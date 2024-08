Come togliere le macchie dal marmo del balcone

La pulizia del balcone è sicuramente una delle attività più faticose rientranti nella pulizia domestica. Il fatto che i balconi siano esposti alle intemperie e, quindi, a una maggiore usura, fa sì che non possiamo mai averli puliti come vorremmo. Ci sono, poi, alcuni materiali, che rendono ancora più difficile la pulizia dei balconi, tra cui il marmo.

Il marmo, infatti, è un materiale naturale, poroso e molto delicato, che tende a presentare incrostazioni e macchie gialle. Per la sua delicatezza, inoltre, non tutti i prodotti sono adatti per la sua pulizia. Per questo, oggi, vedremo insieme come pulire e lucidare il marmo dei balconi e quali ingredienti non usare così da non rovinarlo e renderlo opaco.

Usare prodotti aggressivi non è mai una buona idea, per questo oggi ti mostrerò come alcuni rimedi naturali siano fantastici per rimuovere le macchie dal marmo del balcone.

Che macchie trovo spesso sul marmo del balcone

Quando guardo il marmo del mio balcone, spesso mi accorgo di diverse tipologie di macchie. C’è la classica macchia di pioggia, grigiastra e diffusa, che si forma con le precipitazioni, ma ci sono anche quelle più difficili da rimuovere, come il verde causato dalla crescita di muschi e licheni, soprattutto in quelle aree meno esposte al sole.

E poi, naturalmente, c’è lo sporco trascinato dal vento, polvere e foglie che, se non rimosse regolarmente, possono lasciare aloni difficili da pulire. Per non parlare dei “ricordini” lasciati spesso anche da uccelli e piccioni!

Per questo c’è bisogno di agire in modo tempestivo, seguendo alcune piccole regole.

Ogni quanto pulire il marmo del balcone per non far assorbire le macchie

Ho imparato che la prevenzione è fondamentale. Trovarsi ad affrontare macchie vecchie e radicate sul marmo del balcone può essere davvero scoraggiante.

Perciò, ho adottato l’abitudine di dedicare alcuni minuti ogni settimana alla pulizia della superficie marmorea. Questo gesto regolare impedisce alle macchie di penetrare nei pori del marmo, rendendo le pulizie future molto più semplici e veloci. Consideratelo un investimento nel tempo e nello splendore della vostra casa.

Come rimuovere la polvere dal marmo del balcone

Prima di procedere con la pulizia del vostro marmo sul balcone, è consigliabile innanzitutto rimuovere la polvere in eccesso con una scopa dalle setole morbide. La polvere e i detriti, infatti, potrebbero causare graffi sul marmo e renderlo opaco.

Utilizzate, poi, un panno in microfibra inumidito con acqua tiepida e passatelo sulla superficie da pulire. Ripassatelo più volte, dopodiché asciugate. Vi consigliamo, inoltre, di eliminare la polvere prima della pulizia, così da non spostarla da un punto all’altro della superficie di marmo.

Detergente fai da te per il marmo del balcone

Con gli anni, ho sperimentato diverse soluzioni e ho finalmente trovato il detergente perfetto, delicato ma efficace per il marmo.

Mi piace prepararlo con pochi ingredienti semplici: mescolo in una bacinella 5 litri di acqua tiepida con 2 cucchiai di bicarbonato di sodio e 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido. Uso poi un panno morbido immerso in questa soluzione per accarezzare delicatamente la superficie del marmo.

Dopo aver rimosso lo sporco, passo un panno umido per risciacquare e, infine, asciugo con un panno pulito. È sorprendente come anche le macchie più ostinate tendano a sparire.

Se notate delle macchie particolarmente ostinate, fate una pasta di bicarbonato e acqua ad occhio, applicatela laddove ce n’è bisogno, lasciate agire per 10 minuti e strofinate in modo delicato. Questo piccolo step è da fare prima della pulizia generale.

Ricordate: è sempre meglio dare prima una spolverata in modo che a contatto con l’acqua la polvere non diventi più difficile da rimuovere.

Percarbonato di sodio per pulire il marmo del balcone

Per quelle macchie che sembrano non volersene andare, ho trovato nel percarbonato di sodio un altro fedele alleato. Non appena ci si imbatte in una macchia particolarmente tenace, una soluzione di 3 cucchiai di percarbonato disciolti in 1 litro di acqua molto calda può fare miracoli.

Applico la soluzione sulla macchia o sulla zona molto sporca, lascio agire per qualche ora se possibile, dopodiché strofino con energia e poi sciacquo con abbondante acqua. Il risultato? Un marmo che sembra non aver mai conosciuto macchie!

Bicarbonato per il marmo del balcone

Il rimedio naturale che vi spiego adesso è il bicarbonato di sodio, un potente alleato nella pulizia delle macchie che si presentano sul marmo. Per usarlo in questo caso, non dovrai far altro che creare una pasta densa mescolando 1 cucchiaio colmo di bicarbonato con acqua a filo fino ad ottenere la consistenza di un gel e applicarla sulla macchia.

Lascia agire per un po’, quindi strofina delicatamente con uno spazzolino a setole morbide o con un spugnetta. Quando avete tolto tutte le macchie, risciacquate delicatamente con un panno in microfibra ben strizzato.

Sapone di Marsiglia per il marmo del balcone

Il sapone di Marsiglia, rinomato per le sue proprietà detergenti e delicate, è un altro rimedio efficace per il marmo. La cosa che convince sempre ad usarlo è anche il suo meraviglioso profumo che, in questo caso, vi aiuterà a profumare tutto il balcone, inebriando l’aria!

Quello che dovrai fare è grattugiare un po’ di sapone su una spugna morbida e poi strofinare in maniera molto delicata la macchia. Lascia agire per almeno 10 minuti e poi pulisci con un panno morbido. Ripeti il passaggio più volte se vedi che le macchie stentano ad andare via e avrai il marmo più bianco, pulito e profumato!

Alcol denaturato per il marmo del balcone

L’alcol denaturato è un rimedio di pulizia versatile ed efficace per il marmo, soprattutto quando si vuole ripristinare la sua lucentezza.

Se usi questo metodo, la cosa da tener presente è che non serve una quantità eccessiva; pertanto riempi una ciotola con acqua tiepida, aggiungi 1 cucchiaio e mezzo di alcol denaturato e pulisci il marmo con questa soluzione. Prediligi sempre spugne morbide o panni in microfibra per non andare ad aggredire troppo il materiale.

l marmo, dona a questo materiale lucentezza e brillantezza. Passate, quindi, il maglione sul pavimento più volte e vedrete che il colore del vostro marmo sarà ravvivato!

Cosa evitare sul marmo del balcone

Oltre, però, a vedere quali ingredienti utilizzare sul vostro marmo, è bene anche sapere cosa evitare per non rovinarlo e macchiarlo ulteriormente. Poiché, infatti, è molto delicato, ci sono delle sostanze che potrebbero risultare troppo aggressive.

Tra queste, le sostanze acide, le quali corrodono il marmo formando aloni e macchie indelebili. Sono da evitare, quindi, l’aceto, il limone e la coca-cola ma anche alcune sostanze come la candeggina o l’anti-calcare, perché potrebbero opacizzarlo.