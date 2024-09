Come togliere la muffa dal silicone della doccia

Il bagno di casa, purtroppo, è la stanza che più accumula umidità. Ed è soprattutto la zona doccia quella più soggetta alla formazione della muffa. Più piccolo è lo spazio, più residui si insinuano, è questo il caso dei binari della doccia dove è presente anche il silicone. Lì si accumula una grande quantità di sporco. Ma togliere quel nero sul silicone della doccia è possibile utilizzando alcuni ingredienti naturali.

Vediamo insieme 5 metodi per togliere la muffa dalla doccia e in particolare dai binari e dal silicone ma ricordate di Utilizzare sempre guanti e mascherina quando venite a contatto con macchie di muffa.

Come prevenire la muffa

Vediamo qualche consiglio utile per prevenire l’accumulo di muffa nei vostri binari e nel silicone della doccia.

Innanzitutto bisogna pulire spesso l’intera doccia, perché questa accumula capelli, acqua che si deposita e residui di prodotti come shampoo, balsamo, sapone e quant’altro.

L’ideale sarebbe sciacquare le zone che raccolgono i detriti ogni volta che effettuiamo la doccia, ma possiamo anche togliere subito eventuali macchie in modo che non si secchino e formino quegli antiestetici insediamenti giallastri.

Acido Citrico

Come abbiamo visto anche per la pulizia della doccia, l‘acido citrico ha una forte proprietà sgrassante, quindi è un’ottima scelta in caso di muffa. Inoltre quest’ingrediente risulta come valida alternativa all’aceto bianco d’alcol. Vediamo come utilizzarlo!

Vi basterà creare una miscela con 1 litro d’acqua e 150 grammi di acido citrico. Versate questa miscela direttamente sulla zona interessata, oppure versatela in un contenitore spray, agitando prima per bene e spruzzandola. Lasciate agire per qualche minuto e dopo passate una spugnetta non abrasiva per rimuovere lo sporco, vedrete che dopo tutta la muffa sarà venuta via con facilità!

Limone

Un ulteriore rimedio molto efficace per eliminare la muffa dal silicone della doccia consiste nell’utilizzare il succo di limone. Iniziate con il versare un po’ di bicarbonato direttamente sulla macchia di muffa.

Bagnate, poi, il silicone con acqua calda e lasciate agire il bicarbonato per circa mezz’ora. Nel frattempo, in uno spruzzino aggiungete dell’acqua e il succo di un limone. Spruzzate un po’ di questa miscela sulla macchia cosparsa di bicarbonato. Utilizzate, poi, la parte abrasiva di una spugna per rimuovere lo sporco e la muffa, senza strofinare ma tamponando. Continuate a spruzzare la soluzione più volte fino a quando il silicone non sarà totalmente sbiancato.

Aceto

Tra i vari rimedi, non poteva di certo mancare l’aceto! Quando si tratta di eliminare calcare, muffa e sporco ostinato, questo è l’ingrediente che fa per voi! N.B. Ricordate di non poter utilizzare questo metodo se avete la doccia in marmo o in pietra naturale, in quanto potrebbe macchiarla. Versate mezzo bicchiere d’aceto in un litro d’acqua e mescolate. Prendete una spugnetta e imbevetela con la soluzione, passatela poi su tutte le zone con la muffa, strofinando a fondo.

Potete sempre lasciare agire per qualche minuto, oppure rafforzare l’azione pulente con un po’ di bicarbonato direttamente sulla spugnetta.

Sapone di Marsiglia

Un altro trucchetto che, oltre alla pulizia, lascia anche un meraviglioso odore è il sapone di Marsiglia! Viene chiamato lo “sgrassatore naturale” proprio perché riesce a togliere in profondità le macchie difficili come, appunto, la muffa. Dovrete sciogliere 2 cucchiai di sapone di Marsiglia, aggiungere 1 cucchiaino di bicarbonato e usare il composto ottenuto sul silicone per mandare via la muffa in poco tempo. Risciacquate per bene ed ecco fatto!

Acqua ossigenata

Infine vediamo il metodo dell’acqua ossigenata. Quest’ultima viene usata spesso contro le macchie più ostinate e può essere utilizzata anche in caso di muffa. Tutto quello che dovrete fare è inumidire dei dischetti di cotone con acqua ossigenata e metterli sulle parti della doccia dove c’è la muffa. Lasciate agire per un po’ di tempo e dopo vedrete che la muffa verrà via tamponando con attenzione.

Trucchetto dell’ovatta

Ora invece vedremo insieme il trucchetto dell’ovatta, anche questo di estremo aiuto contro la muffa! Tutto quello di cui avrete bisogno sono dei batuffoli d’ovatta o dischi di cotone e dell’acqua ossigenata a 10 volumi. Bagnate l’ovatta con l’acqua ossigenata e posizionatela negli angoli della doccia e sul silicone, lasciate poi agire per almeno 20 minuti. In seguito dovrete andare a strofinare delicatamente con una spazzolina per togliere lo sporco.

Mix pulente fai da te

Per ultimo vediamo un mix pulente fai da te molto efficace contro la muffa!

Ingredienti

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia

1 cucchiaio di acqua ossigenata

Unite insieme tutti gli ingredienti amalgamandoli tra di loro, dovrete ottenere un impasto spumoso. A tal proposito vi consiglio di sciogliere il sapone di Marsiglia a bagnomaria. Ora non vi resta che far agire il tutto per un po’ di tempo negli angoli, dopodiché risciacquate tutto.