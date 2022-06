Mantenere i divani sempre puliti e profumati è una delle cose a cui ci si dedica maggiormente in casa!

Il divano è infatti un biglietto da visita e dà subito nell’occhio in un ambiente come il soggiorno. A tal proposito si usano tutti i rimedi ideali e possibili per non sporcarlo e per non generare cattivi odori.

Tuttavia spesso, se ci sono animali in casa o se ci si stende sopra con coperte o vestiti in lana, può succedere di avere peli o pelucchi.

Toglierli uno ad uno sarebbe davvero un’impresa, per cui vediamo insieme come dire addio a peli e pelucchi dal divano con questi metodi!

Pietra pomice

Per non avere più peli e pelucchi sul divano il primo rimedio fai da te che vi consiglio è la pietra pomice.

La sua azione levigante e delicata allo stesso tempo vi permette di dire addio a questo problema in poco tempo e soprattutto senza troppo sforzo.

Tutto quello che dovrete fare è passare la pietra in maniera molto delicata e senza fare troppa pressione sulle zone interessate del divano.

Vedrete che i pelucchi andranno via in men che non si dica! Per togliere poi lo sporco dalla pietra basterà semplicemente risciacquarla con acqua calda.

Rasoio

Anche un rasoio può esservi di grande aiuto per non avere più peli e pelucchi sul divano!

Infatti viene usato anche per togliere i pelucchi accumulati sulle sciarpe, cardigan, coperte e quant’altro. Dunque sarà ottimo per il divano!

Attenzione! Per usare tale rimedio è importante fare moltissima attenzione e non esercitare troppa pressione sul divano che altrimenti potrebbe danneggiarsi.

Bene, prendete il rasoio dalle lame pulite e non troppo usurate o arrugginite, passatelo con attenzione sul divano solo ed esclusivamente sulla zona in cui ci sono i pelucchi.

Quando avrete finito, pulite per bene le lame e passate un po’ di acqua ossigenata per togliere batteri e polvere.

Nastro adesivo

Ora passiamo ad un metodo molto apprezzato e diffuso tra i rimedi più veloci e pratici per questo problemino, sto parlando proprio del il nastro adesivo!

Allo stesso modo del rasoio, anche questo prodotto può risultare la soluzione ideale in caso di pelucchi sui tessuti e soprattutto sul divano!

Quello che dovrete fare è tagliare le strisce che vi servono per togliere i pelucchi. Attaccatele sulla zona interessata e poi fate uno strappo deciso.

Il nastro adesivo non ha un’aderenza eccessiva e quindi non rovinerà il tessuto!

Spazzole

Come ultimo trucchetto non posso che consigliarvi l’uso di alcune spazzole apposite per togliere i pelucchi.

Di solito si impiegano anche per i letti e per i vestiti pieni non solo di pelucchi, ma soprattutto di peli, polvere, residui di cibo e così via.

Ebbene, vi suggerisco di procurarvi le spazzole dalle setole non troppo dure, in modo che a colpi decisi potete togliere anche i pelucchi che non vogliono andare via.

Vedrete che risultato!

Avvertenze

Consigliamo di provare i rimedi in angoli non visibili del divano per non danneggiare o macchiare il tessuto.