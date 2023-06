Come togliere la Puzza dalle Borracce in alluminio con un semplice Rimedio

Le borracce in alluminio sono particolarmente colpite dai cattivi odori, ciò si manifesta soprattutto quando proliferano batteri per giorni e giorni.

A tal proposito è sempre una buona idea rinfrescare e lavare la borraccia ogni giorno; quando si sentono le puzza, infatti, vuol dire che è arrivato il momento.

Scopriamo come eliminare i cattivi odori con alcuni rimedi semplici e veloci!

Sapone di Marsiglia

Tra le tante proprietà che possiamo trovare in riferimento al sapone di Marsiglia, c’è senza ombra di dubbio l’azione anti-odore.

Quando si accumulano puzze di umidità e di chiuso nella borraccia, potete toglierle semplicemente riempiendo la borraccia con acqua calda e versando 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia grattugiato.

Scuotete energicamente la bottiglia e attendete un’intera notte; l’indomani svuotate, risciacquate più volte ed ecco che la borraccia non avrà più traccia di cattivi odori!

Bicarbonato di sodio

Un altro rimedio che potete usare per dire addio ai cattivi odori nelle borracce in alluminio è sicuramente il bicarbonato di sodio!

Proprio come il sapone di Marsiglia, anche quest’ingrediente ha la capacità di catturare gli odori in poco tempo e in maniera efficace, quindi vediamo subito come usarlo.

Riempite 3/4 di borraccia con acqua molto calda e aggiungete 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio, agitate sempre per bene la bottiglia e lasciate agire per almeno 5 ore.

Dopodiché non vi resta che svuotare, sciacquare molte volte et voilà: la borraccia sarà come nuova!

Succo di limone

Continuiamo la lista di trucchetti che possono mandare via i cattivi odori con il succo di limone!

Non solo neutralizza la puzza, ma dona anche freschezza alle borracce in alluminio, quindi con 1 limone avete la soluzione ideale in casa.

Tutto quello che dovrete fare è mettere il succo di 1 limone nella bottiglia, riempirla poi per metà con dell’acqua bollente e attendere 3-4 ore così che possa agire per bene.

Una volta trascorso il tempo necessario, risciacquate più volte con acqua e avrete finito!

Aceto bianco

L’alluminio trova il suo miglior modo per restare sempre pulito e privo di puzza proprio con l’aceto bianco!

Parliamo di un ingrediente perfetto in casi del genere perché, nonostante l’aroma non sia dei migliori, sfuma in poco tempo catturando quelli contenuti nella borraccia.

Versate, dunque, 1 bicchiere d’aceto nella borraccia e allungate con un po’ d’acqua calda. Lasciate agire per tutta la notte nella bottiglia; successivamente svuotate e non non sentirete più il minimo odore!

Sapone giallo

Da tempo, ormai, sono stati scoperti i benefici del sapone giallo dapprima in lavatrice, poi per la cura della casa.

In riferimento alle borracce d’alluminio, il sapone giallo aiuta a togliere eventuali incrostazioni e cattivi odori che possono restare all’interno della bottiglia.

Dopo aver riempito la borraccia con acqua, sciogliete 1 pallina di sapone e agitate energicamente per fare in modo che diventi un’unica soluzione.

Lasciate agire per una notte intera e addio puzza!

Sale grosso

Ultimo trucchetto che avrete sicuramente sempre a portata di mano prevede l’uso del sale grosso!

Qui svolge una doppia funzione, quella di togliere i cattivi odori e quella di catturare l’umidità. Basterà soltanto riempire metà borraccia con il sale e attendere l’intera notte così che possa essere del tutto efficace.

Togliete poi il sale grosso, risciacquate la borraccia e non avrete più il problemino dei cattivi odori!