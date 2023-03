Tanti sono i rimedi naturali che si possono usare in lavatrice e che si possono sostituire ai tradizionali detersivi.

Alcuni sono tramandati di generazione in generazione dalle nostre nonne e ancora oggi rappresentano una soluzione efficace.

Tra questi prodotti non possiamo fare a meno di menzionare l’acido citrico, elemento ecologico che viene estratto dagli agrumi. I suoi benefici sono molteplici in ogni zona della casa.

Oggi vedremo in particolare come usarlo in lavatrice sfruttando 4+1 metodi diversi!

Ammorbidente naturale

Sapevate che potete rinunciare a comprare l’ammorbidente usandone uno naturale a base di acido citrico?

Ebbene sì, questo prodotto è perfetto per avere un bucato soffice e si prepara in pochissimo tempo, scopriamo subito come farlo!

Dovrete sciogliere 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e aggiungere 10 gocce di olio essenziale di una fragranza che preferite (in genere quella alla lavanda è molto apprezzata).

Ad ogni lavaggio basterà usare 100 ml di composto da regolare poi anche in base al carico nel cestello.

Per sbiancare

Oltre ad ammorbidire i panni, l’acido citrico è utile anche per sbiancare!

Ne servirà davvero poco, basterà mettere 1 cucchiaio di prodotto nella vaschetta del detersivo e avviare il lavaggio dei bianchi a temperatura non troppo bassa.

Vedrete che al termine nel ciclo di lavaggio i panni saranno bianchissimi! Lasciateli poi asciugare all’aria aperta, lontani dalla luce diretta dei raggi solari.

Pretrattare le macchie

Quando i tessuti sono particolarmente sporchi, bisogna pretrattare le macchie prima di metterli in lavatrice, così si avrà un risultato migliore.

Anche in casi del genere potete servirvi dell’acido citrico! Dovrete preparare la soluzione indicata anche precedentemente con 150 grammi di prodotto sciolti in 1 litro d’acqua.

Vaporizzate il composto sulla macchia e strofinate con un panno in microfibra, ripetete più volte finché la macchia non si sbiadisce e poi mettete in lavatrice.

Addio macchie e benvenuto pulito!

Lavaggi a vuoto

Non solo per la cura dei panni, l’acido citrico è un ottimo alleato anche per la lavatrice stessa.

Bisogna, infatti, tener presente che almeno una volta al mese la lavatrice necessita di un lavaggio approfondito che possa togliere tutto il calcare, la muffa e le macchie.

Per farlo in modo accurato l’acido citrico è una delle soluzioni migliori! Altro non dovrete fare che riempire una tazza, metterla nel cestello e avviare un lavaggio a vuoto a temperature alte.

L’elettrodomestico tornerà come nuovo!

Per togliere i cattivi odori

Oltre allo sporco, nella lavatrice si accumulano anche cattivi odori dovuti all’umidità e a una negligenza generale nella cura della pulizia.

Mandarli via è davvero semplice e l’acido citrico torna ad essere d’aiuto!

Sciogliete 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua, aggiungete poi 5 gocce di un olio essenziale a vostro piacimento per dare un tocco di profumo e mettete tutto nella lavatrice vuota.

Impostate un lavaggio breve, ma a temperature alte e addio puzza!

Avvertenze

Quando usate l’acido citrico per i panni, assicuratevi di aver letto le etichette di lavaggio.