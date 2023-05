Non solo i vestiti, ma anche le scarpe hanno bisogno di essere lavate ogni qualvolta si sentono dei cattivi odori.

Soprattutto quelle in tela con un’imbottitura esterna possono accumulare il sudore che poi si tramuta in un puzza, dunque bisogna trovare una soluzione!

Non sempre, tuttavia, c’è il tempo di effettuare un lavaggio, ma non preoccupatevi! C’è un trucchetto che forse non conoscete, utile per trattare le scarpe che puzzano e togliere tutti gli odori sgradevoli.

Scopriamo insieme cosa fare passo dopo passo!

Occorrente

Senza prendere tutto l’occorrente necessario, non si può dare il via al nostro trucchetto!

Serviranno poche cose che, sicuramente, avrete anche in casa, vediamo nel dettaglio:

2 calzini in spugna;

sale grosso;

oli essenziali (facoltativo).

Semplice, vero? Bastano questi elementi e le scarpe potranno tornare fresche, senza cattivi odori, ma anche profumate!

Per togliere la puzza servono soltanto calzini e sale grosso, nel caso in cui vogliate anche un buon odore, dovrete scegliere un olio essenziale della fragranza che preferite.

Il sale grosso è rinomato per la sua capacità di catturare l’umidità in modo naturale, ma in realtà è fantastico anche per privare tanti ambienti e tessuti dei cattivi odori.

In riferimento all’olio essenziale, invece, dovrete usarne massimo 4 gocce.

Procedimento

Ora, senza esitare, passiamo al procedimento semplice e veloce!

Per prima cosa dovrete assicurarvi che i calzini in spugna siano doppi e non abbiano alcuna zona bucata e sfibrata, altrimenti potrebbe cadere il sale.

Aprite per bene i calzini e riempiteli con una buona manciata di sale grosso fino alla zona della caviglia, dopodiché chiudeteli con un nodo e mettetene uno in ogni scarpa; lasciate agire una notte intera all’aria aperta.

L’indomani non avrete più cattivi odori!

Nel caso in cui usiate anche gli oli essenziali, prima di mettere il sale nel calzino, dovrete mescolarlo con le gocce di olio ed ecco fatto!

Metodi per le scarpe

Le sorprese non finiscono qui! Oltre il metodo del calzino, ci sono tanti altri rimedi per dire addio alla puzza dalle scarpe.

Scopriamo insieme quali sono i più gettonati:

borotalco : ottimo quando si vuol lasciare un buon profumo, mettete 1 cucchiaio di prodotto in ogni scarpa per tutta la notte ed ecco fatto;

: ottimo quando si vuol lasciare un buon profumo, mettete 1 cucchiaio di prodotto in ogni scarpa per tutta la notte ed ecco fatto; amido di mais : trucchetto simile al borotalco, con la differenza che le scarpe resteranno inodore, usate sempre 1 cucchiaio in ogni scarpa;

: trucchetto simile al borotalco, con la differenza che le scarpe resteranno inodore, usate sempre 1 cucchiaio in ogni scarpa; aceto : strofinate un panno in microfibra con aceto sulla suola interna delle scarpe e lasciate asciugare all’aria aperta;

: strofinate un panno in microfibra con aceto sulla suola interna delle scarpe e lasciate asciugare all’aria aperta; bicarbonato di sodio : perfetto perché sempre a portata di mano! Dovrete mettere una manciata di bicarbonato in ogni scarpa e aspettare tutta la notte;

: perfetto perché sempre a portata di mano! Dovrete mettere una manciata di bicarbonato in ogni scarpa e aspettare tutta la notte; bucce di agrumi: prendete le bucce, assicurandovi di aver tolto la parte bianca, mettete un pugno di bucce in ogni scarpa e aspettate una giornata intera finché gli odori non saranno andati via definitivamente.

Avvertenze

Per essere sicuri di non rovinare le scarpe, assicuratevi sempre che possano essere lavate in lavatrice consultando le etichette di lavaggio.