Se c’è un ingrediente da dispensa in grado di venire in nostro soccorso per risolvere gran parte delle incombenze domestiche, questo è sicuramente il bicarbonato di sodio!

Le sue molteplici proprietà, infatti, lo rendono davvero efficace per rimuovere il calcare, per neutralizzare i cattivi odori, per sbiancare le superfici ingiallite e così via.

Quindi, perché non usarlo in lavatrice per risolvere alcuni problemi a cui questo elettrodomestico è soggetto? Vediamo insieme 4 trucchetti in lavatrice con il bicarbonato di sodio!

Per rimuovere i cattivi odori

Per sua stessa natura, purtroppo, la lavatrice tende a riprodurre cattivi odori a causa dell’acqua stagnante o della proliferazione dei batteri. In questo caso, quindi, il bicarbonato, con le sue proprietà pulenti e anti odore, può fornire un aiuto efficace per neutralizzare la puzza e far sì che non venga trasferita sui nostri capi.

Vi basterà, versare 1 kg di sale fino da cucina e mezza tazza di bicarbonato di sodio nel cestello e far partire, poi, un lavaggio a vuoto ad una temperatura di 60 gradi. Prima che l’acqua scarichi, fermate il lavaggio e lasciate agire l’acqua con questi ingredienti per 30 minuti, così che possa sciogliere tutte le incrostazioni.

Completate poi il lavaggio a vuoto e fate asciugare per bene tenendo l’oblò aperto. Inoltre, vi consigliamo di dedicarvi alla pulizia del cestello una volta al mese, in quanto componente soggetta alla formazione del calcare e dello sporco. Addio cattivi odori!

Per un bucato perfetto

Il bicarbonato, come già detto, è un ingrediente in grado di sbiancare il bucato, in quanto agisce come una valida alternativa naturale alla candeggina. Grazie, infatti, alla sua funzione sbiancante e alla sua leggera azione abrasiva è grado di smacchiare a fondo i vostri capi.

Tutto ciò che dovrete fare è aggiungere mezza tazza di bicarbonato nella vaschetta della lavatrice, avendo cura di diluirlo sempre al comune detersivo utilizzato. Dopodiché, non vi resta che avviare il ciclo di lavaggio.

E voilà: il vostro bucato sarà pulito come non mai!

Oltre, poi, a sbiancare i vostri panni, questo rimedio vi permetterà anche di ammorbidire i capi, in quanto il bicarbonato funge anche da ammorbidente naturale!

Addio calcare e muffa!

La lavatrice, si sa, purtroppo è tendente alla formazione del calcare e della muffa, a causa del continuo contatto con l’acqua. Per fortuna, però, il bicarbonato può venire in nostro soccorso anche in questo caso!

Un metodo efficace per liberarsi da muffa e calcare in lavatrice consiste nell’effettuare dei lavaggi a vuoto con il bicarbonato. Mettete, quindi, 3 misurini di bicarbonato all’interno del cestello e avviate un lavaggio a vuoto a temperature alte.

In alternativa, potete anche agire manualmente, preparando una pasta densa con bicarbonato di sodio e acqua a filo, fino a raggiungere la consistenza di un gel. Strofinate, poi, questo composto, sul cestello, sulla guarnizione e sulla vaschetta. E il gioco è fatto!

Per pulire il filtro incrostato

Una volta visto come pulire la guarnizione, la vaschetta e il cestello della lavatrice, vediamo insieme come utilizzare il bicarbonato per pulire il filtro della lavatrice. Questa componente, infatti, aiuta a “filtrare” i capelli, i peli e lo sporco così da proteggere il vostro bucato!

Tutto ciò che dovrete fare è innanzitutto mettere una bacinella sotto il filtro per raccogliere l’acqua che fuoriesce. Dopodiché, svitatelo e sciacquatelo sotto acqua corrente così da far uscire lo sporco.

A questo punto, create una sorta di composto pastoso mescolando mezza tazza di bicarbonato con acqua a filo e, servendovi di uno spazzolino da denti, utilizzatelo per pulire il filtro. Infine, risciacquate accuratamente, asciugate e avvitatelo di nuovo. Addio calcare dal filtro!

N.B. È importantissimo staccare la spina dell’elettrodomestico prima di effettuare i seguenti passaggi.

Avvertenze

Vi ricordo che è importante leggere le istruzioni di fabbrica della lavatrice e di usare le dosi indicate al fine di non arrecare danni ai capi e all’elettrodomestico.