone in un flacone contenente 500 ml di acqua e aggiungere, poi, 1 cucchiaio di amido di mais.

Dopodiché, mescolate il tutto e vaporizzate la miscela così ottenuta sui vetri. Infine, fate agire per un po’ e passate un panno in microfibra morbido per strofinare.

Acido citrico

Un altro rimedio molto efficace per avere vetri brillanti consiste nell’utilizzare l’acido citrico, il quale è noto per la sua forte azione anticalcare utilizzata anche per pulire a fondo gli elettrodomestici come la lavastoviglie e la lavatrice.

Vi basterà versare 1 cucchiaino di acido citrico in un flacone contenente 1 litro di acqua e aggiungere, poi, 1 cucchiaino di sapone di Marsiglia.

A questo punto, agitate il vaporizzatore, spruzzate la miscela sui vetri e passate un panno morbido per effettuare movimenti circolari e per strofinare.

N.B Ricordatevi sempre di agitare prima dell’uso.

Avvertenze

Vi suggeriamo di procedere con la pulizia dei vetri nelle giornate nuvolose ed evitare i momenti della giornata in cui il vetro è esposto al sole poiché la luce solare diretta sembra favorire la formazione degli aloni.

Non utilizzate spugnette abrasive perché potreste graffiare i vetri.