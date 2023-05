Come ben saprete, il marmo è un materiale che non può essere trattato con qualsiasi prodotto.

Inoltre, bisogna fare sempre molta attenzione a non sporcarlo con cibi o bevande zuccherati, in quanto assorbe le macchie in poco tempo.

Oggi parleremo in particolare delle scale in marmo e vedremo insieme tutto quello che serve sapere su come lucidarle e averle sempre al meglio!

Sapone di Marsiglia

Apriamo la lista dei rimedi che vi aiuteranno ad avere un marmo perfetto con il sapone di Marsiglia!

I suoi mille usi per la casa hanno dimostrato quanto possa essere efficace anche su una superficie così delicata, dunque è la soluzione ideale per le vostre scale.

Per usarlo, non dovrete far altro che grattugiare 1 cucchiaio di prodotto e metterlo nel secchio con acqua calda; procedete poi con il lavaggio usando un panno in microfibra e vedrete subito un risultato fantastico!

Inoltre il sapone di Marsiglia spargerà anche un inebriante profumo in casa!

Bicarbonato di sodio

Subito dopo il sapone di Marsiglia dobbiamo menzionare il nostro caro bicarbonato di sodio, protagonista indiscusso dei rimedi naturali.

Quest’elemento possiede un’azione abrasiva che andrà a rimuovere facilmente lo strato superficiale di polvere ed eventuali macchie, senza danneggiare le scale.

Riempite il secchio con acqua tiepida, versate 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio e dopo godetevi un marmo lucido e super pulito!

Per dare anche un buon profumo, potete aggiungere giusto 2 gocce di olio essenziale della fragranza che preferite.

Detergente profumato fai da te

Una variante dei due rimedi precedenti prevede di unirli insieme, così da avere un effetto pulente maggiore, accompagnato dall’odore del sapone di Marsiglia.

In questo modo preparerete un detergente fai da te da usare più volte per le scale in marmo, scopriamo subito in che modo!

Ingredienti

3 cucchiai di sapone di Marsiglia

3 cucchiai di bicarbonato di sodio

600 m d’acqua

Il sapone dev’essere liquido, per cui potete ricavare la quantità indicata e scioglierla a bagnomaria, unendo man mano il bicarbonato fino ad ottenere un composto denso e spumoso.

Versate tutto in un flacone con l’acqua, chiudete il tappo e agitate energicamente per unire bene gli ingredienti.

Quando dovrete lavare le scale in marmo, basterà mettere 1 tappino del detergente preparato ed ecco fatto!

Alcol denaturato

Anche l’alcol denaturato è un fantastico per ripristinare la lucentezza del marmo e, pure in un caso del genere, potete preparare un detergente naturale.

Basterà diluire 1 bicchiere d’alcol in 2 litri d’acqua e mescolare per bene; poi mettete 1 tappino di prodotto nel secchio quando dovete lavare le scale ed ecco fatto!

Non saranno mai state così lucide!

Per lucidare

I metodi che abbiamo appena visto sono tutti mirati a lucidare a fondo le scale in marmo. Tuttavia c’è un trucchetto della Nonna che ve le farà brillare ancora di più!

Quando avrete finito il lavaggio e la scala sarà completamente pulita, dovrete passare un panno in lana sulle scale, strofinandolo energicamente su ogni gradino.

Non potrete fare più a meno di questo trucchetto!

Avvertenze

È importante provare i rimedi prima in un angolo non visibile per assicurarvi di non macchiare il marmo.