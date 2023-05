Il calcare è di per sé un tipo di sporco molto difficile da gestire, ma quello che si trova all’interno del bagno molto spesso è quasi impossibile.

Più che la difficoltà nel toglierlo, e il fatto di trovarlo ovunque a costituire un problema.

Come in ogni situazione, esistono delle soluzioni che possono fare al caso nostro e far tornare il bagno pulito dicendo addio a calcare in poco tempo, oggi vi dirò tutto quello che dovete sapere!

Preparare lo spray pulente

In questo primo passaggio bisogna fare un semplice spray pulente e non preoccupatevi, sono sicura che avete già tutti gli ingredienti a portata di mano!

Infatti in casa ci sono degli elementi naturali di cui spesso non si sfruttano a pieno le potenzialità e risultano efficaci, donando subito dei risultati! Siete curiosi di conoscere quelli che occorrono? Vediamoli subito!

Ingredienti

300 ml d’aceto

300 ml di succo di limone

100 ml d’acqua

Ecco fatto, sono davvero semplicissimi!

Una volta preparato l’occorrente, assicuratevi che non vi siano semi nel succo di limone e poi mescolate tutto insieme fino ad ottenere un’unica soluzione!

Per ragioni di praticità nella modalità d’uso, vi consiglio di trasferire tutto all’interno di un flacone spray così la pulizia sarà ancora più immediata.

Pulizia delle zone sporche

Lo spray pulente è pronto, dunque non resta che iniziare la vera e propria pulizia del bagno per farlo tornare a splendere!

Andiamo per gradi, dato che il calcare si accumula davvero ovunque, quindi scendiamo nel dettaglio di tutte le zone:

Doccia : partiamo col botto! La doccia è particolarmente soggetta a raccogliere il calcare, per cui ha bisogno di un intervento specifico. Sui binari della doccia, negli angoli e sul silicone spruzzate una quantità abbondante di composto e lasciatelo agire per almeno mezz’ora. Successivamente strofinate con uno spazzolino e vedrete che verrà via in un niente! Per le piastrelle, miscelatore e il resto basterà usare una spugnetta non troppo abrasiva;

: partiamo col botto! La doccia è particolarmente soggetta a raccogliere il calcare, per cui ha bisogno di un intervento specifico. Sui binari della doccia, negli angoli e sul silicone spruzzate una quantità abbondante di composto e lasciatelo agire per almeno mezz’ora. Successivamente strofinate con uno spazzolino e vedrete che verrà via in un niente! Per le piastrelle, miscelatore e il resto basterà usare una spugnetta non troppo abrasiva; Piastrelle : tra le fughe e sulle piastrelle non mancano mai le macchie d’acqua generate dal calcare, ma niente è meglio del nostro spray pulente per farle splendere nuovamente. Basterà vaporizzarlo su un panno in microfibra, passarlo sulle piastrelle e risciacquare, il risultato sarà subito visibile;

: tra le fughe e sulle piastrelle non mancano mai le macchie d’acqua generate dal calcare, ma niente è meglio del nostro spray pulente per farle splendere nuovamente. Basterà vaporizzarlo su un panno in microfibra, passarlo sulle piastrelle e risciacquare, il risultato sarà subito visibile; Rubinetti : il calcare non risparmia mai i rubinetti del bagno e se desiderate vederli di nuovo brillanti, avete già la soluzione a portata di mano! Spruzzate il composto, lasciatelo agire per 5 minuti e poi usate una spugnetta non abrasiva per toglierlo a fondo;

: il calcare e se desiderate vederli di nuovo brillanti, avete già la soluzione a portata di mano! Spruzzate il composto, lasciatelo agire per 5 minuti e poi usate una spugnetta non abrasiva per toglierlo a fondo; Ceramiche: usare lo spray sulle ceramiche non solo toglierà il calcare, ma ve le farà ottenere anche più bianche! Basterà solo spruzzarlo e poi procedere con i passaggi del lavaggio.

Nel momento in cui avete completato tutte queste zone, il bagno tornerà ad essere pulito e anche gli eventuali cattivi odori saranno andati via senza problemi!

Si può usare lo spray in casa?

L’uso dello spray si riduce soltanto al bagno o può essere usato anche per tutta la casa?

A questa domanda vi rispondo assolutamente sì! Anche in tanti altri posti può dare il meglio di sé e ho avuto modo di vedere, giorno dopo giorno, che grande aiuto può dare nelle pulizie domestiche.

Prima di tutto il calcare non si forma solo in bagno, ma anche in cucina, quindi abbiamo la prima area dove possiamo usarlo quotidianamente.

L’unione d’aceto e succo di limone, inoltre, è perfetta pure per le seguenti faccende:

Pulizia dei vetri : si tratta di un metodo senza risciacquo dove dovrete vaporizzare il composto sul vetro e passare solo un panno in cotone;

: si tratta di un metodo senza risciacquo dove dovrete vaporizzare il composto sul vetro e passare solo un panno in cotone; Per togliere la polvere : scrivanie, mensole e mobili ne sono sempre pieni, usate la soluzione sul panno in microfibra e godetevi il risultato;

: scrivanie, mensole e mobili ne sono sempre pieni, usate la soluzione sul panno in microfibra e godetevi il risultato; Per macchie di unto e di grasso: che stiano in cucina o in altre zone della casa, basterà spruzzare lo spray su una spugnetta, strofinare delicatamente sulla macchia e risciacquare.

Avvertenze

Il composto è fatto da aceto e limone, pertanto non può essere usato su superfici particolarmente delicate come marmo o pietra naturale.