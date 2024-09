Come togliere il nero dalla guarnizione della lavatrice con due panni

La lavatrice è un elettrodomestico usato ogni giorno e anche più volte quotidianamente! Per questo motivo è importantissimo monitorare costantemente lo stato di pulizia di tutte le componenti in modo da non far accumulare troppo sporco.

Se da una parte, però, lava e rimuove tutto lo sporco dai nostri capi, dall’altra essa stessa raccoglie lo sporco e deve essere, quindi, pulita spesso per non compromettere la sua funzionalità. Per questo, oggi ci occuperemo della pulizia della guarnizione su cui spesso si accumula anche la muffa. E per farlo, ci serviremo del metodo dei due panni! Vediamo insieme come fare!

Procedimento

Provare questo metodo è davvero un gioco da ragazzi, in quanto tutto ciò di cui avrete bisogno è:

Acqua q.b.

2 panni in microfibra grandi

un ingrediente a scelta tra aceto, bicarbonato, succo di limone e acido citrico

Iniziate, quindi, con il riempire una bacinella con acqua calda, dopodiché versate anche circa due cucchiai di uno degli ingredienti a scelta tra l’aceto, l’acido citrico, il bicarbonato e il succo di limone.

A questo punto, immergete i due panni in microfibra nella miscela così ottenuta, strizzateli ma non eccessivamente e piegateli dal lato più in grande in modo da ottenere una piccola striscia e inseritela all’interno della guarnizione. Quindi, fate agire per qualche minuto per assorbire tutto lo sporco, dopodiché togliete i panni e… noterete che lo sporco sarà solo un brutto ricor

Con aceto

Come detto prima, l’aceto è tra i rimedi più efficaci quando si tratta di mandare via lo sporco, inoltre è estremamente usato in lavatrice! Possiede un’azione pulente a cui non si può rinunciare e per questo potrebbe essere la soluzione giusta. Se volete usarlo, dovrete spargere dell’aceto direttamente sui due panni dopo averli inumiditi nella bacinella con acqua.

Con bicarbonato

Analogamente all’aceto, anche il bicarbonato di sodio è perfetto quando dovrete togliere lo sporco ostinato! Inumidite, quindi, i panni e poi spargete sopra una bella quantità di bicarbonato di sodio distribuendola in modo omogeneo. Ricordate di far aderire alla guarnizione il lato in cui avete messo il bicarbonato, lasciate agire per qualche minuto e dopo andate a rimuovere. Risciacquate i panni e usateli per sciacquare la guarnizione togliendo i residui di bicarbonato.

Con succo di limone

Il succo di limone è una manna dal cielo se usato in lavatrice! Rappresenta da sempre un ottimo rimedio naturale in casa per svolgere diverse faccende e per tale motivo non vi deluderà se lo prediligete per lo sporco sulla guarnizione! Filtrate per bene il succo di un limone, versatelo nella bacinella con acqua e inumidite i panni in microfibra nella soluzione.

Con acido citrico

Infine non potevo fare a meno di consigliarvi l’acido citrico! Ottimo quando si deve mandar via il calcare, la muffa e qualsiasi altro tipo di sporco che si insinua nella lavatrice e in particolare nella guarnizione. Dovrete sciogliere 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua, versate tutto in un vaporizzatore e spruzzate il composto sui panni dopo averli inumiditi. Lasciate sempre agire per un po’ di tempo e dopo risciacquate per bene.