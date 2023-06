Non è semplice dover fare i conti con le macchie che riguardano la biancheria da letto, diciamo che sarebbe meglio non vederle mai!

Eppure, fin troppo spesso, ci si ritrova con lenzuola molto sporche che richiedono una soluzione veloce per far sì che la situazione non peggiori ulteriormente.

Oggi vedremo alcune tipologie di macchie molto comuni sulle lenzuola con 4+1 trucchetti per toglierle!

Sudore

La tipologia di macchia che troverete di frequente sulle lenzuola è sicuramente il sudore.

Soprattutto in estate, la biancheria da letto viene colpita da questo fattore, infatti è sempre consigliabile cambiare le lenzuola anche più di una volta a settimana per dormire sempre freschi.

Ebbene, il sudore va via facilmente, ma quello che è importante è togliere per bene il tanfo che emana; scopriamo subito in che modo!

Tutto quello che dovrete fare è mescolare 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio con 1 cucchiaio di acqua ossigenata fino ad avere un composto dalla consistenza di un gel.

Successivamente spargete il composto sulla macchia e strofinate con un panno in microfibra, dopodiché potete procedere con il lavaggio in lavatrice.

N.B. L’acqua ossigenata va usata solo su lenzuola bianche o molto chiare. Nel caso doveste trattare quelle colorate, sostituitela con dell’acqua o con 1 cucchiaino di sapone di Marsiglia.

Bevande e cibo

Un’abitudine molto comune, ma altrettanto sbagliata che si assume è consumare cibi e bevande sul letto.

Stando molto comodi e morbidi, diventa molto più vicina la possibilità di sporcare le lenzuola: quante volte vi sarà capitato?

Beh, sappiate che anche in questo caso esistono dei trucchetti per mandare via anche le macchie più ostinate, scopriamo subito in che modo!

Mentre prima abbiamo visto bicarbonato ed acqua ossigenata, ora dovrete usare invece l’aceto che va ad agire sia sullo sporco che sulla puzza generata dal cibo e dai liquidi.

Inumidite con acqua la zona interessata, aggiungete dell’aceto e strofinate con un panno, poi passate al lavaggio in lavatrice ed ecco fatto!

Sangue

Ahimè, anche il sangue può essere una delle macchie che, per un motivo o l’altro, ci si ritrova a dover affrontare sulle lenzuola.

Con un tipo di macchia così impressa bisogna usare soltanto dell’acqua ossigenata, la quale rilascia molecole che permettono di disinfettare e sbiancare di nuovo il tessuto, penetrando a fondo nelle fibre.

Ricordate prima di inumidire il lenzuolo con dell’acqua tiepida, poi cospargete la macchia con acqua ossigenata e strofinate delicatamente per sbiadirla.

A questo punto passate ad un lavaggio, preferibilmente a mano, in cui userete sia l’acqua ossigenata che 1 misurino di percarbonato di sodio, ideale per smacchiare e sbiancare di nuovo il tessuto.

Urina

L’urina è un tipo di macchia che, come il sangue, necessita di un intervento tempestivo per evitare che il lenzuolo diventi irrecuperabile.

Per dire addio all’alone bisognerà preparare una soluzione con quanto basta di aceto e acqua ossigenata in parti uguali.

Trasferite tutto in un vaporizzatore e spruzzatene una quantità abbondante sulla macchia, strofinate a fondo e ripetete il passaggio più volte finché non pensate che il lenzuolo sia pronto per il lavaggio a mano o in lavatrice.

L’aceto manderà via l’odore, mentre l’acqua ossigenata si occuperà di togliere l’alone e disinfetterà le fibre.

Make-up

Andare a letto truccati: quante volte si fa quest’altro ennesimo errore?

Anche quest’abitudine, più comune di quanto si pensi, è difficile da estirpare, ma sarebbe importante sia per la pelle che per le lenzuola!

Se vi è capitato di sporcare il tessuto con fondotinta, rossetto e soprattutto mascara, ho la soluzione giusta.

Basterà bagnare la macchia con acqua tiepida e strofinarci sopra energicamente il sapone di Marsiglia, ingrediente perfetto per questa tipologia di sporco; non a caso viene usato per pulire i pennelli del make-up.

Mettete poi il tutto in lavatrice ed ecco fatto!

Avvertenze

Al fine di evitare qualsivoglia tipo di errore con le lenzuola è importante leggere e consultare le etichette di lavaggio.