Quando arriva il bel tempo iniziamo a sfruttare un’area della casa che in inverno non viene nemmeno guardata!

Di cosa parlo? Naturalmente del balcone! Gli spazi esterni iniziano a diventare la nostra zona preferita soprattutto per prendere un po’ di sole e per beneficiare del venticello.

Tuttavia bisogna dare prima una ripulita in modo da togliere la polvere e i residui portati dalle intemperie.

Oggi vedremo in particolare come togliere la polvere rossa incrostata sulle persiane seguendo questo semplice metodo!

Trucchetto veloce

Il primo passo da fare è sbarazzarsi della polvere in eccesso, quella che va via in poco tempo e non si è riposta sulle persiane provocando l’incrostazione.

A tal proposito vi consiglio vivamente di usare usa scopa dalle setole dure e passarla su tutta la persiana, in particolare nelle fessure.

Con questo trucchetto veloce, facendo attenzione a togliere per bene la polvere e non in modo superficiale, avrete già fatto grande parte del lavoro!

Via lo sporco

Ora vediamo come mandare via lo sporco dalle persiane in base al loro materiale!

Persiane in legno

Le persiane in legno sono abbastanza delicate e con il tempo possono perdere la loro lucentezza, per questo c’è bisogno di qualcosa che possa contemporaneamente pulirle e farle brillare.

A tal proposito nulla è meglio dell’unione di bicarbonato di sodio e sapone di Marsiglia, un mix perfetto per un materiale come il legno!

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Dovrete semplicemente unire 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido o grattugiato e 1 cucchiaio di bicarbonato, per amalgamare i due elementi potete aggiungere un po’ d’acqua.

Ottenuto un composto denso ed omogeneo, non vi resta che usarlo su un panno o su una spugna non abrasiva per pulire le persiane.

Persiane in alluminio

Per le persiane in alluminio invece vediamo un altro rimedio che ridona pulizia e lucentezza senza essere troppo aggressivo.

Si tratta dell’aceto bianco, ottimo in casi del genere e facilmente reperibile, ma sono sicura che l’avrete già in casa!

Tutto quello che dovrete fare è usare l’aceto direttamente su un panno inumidito o metterne 1 bicchiere nel secchio con acqua calda.

Risciacquate per bene e godetevi il risultato!

Persiane in PVC

Le persiane in PVC sono sempre più diffuse dato il materiale che è forte e resistente a lungo tempo.

Se volete fare in modo che siano come nuove, non vi resta che usare anche in questo caso un aceto qualsiasi (io vi consiglio aceto di mele o aceto bianco).

Mettete 1 bicchiere di prodotto nel secchio con acqua calda o direttamente sulla spugna. Ricordate di cambiare il secchio d’acqua quando vedete che diventa troppo sporca.

Avvertenze

Suggeriamo di provare i vari rimedi descritti prima in angoli non visibili delle persiane per verificare che non si formino delle macchie.