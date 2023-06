Le scarpe bianche sono pratiche e versatili, ma possono essere molto difficili da mantenere pulite e brillanti.

Fortunatamente, l’acqua ossigenata può essere un alleato prezioso nel combattere ogni tipologia di macchia, i cattivi odori e la polvere accumulata sulle scarpe bianche.

Ma come usarla correttamente? Oggi vedremo tutto su come utilizzare l’acqua ossigenata in diversi modi per far tornare le scarpe bianche come nuove.

Suole annerite

Le suole sono la prima parte delle scarpe bianche tende a diventare sporca e annerita nel tempo.

Per rimuovere questa antiestetica patina scura, potete utilizzare l’acqua ossigenata: applicatela sulla spugna o su un panno e strofinate delicatamente le suole delle scarpe.

Se lo sporco dovesse risultare troppo ostinato, potete utilizzare anche uno spazzolino dalle setole morbide, in modo da rendere il tutto più efficace.

Non ci vorrà molto prima di vedere le scarpe tornare come nuove!

Cattivi odori

Dopo alcune giornate particolarmente intense e faticose, può capitare che emanino cattivi odori; anche in questo caso l’acqua ossigenata può aiutare ad eliminarli!

Tutto quello che dovrete fare è bagnare e strizzare un panno in microfibra, dopodiché dovrete aggiungere un po’ d’acqua ossigenata e strofinare energicamente all’interno delle scarpe.

Lasciate agire fuori al balcone per l’intera notte, in modo da rigenerare pure l’aria, ed il giorno dopo saranno prive di odori!

Macchie ostinate

Le macchie ostinate sulle scarpe bianche possono sembrare impossibili da rimuovere, ma l’acqua ossigenata è un fantastico alleato anche nei casi più critici.

Sfruttatela, quindi, a vostro vantaggio applicando un po’ di prodotto direttamente sulla macchia e lasciando agire per almeno 10 minuti. Poi, strofinate delicatamente con un panno pulito.

Ripetete più volte i passaggi se necessario e aggiungete un po’ di bicarbonato di sodio per avere un risultato ancora più soddisfacente. Questi due ingredienti insieme aiuteranno a sbiancare le macchie e a far tornare le scarpe bianche impeccabili.

Via la polvere

La polvere sulle scarpe si accumula ogni giorno, ma quando sono bianche questa diventa subito visibile, facendole annerire.

Risolvete velocemente questo problemino preparando una soluzione di acqua ossigenata ed acqua semplice in parti uguali, dopodiché versate tutto all’interno di un flacone spray.

Spruzzate il composto su un panno in microfibra e strofinate in maniera molto delicata su tutta la scarpa finché non vedete che la polvere sarà andata via definitivamente.

L’acqua ossigenata agisce come un detergente efficace e aiuta a ridurre l’accumulo di polvere, mantenendo le scarpe bianche pulite e luminose.

In lavatrice

Se le scarpe bianche possono essere lavate in lavatrice, potete utilizzare l’acqua ossigenata per ottenere risultati ancora migliori!

Rimuovete i lacci e mettete le scarpe in una sacca o all’interno di una federa per effettuare un lavaggio molto delicato; i lacci dovranno andare in un piccolo sacchetto a parte.

Aggiungete mezzo bicchiere d’acqua ossigenata al normale ciclo di lavaggio e avviate la lavatrice. L’acqua ossigenata contribuirà a rimuovere le macchie e i cattivi odori, lasciando le tue scarpe bianche fresche e pulite.

Avvertenze

Leggete sempre le istruzioni di lavaggio prima di effettuare qualsiasi tipo di rimedi. Assicuratevi, inoltre di poter mettere le scarpe bianche in lavatrice.