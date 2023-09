La buona riuscita del bucato è sempre una cosa difficile da calcolare, dato che non sempre le cose vanno come vorremmo.

Uno dei momenti più critici è quando, al termine del lavaggio, apriamo il cestello e vediamo che i tessuti sono invasi dai pelucchi; e che fatica per toglierli!

Se vi siete mai chiesti come poterli eliminare, sappiate che esistono dei trucchetti per farlo anche senza l’ausilio di un’asciugatrice. Oggi vedremo insieme come risolvere il problemino dei pelucchi usando solo un semplice oggetto casalingo!

Procedimento

Ma qual è quest’oggetto fantastico che ci permette di avere i panni come nuovi senza problemi? Per scoprirlo, dobbiamo seguire tutto il procedimento!

Procuratevi una spugnetta morbida : Per eliminare peli e pelucchi dal vostro bucato, avrete bisogno di una semplice spugnetta; andrà benissimo quella gialla e verde che solitamente si usa in cucina e in bagno; preferibilmente in cotone;

: Per eliminare peli e pelucchi dal vostro bucato, avrete bisogno di una semplice spugnetta; andrà benissimo quella gialla e verde che solitamente si usa in cucina e in bagno; preferibilmente in cotone; Assicuratevi sia completamente pulita : Prendete la spugna, fate in modo che sia asciutta, e poi mettetela all’interno del cestello in lavatrice, assicurandovi che stia messa bene al centro tra tutti i panni;

: Prendete la spugna, fate in modo che sia asciutta, e poi mettetela all’interno del cestello in lavatrice, assicurandovi che stia messa bene al centro tra tutti i panni; Lavaggio regolare: Avviate il ciclo di lavaggio come al solito, utilizzando rimedi naturali e le impostazioni consigliate per i vostri tessuti che trovate segnalate sulle etichette di lavaggio.

Una volta completato il lavaggio, noterete subito che i vestiti saranno lisci e non ci sarà la minima traccia di peli o pelucchi!

Non solo in lavatrice (VIDEO)

La spugna gialla e verde non è utile solo in questo caso, ma ci sono diversi rimedi da usare ogni giorno; li ho raccolti tutti in questo video!

Altri trucchetti anti-pelucchi

Oltre al trucco della spugnetta, ci sono altri accorgimenti che potete prendere in considerazione per combattere il problema dei peli e dei pelucchi nel vostro bucato.

È importante tenerli sempre a portata di mano, in modo che, in assenza della spugna, abbiate delle alternative adatte e non dovete toglierli manualmente, perdendo tanto tempo.

Scopriamo insieme quali sono quelli più gettonati!

Salviette

Anche se può risultare strano, le salviette umidificate rappresentano una fantastica alternativa al fine di rimuovere peli e pelucchi dal vostro bucato, in modo da non ritrovarsi con abiti o coperte che ne sono ancora piene dopo il lavaggio.

In questo modo avrete creato un fantastico metodo per fare in modo che peli e pelucchi non finiscano all’interno dei tubi, del cestello o del filtro della lavatrice.

Basterà mettere la salvietta all’interno del cestello e avere la cura di rimuoverla a fine lavaggio per non lasciarla sporca quando caricate un altro bucato.

Bigodini

Vi sembrerà sicuramente strano, e invece il trucco del bigodino in lavatrice è un vero classico dell’anti-pelucchi!

Le fibre di cui è composto il bigodino, attirano quelle dei pelucchi che si attaccheranno all’oggetto, così che dopo dobbiate soltanto sfilarli.

Appena avete riposto tutti i panni nel cestello della lavatrice, aggiungete un bigodino di medie dimensioni ed ecco che il fastidioso problema è risolto! ,

Prima e dopo lavaggio

Oltre ai metodi che si possono usare specificamente in lavatrice, e quindi durante il lavaggio, esistono accorgimenti da prendere prima e dopo sui nostri tessuti.

Per minimizzare la presenza di peli e pelucchi nei vostri capi, assicuratevi di spazzolarli prima di metterli nel cestello, così il rischio di averne troppi diminuirà notevolmente.

Inoltre, dopo il lavaggio, utilizzate un rullo adesivo o un pennello apposito per rimuovere eventuali residui rimasti.

Avvertenze

Al fine di mantenere i tessuti sempre lisci, è importante leggere le etichette di lavaggio ed effettuare i programmi e le temperature indicate.

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.