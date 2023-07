Come non avere più le Macchie di Sudore sulle Maglie Colorate

In estate, tutte noi tendiamo a sudare di più e, perciò, ci ritroviamo spesso delle macchie di sudore sui capi, che si concentrano soprattutto nella zona sub-ascellare.

Il problema è maggiore quando le magliette sono colorate, perché potrebbe essere più difficile rimuovere queste macchie senza rischiare di far sbiadire i capi.

Ma non disperate! Oggi, infatti, vedremo insieme come togliere le macchie di sudore sulle maglie colorate senza rischiare di farle sbiadire!

Bicarbonato

Innanzitutto, vi proponiamo di utilizzare il bicarbonato, un ingrediente da dispensa noto per le sue proprietà pulenti e per la sua leggera azione abrasiva efficace per togliere le macchie di sudore senza danneggiare il tessuto.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 2 cucchiai di bicarbonato in una bacinella contenente acqua fredda e immergere, poi, le magliette colorate con le macchie di sudore all’interno della miscela così ottenuta.

Lasciatele in ammollo per circa 10 minuti, dopodiché strofinate delicatamente nella zona interessata con uno spazzolino da denti vecchio o una spazzola. Infine, risciacquate e procedete con il comune lavaggio, preferibilmente con il sapone di Marsiglia.

In alternativa, potete anche mescolare il bicarbonato con acqua a filo fino ad ottenere un composto da massaggiare direttamente sulla macchia di sudore. Le vostre magliette saranno come nuove!

Aceto

Oltre al bicarbonato, c’è un altro ingrediente da dispensa che può venire in vostro soccorso in caso di macchie di sudore: l’aceto. Questo, infatti, non solo riesce a smacchiare e ad eliminare la puzza di sudore, ma è una manna dal cielo anche per ravvivare i capi colorati ormai sbiaditi!

Per provarlo, dovrete versare un bicchiere di aceto bianco in una bacinella con dentro acqua fredda e mettere in ammollo la maglietta colorata per circa un’ora. Dopodiché, strofinate con uno spazzolino sulla macchia, in particolare nella zona delle ascelle, risciacquate e procedete al consueto lavaggio.

Se volete un rimedio più veloce, potete anche direttamente tamponare sulla macchia un panno imbevuto in acqua e aceto, lasciare agire per un po’ e immergere, poi, il capo in ammollo in acqua fredda per circa mezz’ora. Il colore delle vostre magliette sarà più vivace che mai!

Sale

Dopo il bicarbonato e l’aceto, non poteva mancare all’appello il sale, un ingrediente dalle forti proprietà assorbenti. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato per realizzare un deumidificatore fai da te in casa!

In questo caso, quindi, può essere utilizzato sia per eliminare le macchie di sudore sui vestiti colorati senza farli sbiadire, sia per deodorare il tessuto. Vi basterà inumidire la zona della maglietta che presenta la macchia con un po’ di acqua e applicare, poi, sale q.b. Dopodiché, massaggiatelo con un cucchiaio per favorire l’assorbimento e lasciate agire per qualche minuto.

Infine, risciacquate accuratamente per eliminare il sale e procedete con il comune lavaggio: addio macchia di sudore!

Vodka

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede l’utilizzo della vodka, la quale sarebbe in grado non solo di eliminare le macchie di sudore, ma anche di neutralizzare i cattivi odori sui capi.

Versate, quindi, in un flacone con spray una parte di vodka con 2 parti di acqua e agitatelo energicamente in modo da amalgamare il tutto. Dopodiché, vaporizzate il composto direttamente sulla macchia di sudore, lasciate agire per alcuni minuti prima di strofinare leggermente e procedere con il comune lavaggio.

Della macchia di sudore non ci sarà più traccia!

N.B Vi ricordiamo di consultare sempre le etichette di lavaggio dei vostri capi e di evitare l’utilizzo della vodka sui capi molto delicati.

Attenzione

Ricordiamo di leggere bene l’etichetta dei proprio vestiti prima di cominciare con il lavaggio. Meglio provare in un angolo nascosto prima di procedere.

Poiché il calore tende a fissare le macchie, ricordatevi sempre di non lavare i capi macchiati di sudore in acqua calda. Per evitare di fissare la macchia, è importante anche che lasciate evaporare il sudore prima di riporre il vostro indumento nel cesto della biancheria.