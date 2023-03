Se amate i libri, allora di sicuro tendete a conservarli nelle librerie per ricordo o semplicemente per averli sempre a portata di mano quando volete rileggerli.

Purtroppo, però, con il passare del tempo tendono ad ingiallirsi o, ancora peggio, ad attirare polvere, muffe e insetti. E a quel punto anche l’odore che rilasciano non è più così piacevole!

Per fortuna, però, è possibile pulirli e proteggerli dallo sporco e dalla muffa usando solo il bicarbonato e l’alloro. Vediamo insieme come fare!

Per spolverarli

Innanzitutto, è importante rimuovere tutta la polvere accumulata sui nostri libri, in modo da procedere con una pulizia profonda. In questo caso, vi può essere utile il bicarbonato, un ingrediente da dispensa in grado di assorbire non solo lo sporco ma anche i cattivi odori, grazie alla sua funzione anti-odore.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare due cucchiai di bicarbonato in una ciotola contenente 300 ml di acqua tiepida e aggiungere, se lo preferite, alcune gocce di olio essenziale della fragranza che più preferite in modo da ottenere una miscela profumata.

Dopodiché, immergete un panno nella soluzione così ottenuta e passatelo sulla copertina del vostro libro e sui bordi, avendo cura di tenere le pagine ben chiuse per evitare di bagnarle e di far appiccicare la polvere. Ovviamente, ricordatevi di strizzare bene il panno e di procedere delicatamente così da non impregnare di acqua la copertina e da non bagnare le pagine del libro.

Se volete usare questa miscela all’occorrenza, potete anche travasarla in un flacone con spray. Come se non bastasse, il bicarbonato è in grado anche di prevenire e contrastare la formazione della polvere!

Per togliere la muffa

Finora abbiamo visto come rimuovere la polvere dalla copertina dei vostri libri, vediamo ora insieme come fare per pulire un libro ammuffito.

Spesso, infatti, capita di trovare della muffa sui vostri libri che, se non rimossa, rischia di rovinarli irrimediabilmente. Sarete felici, però, di sapere che anche in questo caso potete usare un trucchetto con il bicarbonato per risolvere il problema!

Vi basterà mettere un libro ammuffito in un sacchetto, aggiungere, poi, due cucchiai di bicarbonato e richiudere il sacchetto. Dopodiché, lasciate riposare il libro nella busta per circa 10 giorni, ricordandovi di scuoterla ogni due giorni.

Infine, servitevi di un pennello per spolverare il libro oppure utilizzate il getto di aria fredda del phon: la muffa sarà solo un brutto ricordo! Il bicarbonato, infatti, è una manna dal cielo per togliere anche le macchie di muffa in casa!

Per difenderli dagli insetti

Spesso, oltre alla polvere e alla muffa, nei libri, soprattutto quelli conservati nei luoghi più nascosti, tendono a rifugiarsi alcuni insetti, quali i pesciolini d’argento che si nascondono nei luoghi scuri e si nutrono di polvere e colla.

Sebbene non siano sempre visibili, potreste notare la loro presenza a causa di piccoli buchetti che vi ritrovate nelle pagine. Per evitare ciò, potete utilizzare l’alloro che vanta un forte potere tarmicida, in grado di tenere lontani i pesciolini di argento dai libri grazie al loro odore.

Munitevi, quindi, di alcune foglie di questa pianta e inseritele tra le pagine dei vostri libri. Magari potete usarle anche come dei veri e propri segnalibri. Noterete che dei pesciolini d’argento non ci sarà più traccia nei vostri libri!

Altri consigli utili per proteggere i libri

Oltre ai trucchetti visti finora in grado di pulire e prevenire la formazione di muffa nei libri, ci sono altri accorgimenti che vi consigliamo di seguire per proteggere i vostri libri e mantenerli sempre puliti e come nuovi.

Vi ricordiamo, innanzitutto, di conservarli sempre in luoghi asciutti dove è possibile il ricambio dell’aria, in modo da evitare la formazione di muffe, funghi e cattivi odori che solitamente proliferano negli ambienti molto umidi. Inoltre, sarebbe meglio non disporli uno sopra l’altro ma verticalmente così che possono “respirare”.

Infine, è raccomandabile spolverare spesso sia sulla copertina che tra le pagine con un piumino o un pennello per evitare la formazione di polvere.

Avvertenze

Prestate attenzione alla pulizia ed evitate di impregnare la copertina di acqua o di bagnare le pagine dei vostri libri. In questi casi, infatti, potreste danneggiarli.