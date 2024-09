Come togliere peli e pelucchi sul bucato in lavatrice

Avete appena lavato i capi in lavatrice e li ritrovate pieni di pelucchi pur essendo puliti e profumati? La situazione peggiora se poi si hanno animali in casa. E per quanto ci sforziamo di rimuovere i peli uno ad uno, sembra davvero impossibile sbarazzarcene completamente. Queste fibre che vengono rilasciate sono chiamate lanuggine e quando accade una cosa del genere, i vestiti sembrano trascurati e anche molto vecchi, nonostante li abbiamo acquistati poco tempo prima o siano di buona qualità.

La lanugine, infatti, tende ad attaccarsi sui capi di abbigliamento e a non andare via facilmente. Perciò oggi vogliamo suggerirvi due rimedi casalinghi da utilizzare durante il lavaggio in lavatrice, così da non avere mai più abiti con i pelucchi.

Perché si formano i pelucchi?

In primo luogo bisognerebbe capire perché si formano i pelucchi. Spesso accade quando si lavano insieme capi che hanno tipi di tessuti diversi. Infatti alcune stoffe, a contatto con acqua calda, rilasciano delle fibre che vanno poi ad attaccarsi ad altri vestiti.

Un’altra causa è lo sfregamento dei capi tra loro, le fibre, infatti si attorcigliano e formano quelle palline, succede soprattutto con i maglioni di lana che perdono la forma originale. Dunque, bisogna capire con quali strategie si può evitare di rovinare i capi!

Togliere i pelucchi dai vestiti con la spugnetta da cucina

Eh già, le spugnette da cucina non sono solo il nostro mezzo preferito per pulire le stoviglie a fondo. Queste possono essere usate anche in lavatrice! La spugna infatti, assorbe in maniera naturale le fibre in eccesso che vengono rilasciate durante il lavaggio. Vi basterà mettere una spugnetta molto resistente direttamente nel cestello della lavatrice prima del lavaggio e vedrete che quando finirà il ciclo del bucato, troverete la spugna piena di pelucchi!

Togliere i pelucchi dai vestiti con le Salviette umidificate

Un altro trucchetto molto efficace per prevenire la formazione della lanugine prevede l’utilizzo di salviettine umidificate. Iniziate, quindi, con il mettere i capi nella lavatrice e aggiungete, poi, una o due salviette umidificate nel cestello insieme al bucato. La quantità delle salviette dipenderà dal quantitativo di bucato che dovrete lavare.

A questo punto, avviate il ciclo delicato senza centrifuga e il gioco è fatto: i pelucchi non si attaccheranno ai vostri capi! Queste salviette sembrano funzionare, in quanto, il loro potere fortemente assorbente sarà in grado di attirare le fibre dei tessuti evitando di farle attaccare sui capi.

Poiché non tutte le salviette sono indicate per questo trucchetto, vi consigliamo di scegliere quelle più resistenti e spesse che non rischiano di rompersi in lavatrice. Per “testarle”, potete provare a strapparle con le mani per vedere se si strappano facilmente.

Togliere i pelucchi dai vestiti con i Bigodini

Vi sembrerà sicuramente strano, e invece il trucco del bigodino in lavatrice è un vero classico dell’anti-pelucchi! Le fibre di cui è composto il bigodino, attirano quelle dei pelucchi che si attaccheranno all’oggetto, così che dopo dobbiate soltanto sfilarli. Appena avete riposto tutti i panni nel cestello della lavatrice, aggiungete un bigodino di medie dimensioni ed ecco che il fastidioso problema è risolto!

Togliere i pelucchi dai vestiti con un Lavaggio a freddo

Se non volete usare questi metodi, ma preferite togliere i pelucchi dopo il bucato in lavatrice, vi consiglio il lavaggio a freddo. Tutto quello che dovrete fare è mettere i panni in ammollo in acqua fredda e aggiungere mezzo bicchiere d’aceto per non farli indurire. Lasciateli per qualche ora a bagna, dopodiché risciacquate per bene e delicatamente evitando di strizzarli troppo.

Come evitare i pelucchi con il prelavaggio

Per risolvere il problema della formazione dei pelucchi durante il lavaggio in lavatrice, ecco un trucco prelavaggio che vi sarà utile. Dal momento che i pelucchi si formano quando un tessuto si sfrega vicino a un altro tessuto, potrebbe essere una buona idea rivoltare i capi prima del lavaggio.

In questo modo, non solo proteggerete i vostri indumenti dalla lanugine ma procedete anche con una pulizia più profonda e accurata della parte interna, poiché la parte interna dei vostri abiti è quella più esposta agli oli naturali della pelle e al sudore.

Tornando alla questione peli e pelucchi, inserite la spugna all’interno della lavatrice. Dopodiché, azionate il normale lavaggio.

La spugna riuscirà ad intrappolare tutti i pelucchi, peli e capelli che i vostri indumenti avranno attirato.

Questo trucchetto è efficace soprattutto per rimuovere i peli degli animali domestici che si sono attaccati sui tessuti.

Come eliminare i pelucchi difficili

In caso di pelucchi difficili e che si sono già formati, abbiamo altri consigli utili per voi. Utilizzate un foglio per asciugatrice e strofinatelo sul vostro indumento invaso dalla lanugine: i pelucchi scompariranno. I fogli per asciugatrice, infatti, hanno il potere di eliminare l’effetto elettrostatico. In alternativa, potete utilizzare anche una pietra di pomice e strofinarla delicatamente sul capo da trattare.

Se poi siete abbastanza pratiche, vi consigliamo di usare una striscia di nastro adesivo e di farla aderire bene sulla parte del tessuto dove maggiormente ci sono i pelucchi. A questo punto, tirate il lo scotch e vedrete che la lanugine verrà via. Vi ricordiamo, però, di essere molto caute nell’eseguire questo rimedio e di non rovinare il tessuto.