Con l’avvento del Natale, si cerca di addobbare tutta la casa in vista di questa fantastica festa che attendiamo per tutto l’anno!

Non solo alberi e presepi, ma anche corone d’avvento, decorazioni varie, adesivi, e soprattutto candele profumate!

Queste vengono messe in particolare sulla tavola per abbellirla è profumarla, ma succede molto spesso che un po’ di cera cade qua e là.

Vediamo insieme quindi come togliere le macchie di cera delle tovaglie con 4 trucchi della Nonna!

Acqua bollente

Si forma con il calore e si può sciogliere attraverso di esso!

La cera, infatti, se la si mette sotto acqua bollente, può sciogliersi e staccarsi dalla tovaglia in maniera definitiva e risolvere il problema.

Dovrete, dunque, riempire una ciotola con acqua molto calda ed immergere all’interno il pezzo di tovaglia interessata, lasciate per qualche minuto.

Successivamente strofinate via delicatamente i residui con uno spazzolino e lasciate asciugare.

Freezer

Anche l’effetto totalmente contrario può essere d’aiuto quando resta la cera attaccata alle tovaglie!

Se prima abbiamo visto che con il calore si scioglie, con il freddo invece riesce a solidificarsi così tanto da diventare una sorta di patina da staccare facilmente.

Dunque piegate la tovaglia lasciando esposto il lato con la cera e inserite all’interno del freezer per qualche ora, dopodiché controllate che si sia indurita e toglietela delicatamente.

L’intoppo sarà diventato solo un lontano ricordo!

Ferro da stiro

Passiamo ad un altro trucchetto della Nonna che viene usato spesso e volentieri anche quando la cera resta sui vestiti.

Il ferro da stiro può essere un ottimo aiuto in casi del genere perché il suo calore scioglie la cera facilmente e senza rischiare di rovinare il tessuto, scopriamo insieme in che modo!

Dovrete semplicemente prendere un foglio di carta da pane e poggiarlo sulla cera, poi accendete il ferro e, quando si sarà riscaldato, passatelo sulla carta.

Alzate poi il tovagliolo e vedrete che la cera sarà andata via senza alcun problema!

Phon

Ultimo trucchetto immediato e semplice che potete scegliere è il phon!

In questo caso bisognerà soltanto inumidire la cera con acqua, preferibilmente calda, e passare sopra il phon con getto caldo e aria a media velocità.

Attendete qualche minuto finché non andrà via definitivamente e la cera sulla tovaglia non sarà più un problema!

Potete usare questo metodo anche per altri tipi di superficie su cui cade la cera, un esempio sono i pavimenti o i mobili che spesso raccolgono queste macchie.

Avvertenze

Abbiate sempre molta cautela con i vari metodi. In caso di tessuti molto delicati provate prima con un lavaggio apposito.