Molto spesso sentiamo parlare di rimedi naturali per pulire il bagno completamente.

Infatti ne esistono diversi che aiutano a togliere anche le macchie più ostinate, uno di questi è senza dubbio il sapone di Marsiglia!

Amato ed usato ampiamente dalle nostre Nonne in passato, questo prodotto ancora oggi riscuote tantissimo successo!

Scopriamo come usarlo in tutti gli angoli del bagno per farlo tornare profumato e come nuovo!

Ceramiche più bianche

Se le ceramiche del bagno si sono opacizzate o hanno delle macchie accumulate, potete renderle più bianche usando semplicemente del sapone di Marsiglia!

È uno sgrassante fantastico che potete sfruttare a vostro vantaggio ogni volta che dovete profumare o togliere lo sporco.

Grattugiate un po’ di sapone direttamente su una spugna e strofinate su tutte le ceramiche, poi lasciate agire per un po’ di tempo e risciacquate.

Vedrete che risultato!

Rubinetti

Non solo le ceramiche, ma anche i rubinetti del bagno potrebbero tendere a diventare opachi a causa del calcare e della polvere.

Il sapone di Marsiglia torna utile anche in questo caso perché basta sgrassare i rubinetti con una spugna piena di prodotto per averli di nuovo brillanti.

Ricordate sempre di non usare spugne eccessivamente abrasive, altrimenti potreste rischiare di graffiare i rubinetti che, alla lunga, si rovineranno.

Mobili

I mobili del bagno, uniti a quelli della cucina, sono quelli di cui dobbiamo prenderci più cura in assoluto per non rischiare di danneggiarli!

Infatti il bagno accumula una grande quantità di umidità che non dovrebbe mai arrivare anche ai mobili, per questo è bene pulirli almeno una volta a settimana.

Naturalmente l’ingrediente che potete prediligere per la pulizia è il sapone di Marsiglia!

Dovrete mescolare 1 cucchiaio di prodotto sciolto a bagnomaria insieme ad 1 cucchiaio di bicarbonato fino ad ottenere una consistenza spumosa ed omogenea.

Usate il composto per sgrassare i mobili che dopo saranno come nuovi!

Per profumare

Tra le tante qualità che possiede il sapone di Marsiglia, c’è anche il suo meraviglioso profumo!

È per questo che vi consiglio di usarlo anche se volete spargere un buon odore in bagno e vi spiego subito come fare!

Potete mettere una saponetta in prossimità della doccia, così ogni volta che l’acqua calda evapora, ne esalerà tutto l’odore.

In alternativa potete tagliare delle scaglie, metterle in una ciotolina e versare delle gocce di olio essenziale, mescolate e posizionate in una zona qualsiasi del bagno.

Nella doccia

La doccia è la zona del bagno che tende maggiormente ad accumulare sporco se consideriamo umidità, calcare e muffa.

Infatti non bisogna mai trascurarla e per prendervene cura il sapone di Marsiglia rappresenta una delle soluzioni più efficaci che possiate prediligere!

Usatelo direttamente sulla spugnetta per strofinare e sgrassare miscelatore, soffione, piastrelle e così via.

In alternativa potete fare un detergente naturale con 500 ml d’acqua in cui dovrete sciogliere 2 cucchiai di sapone di Marsiglia e 2 cucchiai di bicarbonato di sodio.

La doccia dopo brillerà e avrà un fantastico profumo!

Per gli specchi

Un bagno perfettamente pulito, ma con gli specchi sporchi, sembrerà sempre sporco…non è vero?

Bene, per evitare di non completare la pulizia del bagno, possiamo usare il sapone di Marsiglia anche sugli specchi, specialmente se sono particolarmente sporchi.

Dovrete strofinare la saponetta su un panno in microfibra inumidito e sgrassare lo specchio, poi risciacquate più volte e asciugate con un panno in cotone ben pulito.

Pavimenti

Finiamo gli angoli del bagno in cui usare il sapone di Marsiglia con i pavimenti!

La cosa bella di questo prodotto è che può essere usato su tutte le tipologie di pavimento, anche quelle più delicate come marmo o legno.

Dunque non dovrete far altro che riempire un secchio con acqua tiepida e mettere 1 cucchiaio di scaglie di sapone all’interno (se grattugiato, ancora meglio).

Procedete lavando con un panno in microfibra e il pavimento sarà perfetto!

Avvertenze

Sebbene parliamo di un prodotto delicato e naturale, è sempre consigliabile provarlo prima in un angolo non visibile.