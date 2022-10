Una delle cose che ci fanno perdere più tempo in casa sono sicuramente i vetri e gli specchi.

Sebbene di base non richiedono molto impegno, c’è da dire che a causa delle macchie d’acqua e degli aloni ci intrappolano durante le faccende domestiche!

Per non parlare di quando si incrostano particolarmente, soprattutto i vetri dopo una giornata di pioggia sporca…diventa un vero incubo.

A tal proposito oggi vedremo insieme come preparare un rimedio naturale con pochi ingredienti per avere i vetri e gli specchi perfettamente puliti e brillanti in poco tempo!

Ingredienti

Scopriamo anzitutto quali sono gli ingredienti necessari per avere i vetri sempre brillanti e perfettamente puliti!

Non preoccupatevi, serviranno prodotti naturali che avrete sicuramente in casa.

Eccoli nel dettaglio:

1 cucchiaio di borotalco

200 ml d’aceto di mele

700 ml d’acqua

Anche se può sembrare strano, il borotalco è molto diffuso nelle ricette naturali per lucidare i vetri e gli specchi.

L’aceto è già confermato come ingrediente perfetto per far brillare queste superfici anche senza risciacquo! Non a caso non viene adoperato su superfici in vetro, ma anche su quelle in acciaio dove da il meglio di sé facendolo brillare come non mai.

Potete usare qualsiasi tipologia d’aceto, tuttavia quello di mele, insieme al borotalco, daranno un tocco di profumo e di freschezza maggiori.

Procedimento

Senza troppi indugi passiamo subito al procedimento del nostro detergente composto soltanto di elementi naturali!

Per prima cosa dovrete sciogliere il cucchiaio di borotalco nell’aceto fino a farli diventare un’unica soluzione, vedrete che il borotalco tende a spargersi dappertutto e fare dei grumi, per cui vi consiglio di usare un imbuto, altrimenti rischierete anche di sprecarlo.

Successivamente unite anche l’acqua e mescolate energicamente per far diventare tutto un’unica soluzione. Se resta qualche pezzetto di borotalco, non preoccupatevi, si scioglierà man mano.

Una volta trasferito tutto in un vaporizzatore, spruzzate su tutti i vetri e gli specchi, dopodiché passate direttamente un panno in cotone pulito.

N.B. Prima di utilizzare di nuovo il detergente naturale, scuotetelo perché il borotalco tende a depositarsi sul fondo.

Altri metodi per i vetri

Il rimedio che abbiamo visto basta già per far brillare tutti i vetri e gli specchi, ma vediamo anche altri metodi che potete tenere sempre a portata di mano!

Anche in questo caso parliamo di prodotti naturali che tutti hanno in casa e che quindi possono sfruttare a proprio vantaggio!

Sapone giallo : da usare quando avete vetri e specchi particolarmente sporchi, basterà spargere una pallina di prodotto su una spugn a e sgrassare con movimenti circolari, poi risciacquate con un panno in microfibra.

: da usare quando avete vetri e specchi particolarmente sporchi, basterà spargere a e sgrassare con movimenti circolari, poi risciacquate con un panno in microfibra. Succo di limone : ingrediente efficace e profumato, diluite 1 bicchiere di succo di limone in mezzo litro d’acqua e vaporizzate sul vetro, passate solo un panno in cotone ed ecco fatto!

: ingrediente efficace e profumato, diluite e vaporizzate sul vetro, passate solo un panno in cotone ed ecco fatto! Bicarbonato di sodio : ottimo in ogni caso, dovrete diluire 1 cucchiaio di prodotto in un vaporizzatore con acqua e qualche goccia di olio essenziale se volete un buon profumo.

: ottimo in ogni caso, dovrete diluire e qualche goccia di olio essenziale se volete un buon profumo. Sapone di Marsiglia: versatene 1 cucchiaino in un vaporizzatore con acqua insieme al succo di 1 limone e avrete ottenuto un pulivetro perfetto!

Avvertenze

Provate i rimedi prima su angoli non visibili per non danneggiare vetri e specchi.