Ho provato a togliere le macchie del corredo con il percarbonato. Ecco cosa è successo

In un mondo fatto di tecnologia e tempi frenetici, ancora ci emozioniamo per quei piccoli pezzi di tradizione. Basti pensare al corredo della Nonna, fatto di tovaglie dai tessuti antichi e pregiati.

Più o meno tutti conserviamo gelosamente questi elementi d’arredo, custoditi in cassetti a volte dimenticati. Nel momento in cui decidiamo di tirarli fuori, ecco che si notano delle piccole macchioline gialle, definite proprio macchie gialle del tempo.

Qualche giorno fa è capitato anche a me, per questo ho provato ad eliminarle usando un rimedio ecologico molto apprezzato: il percarbonato di sodio. Vediamo insieme cos’è successo.

Sai cos’è il percarbonato?

Se ti sei affacciato da poco all’utilizzo dei rimedi naturali per la pulizia della casa, avrai sentito parlare del percarbonato di sodio. Questo composto, che si presenta sotto forma di granuli piccoli e bianchi, è alla base anche di molti detersivi che trovi in commercio.

Ha capacità sbiancanti e anche igienizzanti, per questo viene considerato il sostituto di candeggina e detersivi sbiancanti industriali. Va ricordato però che il percarbonato di sodio (da non confondere con il bicarbonato) non va usato per tessuti delicati, come seta o lana. Avendo una funzione sbiancante, evita di usarlo per tessuti colorati, a meno che non sia diversamente specificato dalla confezione.

Ricorda di leggere bene la composizione della confezione che acquisti, assicurandoti che sia percarbonato puro, e non sbiancante a base di percarbonato.

Ora vedremo insieme come l’ho utilizzato per il mio corredo passo passo, in modo da capire come agisce e se effettivamente funziona.

Procedimento passo passo

Prima di iniziare a spiegarti per bene come ho fatto, c’è da fare una piccola premessa. Poiché il percarbonato è un rimedio molto potente, l’ho usato con molta tranquillità perché le mie tovaglie erano in lino resistente. Se la loro composizione fosse stata più delicata, avrei usato un rimedio differente.

Una volta assicuratami del materiale, ho deciso di pretrattare prima la macchia, in modo da facilitarmi l’operazione. Mi è bastato inumidire leggermente la zona con acqua, passare una saponetta di Marsiglia e strofinare delicatamente.

Poi ho inserito la tovaglia in una bacinella capiente e ho versato 2 cucchiai di percarbonato di sodio. Nel frattempo, ho lasciato riscaldare una pentola grande, colma d’acqua.

Quando l’acqua è diventata abbastanza calda, con estrema cautela l’ho versata nella bacinella. Se ci proverai anche tu, noterai tante bollicine, poiché il percarbonato sta agendo con l’acqua, rilasciando ossigeno.

Potrai vedere in questo video tutto il passaggio:

Ho lasciato agire per qualche ora. Già trascorso il tempo necessario la maggior parte delle macchie è andata via. Ma per completare l’operazione, era necessario fare un ultimo passaggio in lavatrice.

Ho inserito la tovaglia nel cestello, insieme ad altro bucato bianco. Il percarbonato può essere usato non solo a mano, ma anche in lavatrice. Come avrai notato anche nel video, in lavatrice va usato come additivo. Quindi aggiungi un cucchiaio nel cestello assieme al tuo detersivo abituale, meglio se ecologico.

Per un risultato ottimale, ho impostato un lavaggio a 60 gradi. Il bucato contenuto nel cestello mi ha permesso di utilizzare queste temperature, perché era tutto in cotone.

Al termine del lavaggio, quando ho steso la tovaglia, tutte le macchie erano sparite. Quindi il rimedio ha funzionato.

Alcuni consigli utili per le macchie gialle sul corredo

Voglio lasciarti con qualche consiglio che nel corso degli anni mi è stato sempre utile per le macchie del corredo: