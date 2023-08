Un problema molto comune, che può verificarsi quando si torna dalle vacanze e resta la lavastoviglie chiusa per un lungo periodo di tempo, è la sgradevole puzza di chiuso.

Capita a tutti di dimenticare di fare qualche passaggio importante prima di partire, ma non temete, oggi vedremo insieme come eliminare quel cattivo odore in modo semplice ed efficace.

Scopriamo insieme alcuni rimedi naturali che vi aiuteranno a far tornare la vostra lavastoviglie fresca come nuova anche se è stata chiusa per troppo tempo durante le vacanze.

Succo di limone

Iniziamo da un trucco che non solo pulirà a fondo la lavastoviglie, ma la profumerà anche come non mai!

Il succo di limone è un ottimo rimedio naturale per eliminare i cattivi odori all’interno della lavastoviglie, non a caso viene usato anche quando i piatti sono particolarmente sporchi e pieni di odori.

Iniziate spremendo alcuni limoni freschi e raccogliete il succo, assicurandovi di togliere perfettamente tutti i semini; successivamente prendete il succo e versatelo in una tazza o in un piccolo contenitore e posizionatelo nel cestello superiore della lavastoviglie.

Eseguite un ciclo di lavaggio vuoto, utilizzando acqua calda, in modo che il succo di limone possa diffondersi e neutralizzare gli odori all’interno della macchina. Alla fine del ciclo, la vostra lavastoviglie dovrebbe profumare fresca e pulita.

Acido citrico

Oltre al succo di limone, potete affidarvi anche all’acido citrico, un altro alleato potente nella lotta contro i cattivi odori.

Potete trovare l’acido citrico sotto forma di polvere o cristalli in molti negozi di articoli casalinghi; sciogliete 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua fino ad ottenere un’unica soluzione e avviate un ciclo di lavaggio vuoto ad alta temperatura.

L’acido citrico aiuterà a sciogliere i residui di cibo e a rimuovere gli odori indesiderati.

Bicarbonato di sodio

Tra i nostri rimedi naturali per dire addio alla puzza dalla lavastoviglie dopo le vacanze non può mancare anche il bicarbonato di sodio!

Questo prodotto, con proprietà deodoranti e detergenti, è molto utile sia all’interno dell’elettrodomestico, sia per tutta la casa.

Per usarlo in questo caso, spargetene uno strato sottile (circa 1 bicchiere) sul fondo della lavastoviglie; successivamente avviate sempre un lavaggio a vuoto a temperature alte, in modo tale da neutralizzare tutti gli odori.

La reazione abrasiva del bicarbonato creerà una reazione che aiuterà a sgrassare e pulire l’interno della macchina.

Aceto

L’aceto è un classico prodotto per la pulizia prettamente della casa che può essere utilizzato anche per eliminare gli odori dagli elettrodomestici come la lavastoviglie.

Tutto quello che dovrete fare per usare questo trucchetto è versare 1 tazza di aceto bianco nella vaschetta del detersivo e avviare un ciclo di lavaggio a vuoto ad alta temperatura.

L’aceto, con il suo potere anti-odore, contribuirà a disincrostare e a neutralizzare gli odori all’interno della macchina.

Alla fine del ciclo, noterete che qualsiasi residuo di odore è andato via!

Sale grosso

L’ultimo trucchetto che vedremo insieme per dire addio alla puzza nella lavastoviglie dopo le vacanze è il sale grosso!

Con un’azione anti-calcare davvero sorprendente, il sale grosso può rivelarsi la soluzione migliore per dire addio sia alle macchie che al problema della puzza all’interno dell’elettrodomestico.

Non dovrete far altro che riempire 1 bicchiere pieno di prodotto e metterlo sul fondo della lavastoviglie; azionate poi un lavaggio a vuoto a temperature alte così che il sale si sciolga e possa mandare via la puzza.

Ecco fatto, la lavastoviglie sarà come nuova!

Pastiglie fai da te (VIDEO)

Un’altra soluzione che potreste trovare interessante per dire definitivamente addio agli odori sgradevoli all’interno della lavastoviglie è fare delle pastiglie fai da te da mettere nell’elettrodomestico.

Siete curiosi di sapere come si fa e qual è l’utilizzo? Non vi resta che vedere il video fatto apposta per voi!

