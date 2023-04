Avere uno spazio aperto come terrazzo, giardino ho un piccolo orto è sicuramente un grande vantaggio in casa!

Tuttavia, bisogna tener presente che la cura delle piante è impegnativa e richiede comunque un suo tempo da dedicare.

Per tale ragione molto spesso ci si può ritrovare delle macchie sui vestiti come quelle ed erba. Scopriamo insieme come togliere in modo efficace senza rovinare gli indumenti.

Latte

Non solo in questo caso, ma per tanti trucchetti il latte è protagonista e rappresenta uno dei trucchi più antichi della Nonna!

Usatelo sui jeans versando semplicemente del latte freddo sulla macchia, strofinate delicatamente e lasciate agire in acqua calda per 2 ore.

Successivamente ripassate un panno in microfibra sulla zona interessata e passate al lavaggio in lavatrice.

Al termine del lavaggio noterete che la macchia sarà andata via!

Aceto

Così come toglie tanti tipi di macchie, anche l’aceto è fantastico al fine di mandare via lo sporco formato dall’erba sui jeans!

Usare questo metodo è davvero un gioco da ragazzi, scopriamo subito come fare per avere un ottimo risultato.

Dovrete semplicemente inumidire la parta macchiata del jeans, poi mettete poche gocce d’aceto sulla spugnetta morbida e ripassate più volte sulla macchia.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Mettete il jeans in lavatrice impostando un lavaggio non troppo aggressivo e lo sporco sarà solo un lontano ricordo!

Alcol e talco

L’unione di alcol e talco, sebbene possa apparire bizzarra, è proprio quello di cui avete bisogno quando la macchia è particolarmente ostile!

Fate prima il passaggio con l’alcol, spargendolo su tutta la macchia in piccole quantità, poi cospargete tutto con il talco e lasciate seccare per un’ora.

Passate poi uno spazzolino, strofinando in modo molto delicato e vedrete che la macchia d’erba verrà via in pochissimo tempo.

A questo punto, se necessario, vi basterà mettere in lavatrice et voilà!

Bicarbonato e limone

Un’altra accoppiata perfetta per risolvere il problema delle macchie d’erba sui jeans è bicarbonato e limone!

Molti sono i casi in cui si usano insieme per la casa ed è per questo che non possiamo fare a meno di rinunciare alla loro efficacia.

Premete, quindi, il succo di limone sulla macchia d’erba, poi aggiungete il bicarbonato di sodio e fate sempre il procedimento con la spazzolina.

Il vostro pantalone non corre più il rischio di tenere la macchia per sempre!

Sapone di Marsiglia

A guadagnarsi sempre un posto tra i migliori rimedi naturali in assoluto che garantiscono panni sempre perfetti anche in caso di sporco è il sapone di Marsiglia.

Potete sbiancare, profumare, pretrattare macchie e fare tante altre cose essendo sicuri che non vi deluderà, neanche nel caso delle macchie d’erba!

Procedete con il trucchetto bagnando la zona del jeans che presenta la macchia, poi strofinate in modo estremamente delicato il panetto di sapone sopra.

Lasciate agire per 10 minuti, risciacquate e procedete con il secondo step in lavatrice.

Spugnetta

A volte le macchie non solo sono molto ostinate, ma hanno anche un notevole spessore che le rende quasi impossibile da mandare via.

In casi del genere dovrete procedere prima con un metodo più incisivo, ovvero una spugnetta leggermente abrasiva da passare senza essere troppo aggressivi sulla zona interessata.

Cercate di diminuire quanto più possibile il contatto diretto tra la spugnetta e le fibre del jeans, che ne potrebbero uscire danneggiate.

Quando vedete che la macchia sta andando via, aggiungete un po’ d’aceto e mettete in lavatrice.

Avvertenze

Trattandosi di macchia non proprio ordinarie, è necessario essere sempre cauti e delicati con i trucchetti. Per il lavaggio in lavatrice consultate le etichette di lavaggio.