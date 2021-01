Addio peli e pelucchi in lavatrice con questi trucchetti casalinghi!

Avete appena lavato i vostri capi in lavatrice e li ritrovate pieni di pelucchi pur essendo puliti e profumati.

Quante volte vi è capitato? Immagino tantissime!

La lanugine, purtroppo, tende spesso ad attaccarsi sui capi di abbigliamento soprattutto quelli di colore più scuro.

E per quanto ci sforziamo di rimuovere i pelucchi ad uno ad uno, sembra davvero impossibile sbarazzarcene completamente.

Però non dovete più temere perché è possibile prevenire la formazione della lanugine sui vostri capi e avere dei capi impeccabili.

A tal proposito, oggi vogliamo suggerirvi due trucchetti efficaci da utilizzare durante il lavaggio in lavatrice così da non avere mai più abiti con i pelucchi.

Vediamo insieme quali sono!

N.B Vi consigliamo di consultare le etichette di lavaggio prima di cimentarvi nella pulizia seguendo i nostri rimedi.

Prima del lavaggio

Questi consigli vi aiuteranno davvero a risolvere il problema della formazione dei pelucchi durante il lavaggio in lavatrice.

Dal momento che i pelucchi si formano quando un tessuto si sfrega vicino a un altro tessuto, potrebbe essere una buona idea rivoltare i capi prima del lavaggio.

In questo modo, non solo proteggerete i vostri indumenti dalla lanugine ma procedete anche con una pulizia più profonda e accurata della parte interna.

Ricordate, infatti, che la parte interna dei vostri abiti è quella più esposta agli oli naturali della pelle e al sudore.

A questo punto, siamo pronte per vedere insieme il trucchetto da utilizzare in lavatrice che renderà i vostri capi appena lavati impeccabili come non mai!

Trucchetto delle salviettine

Il trucchetto per cacciare dalla lavatrice abiti privi di lanugine consiste nell’aggiungere delle salviettine umidificate nel cestello.

Innanzitutto, quindi, mettete gli indumenti in lavatrice e aggiungete, poi, una o due salviette nel cestello insieme al bucato.

Azionate, poi, un ciclo delicato senza centrifuga così da non far attecchire i pelucchi.

Come abbiamo già detto, infatti, la lanugine è dovuta allo sfregamento dei tessuti; perciò, meno movimento fanno i capi durante il lavaggio e meno pelucchi attecchiscono.

La quantità delle salviette dipenderà dal quantitativo di bucato che dovrete lavare.

Le salviette umidificate hanno un forte potere assorbente in grado di trattenere le fibre dei tessuti e i capelli che si attaccano ai vostri capi durante il lavaggio in lavatrice.

A fine lavaggio, quindi, noterete che queste particelle si saranno attaccate alle salviette e non ai vostri indumenti evitandovi, così, la fatica di rimuovere la lanugine.

A questo punto, gettate via le salviette umidificate e…addio pelucchi!

Vi raccomandiamo, però, di scegliere le giuste salviette per un effetto più efficace.

Per vedere se state utilizzando salviette adatte provate a strapparle con le mani: se si strappano facilmente, avrete bisogno di salviette più resistenti e spesse che non rischiano così di rompersi in lavatrice.

Trucchetto della spugnetta

Un altro rimedio per evitare di far attecchire lanugine, capelli e peli sui vostri capi in lavatrice consiste nell’utilizzare una spugnetta ruvida.

Potete tranquillamente utilizzare una spugna che usate di solito per lavare le stoviglie in cucina o per lavare il vostro corpo.

Prendete, quindi, una spugna da cucina e inseritela all’interno della lavatrice. Dopodiché, azionate il lavaggio con il ciclo delicato.

La spugna riuscirà ad intrappolare, durante il lavaggio, tutti i pelucchi, peli e capelli che i vostri indumenti avranno attirato.

I vostri capi saranno, così, impeccabili dopo il lavaggio in lavatrice e non dovrete preoccuparvi di rimuovere quei fastidiosi pelucchi!

Questo trucchetto è efficace soprattutto per rimuovere i peli degli animali domestici che si sono attaccati sui tessuti.

Altri consigli utili

In caso di pelucchi che si sono già formati,abbiamo qui altri consigli per voi.

Utilizzate un foglio per asciugatrice e strofinatelo sul vostro indumento invaso dalla lanugine: i pelucchi scompariranno.

I fogli per asciugatrice, infatti, hanno il potere di eliminare l’effetto elettrostatico.

In alternativa, potete utilizzare anche una pietra di pomice e strofinarla delicatamente sul capo da trattare.

Se poi siete abbastanza pratiche, vi consigliamo di usare una striscia di nastro adesivo e di farla aderire bene sulla parte del tessuto dove maggiormente ci sono i pelucchi.

A questo punto, tirate il lo scotch e vedrete che la lanugine verrà via. Vi ricordiamo, però, di essere molto caute nell’eseguire questo rimedio e di non rovinare il tessuto.

Avvertenze

Questi sono metodi economici e casalinghi per rimuovere la lanugine dai vostri capi. Vi ricordiamo, però, di attenervi sempre alle etichette di produzione, in modo da non rovinarli.

Inoltre, vi ricordiamo di essere molto cauti nell’utilizzo di alcuni metodi e di accertarvi sempre prima di poterli utilizzare in un’area nascosta del vostro tessuto.

Capi sempre perfetti!

