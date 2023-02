Quando si arriva al punto che in bagno lo sporco si è accumulato al punto che vediamo anche delle macchie di nero, c’è un’unica soluzione: armarsi di tanta pazienza e procedere con una bella pulizia approfondita!

Tanti sono i modi che potete sfruttare per far tornare di nuovo il bagno super brillante, ma è oggi che scopriremo in particolare un ingrediente da usare.

Si tratta di quello che potremmo definire il protagonista indiscusso dei rimedi naturali, ovvero il bicarbonato di sodio! Perfetto per mandare via anche le macchie ostili, vediamo come usarlo in particolare per fughe e piastrelle del bagno!

Fare una pasta con acqua

Il primo passo da fare per avere il bagno come nuovo con il bicarbonato è preparare un composto che aiuti a rendere la pulizia super semplice!

Anziché usare il bicarbonato direttamente su una spugna o su uno spazzolino apposito, è bene mescolare 1 cucchiaio di bicarbonato con acqua a filo.

Dovrete mescolare energicamente e aggiungere all’occorrenza bicarbonato o acqua a seconda se è troppo duro o liquido.

Una volta ottenuta quella che deve ricordare la consistenza di un gel, la vostra pasta al bicarbonato è pronta!

Procedere con la pulizia

Adesso non ci resta che procedere con la pulizia!

Per prima cosa passate sulle piastrelle un panno in microfibra inumidito così da rendere più delicato il passaggio della pasta di bicarbonato di sodio.

Successivamente dovrete mettere il composto su una spugnetta e distribuirlo su tutta la zona che dovete lavare. A questo punto è consigliabile strofinare all’interno delle fughe con uno spazzolino apposito così da togliere tutto lo sporco.

Lasciate così per circa 10 minuti, poi strofinate di nuovo e risciacquate tutto, le piastrelle e le fughe saranno come nuove!

Per altre zone del bagno

Il bicarbonato non è un ingrediente perfetto solo per le fughe e per le piastrelle, ma anche per tante altre zone del bagno!

Non a caso è uno dei prodotti che maggiormente si presta a togliere lo sporco anche nelle zone più difficili e le farà tornare a brillare.

Scopriamo in particolare dove usarlo per avere il bagno sempre perfetto!

Rubinetti

Partiamo proprio dai rubinetti, gli elementi che devono essere puliti costantemente perché rischiano di diventare opachi e accumulare una grande quantità di calcare.

Per usare il bicarbonato sui rubinetti dovrete soltanto mettere un po’ di prodotto su una spugnetta dal lato non abrasivo e strofinare delicatamente sui rubinetti.

Successivamente dovrete soltanto risciacquare per bene e asciugare, vedrete che saranno brillanti e come nuovi!

Doccia

Passiamo adesso ad una delle zone del bagno maggiormente colpite dallo sporco: la doccia!

È lì infatti che si impiega più tempo a strofinare all’interno di fughe e piastrelle per cercare di togliere tutto il nero accumulato giorno dopo giorno.

Tuttavia ci sono anche tutti gli altri pezzi da prendere in considerazione, come il soffione, il miscelatore, i vetri e così via.

Per pulirli al meglio vi consiglio di mescolare 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio con 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido e ottenere un composto denso.

Mettetelo direttamente sulla spugna e usatelo come detergente naturale per togliere lo sporco, la doccia tornerà a brillare!

Specchi

Se anche il bagno è perfettamente pulito, ma gli specchi sono pieni di calcare e di gocce d’acqua, sembra sempre che qualcosa non va.

Mantenere sempre costante la lucentezza degli specchi è fondamentale per dare sempre un tocco in più al bagno e il bicarbonato può aiutarci in tal senso.

Ve lo consiglio in particolare per specchi molto sporchi, basterà diluire 1 cucchiaino di prodotto in 1 bicchiere d’acqua e usare il composto sulla spugnetta.

Risciacquate e asciugate con un panno in cotone!

Ceramiche

Ultimo e super interessante trucchetto con il bicarbonato in bagno è per le ceramiche!

Non immaginate quanto sia indicata l’azione abrasiva della star dei rimedi naturali per avere i sanitari di nuovo lucidi e bianchissimi.

Anche in questo caso potete fare la pasta di bicarbonato di sodio oppure metterlo direttamente sulla spugna così da avere un effetto quasi immediato!

Avvertenze

Ricordate di non strofinare mai eccessivamente il bicarbonato sulle piastrelle e sulle altre zone del bagno perché potreste rischiare di macchiarle.