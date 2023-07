Il marmo, si sa, è un materiale in grado sempre di conferire bellezza ed eleganza alla nostra casa.

Per quanto sia bello, però, è anche molto delicato, in quanto è poroso e tende a presentare delle macchie gialle facilmente se non trattato con cura.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come togliere le macchie dal marmo dei davanzali che risulta spesso ingiallito.

Bicarbonato di sodio

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio, il quale vanta proprietà smacchianti, pulenti e sbiancanti. Inoltre, svolge una leggera azione abrasiva in grado di rimuovere le macchie di sporco.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mescolare alcuni cucchiai di bicarbonato con acqua a filo fino ad ottenere una sorta di pasta. Dopodiché, applicatela su una spugnetta morbida e passatela sul marmo del vostro davanzale. A questo punto, fate agire per un po’, prima di risciacquare accuratamente: il vostro marmo sarà come nuovo!

Sapone di Marsiglia

Un altro ingrediente molto efficace prevede l’utilizzo del sapone di Marsiglia, un prodotto noto per le proprietà pulenti molto delicate. Non a caso, è considerato l’ingrediente base per realizzare uno smacchia-tutto fai da te!

In un secchio contenente 1 litro di acqua tiepida, quindi, versate alcune scaglie di sapone o un misurino di sapone di Marsiglia liquido e immergete, poi, una spugnetta (dal lato non abrasivo) nella miscela così ottenuta e passatela più volte sulla macchia. Infine, risciacquate accuratamente e noterete che non solo delle macchie non ci sarà più traccia ma il sapone di Marsiglia avrà ravvivato anche il colore del vostro marmo sul davanzale!

Alcol denaturato

L’alcol denaturato è un prodotto che, sebbene non sia propriamente naturale, ha un approccio ecologico e può essere, quindi, utilizzato per la pulizia domestica ecologica. In particolare, è noto per le sue proprietà lucidanti in grado di far brillare il marmo senza rovinarlo.

Dovrete, quindi, versare 1 tappino di questo ingrediente in un secchio contenente acqua tiepida e immergere un panno in microfibra all’interno della miscela così ottenuta. Dopodiché, passatelo sul marmo del davanzale più volte fino a rimuovere tutto lo sporco e…il gioco è fatto!

Detergente fai da te

Se le macchie sono ancora lì, non è il caso di disperarvi perché abbiamo noi il trucchetto che fa per voi: il detergente fai da te, il quale combina tutti gli ingredienti visti finora realizzando un prodotto dalla forte efficacia. Tutto ciò che vi occorre, quindi, sarà:

3 cucchiai di bicarbonato

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia

10 cucchiai di alcol

In una bacinella, quindi, versate tutti gli ingredienti e mescolate il tutto, dopodiché immergete al suo interno un panno e strizzatelo bene. A questo punto, passatelo sulla macchia presente sul marmo del vostro davanzale e fate agire per circa 5 minuti. Infine, non vi resta che risciacquare con un panno immerso solo in acqua tiepida e…godetevi il risultato!

Inoltre, se volete renderlo ancora più lucido, potete passare un maglione vecchio di lana o un panno in lana più volte sul marmo…e che brillantezza!

Cosa evitare sul marmo

Finora, abbiamo visto i prodotti da utilizzare su questo materiale per non rovinarlo. È bene, però, sapere anche cosa evitare per non ritrovarci aloni e macchie indelebili.

Sono, infatti, da evitare sostanze che potrebbero risultare troppo acide, come l’aceto, il limone e la coca-cola. Inoltre, non usate mai anche prodotti come la candeggina o altri prodotti anti-calcare, perché potrebbero opacizzarlo.

Per lavare il pavimento in marmo

E se volete anche sapere come lavare i pavimenti, in particolare quelli di marmo, ecco un video per voi!

Avvertenze

Prima di mettere in pratica i rimedi naturali proposti, assicuratevi di aver letto le indicazioni di produzione così da non danneggiare irrimediabilmente i vostri oggetti in marmo.