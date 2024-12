Come togliere le macchie di cera dalle tovaglie?

Durante le feste natalizie (ma non solo), le candele sono davvero suggestive perché aiutano a creare un’atmosfera magica e romantica a cena. Spesso, però, succede che alcune gocce di cera calda cadano inaspettatamente sulle nostre tovaglie e le rovinino. In questi casi, quindi, bisogna procedere nel modo giusto per poter salvare la propria tovaglia e per non rovinarla ulteriormente. Perciò, oggi, vi vogliamo consigliare alcuni metodi semplici e veloci per togliere e prevenire queste macchie di cera dalle tovaglie!

Come ho tolto la cera superficiale

Le macchie di cera possono essere assorbite dal tessuto e allo stesso tempo essere abbastanza doppie. Visto che sulla mia tovaglia ne avevo di parecchie e belle grandi, mi sono aiutata con un cucchiaino. L’ho passato delicatamente sul tessuto in modo che potesse rimanere la minor quantità possibile di cera. Ti consiglio di non esercitare troppa pressione, altrimenti potresti andare a “fissare” ancora di più la macchia.

Il metodo che mi ha aiutato

Ti anticipo che il metodo che alla fine ho scelto mi ha aiutato moltissimo, lo conosceva la mia mamma e ho deciso di provarlo per eliminare le macchie di cera che avevano ricoperto la mia tovaglia natalizia.

Ricorda sempre di leggere bene le etichette, se presenti. Se hai qualche dubbio puoi chiedere in lavanderia, soprattutto in caso di tessuti molto pregiati.

Se vuoi provare anche tu questo metodo, ti serviranno:

due fogli di carta assorbente (tipo scottex)

asse da stiro

ferro da stiro

spruzzino con acqua

saponetta di Marsglia

Il metodo consiste in due fasi: la prima che rimuove completamente le macchie, la seconda per evitare che ci siano gli aloni dopo che l’hai lavata in lavatrice.

Il procedimento passo passo

Dopo aver visto quello che ci serve ti spiego come ho fatto passo passo. Troverai anche un video che farà da guida e ti aiuterà con la pulizia. Per prima cosa, ho deciso di usare l’asse da stiro, in modo che non si rovini alcun piano di lavoro. Ho anche usato un una fodera copriasse più vecchia, così se si macchiava non era un grosso problema per me.

Ho posizionato un foglio di carta assorbente sotto la tovaglia, un altro sopra. Poi ho acceso il ferro da stiro, impostandolo a una temperatura tollerabile per il tessuto della mia tovaglia. Ho cominciato a passare il ferro da stiro sul foglio di carta assorbente, pochi secondi per volta, gettando un po’ di vapore di tanto di tanto.

Nel frattempo notavo che la cera si stava sciogliendo e si stava trasferendo dalla tovaglia allo scottex. Ho continuato per qualche minuto, poi ho deciso di sostituire i fogli in modo da dare una seconda passata. A un certo punto il risultato è stato abbastanza soddisfacente, ma volevo dare un ultimo tocco per non rischiare di trovare alcun alone. Perciò sai cosa ho fatto? Ho pretrattato con un po’ di Sapone di Marsiglia, in questo modo:

ho spruzzato della semplice acqua sulla zona da trattare

sulla zona da trattare ho passato delicatamente la saponetta

ho cominciato a sfregare il tessuto sempre in modo delicato

sempre in modo delicato ho atteso qualche minuto, poi ho messo la tovaglia in lavatrice, lavandola a una temperatura adeguata.

Un piccolo trucco per un risultato super

Se per esempio hai una tovaglia in cotone o lino di colore bianco, puoi ottenere un risultato ancora più efficace utilizzando il percarbonato di sodio.

Quando laverai la tovaglia in lavatrice, imposta almeno una temperatura di 50 gradi, con un paio di cucchiai di percarbonato come additivo al detersivo solito. Noterai che tornerà di un bianco candido, poiché questo composto a contatto con acqua calda rilascia ossigeno, sbiancando e igienizzando.

Acqua bollente

Si forma con il calore e si può sciogliere attraverso di esso! La cera, infatti, se la si mette sotto acqua bollente, può sciogliersi e staccarsi dalla tovaglia in maniera definitiva e risolvere il problema. Dovrete, dunque, riempire una ciotola con acqua molto calda ed immergere all’interno il pezzo di tovaglia interessata, lasciate per qualche minuto. Successivamente strofinate via delicatamente i residui con uno spazzolino e lasciate asciugare.

Freezer

Anche l’effetto totalmente contrario può essere d’aiuto quando resta la cera attaccata alle tovaglie! Se prima abbiamo visto che con il calore si scioglie, con il freddo invece riesce a solidificarsi così tanto da diventare una sorta di patina da staccare facilmente. Dunque piegate la tovaglia lasciando esposto il lato con la cera e inserite all’interno del freezer per qualche ora, dopodiché controllate che si sia indurita e toglietela delicatamente.

Phon

Ultimo trucchetto immediato e semplice che potete scegliere è il phon! In questo caso bisognerà soltanto inumidire la cera con acqua, preferibilmente calda, e passare sopra il phon con getto caldo e aria a media velocità. Attendete qualche minuto finché non andrà via definitivamente e la cera sulla tovaglia non sarà più un problema! Potete usare questo metodo anche per altri tipi di superficie su cui cade la cera, un esempio sono i pavimenti o i mobili che spesso raccolgono queste macchie.

Alcol

In caso le macchie siano ostinate e non siano state rimosse del tutto, potete provare questo ulteriore metodo. Aggiungete, in una ciotola, due parti di acqua e una parte di alcol. Agitate, quindi, la soluzione per mescolare gli ingredienti. Versate la soluzione sulla macchia di cera e strofinate con una spugna. Poi, tamponate e asciugate con un panno bianco e pulito. Ripetete l’operazione più volte, se necessario. Tamponate bene e accertatevi sempre che non rimanga dell’alcol sulla macchia di cera.

N.B Questo metodo non può essere utilizzato sui tessuti quale seta e raso.

Come prevenirle

Una volta visto come rimuovere potenziali macchie di cera colata sulle vostre tovaglie, vediamo insieme alcuni consigli da seguire per evitare la formazione di queste macchie.

Specchio

Per evitare che la cera bollente sgoccioli sulle vostre tovaglie, potete utilizzare uno specchio da mettere sotto le candele stesse. In questo modo, infatti, lo specchio raccoglierà le gocce di cera e creerà anche un bell’effetto visivo sul vostro tavolo. Per rimuovere, poi, le macchie di cera dallo specchio, utilizzate un coltello senza lama e un panno imbevuto detergente delicato. In alternativa agli specchi, potete utilizzare anche semplicemente dei portacandele o dei piattini che avete in casa.

Trucchetto del sale e acqua

Per evitare, invece, le candele colino in generale, vi suggeriamo un trucchetto molto facile da seguire. Questo trattamento dovrebbe essere eseguito il giorno prima dell’utilizzo delle candele sulla vostra tovaglia. Prendete, quindi, una ciotola e riempitela di acqua. Aggiungete, poi, 2 cucchiai di sale grosso. Una volta ottenuta la soluzione, immergete le candele al suo interno e accertatevi che le candele siano totalmente bagnate. Vi consigliamo di disporle orizzontalmente così da essere certe che sono bagnate dalla soluzione per tutta la loro lunghezza e larghezza. Lasciatele in ammollo per circa 12 ore.

A questo punto, lasciatele asciugare bene e accertatevi che si sia asciugato bene anche lo stoppino. Non asciugatele con uno strofinaccio o un panno perché potreste

rimuovere tutta la patina e vanificare, così, gli effetti della soluzione. Fatele, quindi, asciugare al naturale in un luogo ben arieggiato e secco. Prima di riaccendere le vostre candele, controllate che non ci siano più tracce di acqua.