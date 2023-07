La muffa nella doccia può essere un fastidioso problema che, a lungo andare, rovina l’aspetto del bagno e rappresentare un potenziale rischio per arredo e muro.

Al fine di mandarla via in maniera definitiva, esistono diversi metodi naturali ed efficaci; uno di questi consiste nell’utilizzare l’acqua ossigenata!

Quest’ingrediente è l’ideale per affrontare il problema della muffa, toglierla completamente e prevenirne la comparsa in futuro!

Ingredienti

Per rimuovere la muffa nella doccia con l’acqua ossigenata, avrete bisogno dei seguenti ingredienti:

acqua ossigenata q.b.

1 flacone spray

spazzola dalle setole morbide o spugna leggermente abrasiva

L’acqua ossigenata da utilizzare per questo trucchetto è quella al 3%, ovvero a 10 volumi che si adopera per uso domestico.

Procedimento

Preso tutto l’occorrente? Passiamo al procedimento senza esitare!

Ecco tutti i passaggi da fare per mandare via la muffa in un batter d’occhio:

preparate una soluzione diluendo 1 parte di acqua ossigenata con 2 parti di acqua. Regolate la quantità in base alla quantità di muffa da rimuovere; versate la soluzione di acqua ossigenata nel flacone spray e agitate delicatamente per miscelare bene i due ingredienti; spruzzate una buona quantità di soluzione sulle aree colpite dallo sporco assicurandovi di coprire tutte le superfici interessate; lasciate agire l’acqua ossigenata per circa 30 minuti, dopodiché prendete la spazzola o la spugna e strofinate in modo molto delicato sulle superfici; risciacquate più volte con acqua pulita per rimuovere eventuali residui di muffa e acqua ossigenata. Infine asciugate benissimo ed ecco fatto!

La muffa sarà solo un lontano ricordo!

In alternativa

Oltre all’acqua ossigenata, esistono altri rimedi naturali che potete utilizzare per rimuovere la muffa nella doccia.

Vediamo quali sono quelli più sfruttati ni modo da tenerli sempre a portata di mano!

Bicarbonato

Il primo trucchetto alternativo non poteva che essere il bicarbonato di sodio!

Con la sua azione abrasiva sarà perfetto per togliere anche la muffa più ostinata, scopriamo come usarlo passo dopo passo.

Preparate una pasta densa mescolando 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio e acqua a filo fino ad ottenere la consistenza di un gel.

Applicate la pasta sulla muffa, lasciate agire per circa 30 minuti e poi strofinate con una spazzola o una spugna. Risciacquate bene con acqua pulita.

Aceto

Non poteva di certo mancare l’aceto tra i trucchetti che mandano via la muffa dalla doccia in pochissimo tempo!

Per usare questo metodo, non dovrete far altro che versare dell’aceto bianco non diluito in un flacone spray e spruzzare abbondantemente sulle aree interessate dalla muffa.

Lasciate agire per almeno un’ora, quindi strofinate con una spazzola o una spugna e risciacquate per bene.

L’aceto non può essere messo su marmo o pietra naturale.

Acido citrico

Ultimo rimedio alternativo che vedremo insieme è l’acido citrico, un elemento che potremmo definire anticalcare e antimuffa per eccellenza!

Preparate una soluzione con 150 grammi di acido citrico sciolti in 1 litro di acqua; spruzzate il composto sulla muffa e lasciatela agire per circa 30 minuti.

In seguito strofinate con una spugna o con una spazzola e sciacquate con abbondante acqua per ripulire tutto.

Questo metodo non può essere messo su marmo pietra naturale.

Trucchetti per gli angoli (VIDEO)

Gli angoli della doccia sono quelli maggiormente colpiti dallo sporco generato a causa della muffa, per cui vediamo insieme alcuni trucchetti da usare per dire definitivamente addio a questo problema!

Avvertenze

Provate i rimedi descritti prima in angoli non visibili in modo da verificare che la doccia non si macchi e non si sporchi.