Quando inizia la pulizia del bagno ci sono sempre tante cose da fare, a partire dalle ceramiche fino agli angoli della porta.

Si tratta di una zona della casa dove bisogna avere un occhio in più, oltre una particolare pazienza perché spesso bisogna lavarlo più volte in una sola giornata.

Oggi vi dirò tutto quello che dovrete sapere su come togliere quelle fastidiose macchie d’acqua dagli specchi e profumare tutto il bagno con pochi e semplici metodi!

Aceto

L’aceto è senz’altro la soluzione che maggiormente potete tenere a portata di mano quando si devono lucidare gli specchi del bagno.

Riempite 3/4 di un flacone spray con dell’aceto e la restante parte con acqua, poi vaporizzate una quantità abbondante di prodotto sugli specchi e passate direttamente un panno in cotone.

Così facendo ci metterete poco tempo e le macchie d’acqua saranno solo un lontano ricordo!

Borotalco

Vi sembra strano leggere il borotalco tra i rimedi per lucidare gli specchi? E invece potete stare certi che è fantastico per farlo tornare come nuovo!

Non solo per gli specchi, questo prodotto profumato ed efficace viene scelto anche per far brillare i vetri ed il risultato raggiunge sempre le aspettative.

Tutto quello che bisognerà fare è mescolare 1 cucchiaio di borotalco in 700 ml d’acqua e mescolare finché non si sarà sciolto.

Trasferite tutto in un vaporizzatore e spruzzate abbondantemente sugli specchi, poi passate il panno e le macchie d’acqua saranno andate via in un batter d’occhio!

Limone

Usare il limone per profumare il bagno è una cosa molto comune, ma perché non usarlo anche per pulirlo?

In particolare gli specchi possono tornare a brillare sotto il fantastico effetto del succo di limone, vediamo nel dettaglio questo trucchetto!

Dovrete soltanto inumidire e strizzare un panno in microfibra con acqua calda e premere sopra qualche goccia di limone, poi passatela su tutto lo specchio.

In seguito risciacquate e asciugate con un panno pulito e in cotone.

Bicarbonato

Se le macchie d’acqua sugli specchi sono particolarmente ostinate, allora vi occorre l’azione abrasiva del bicarbonato di sodio!

Il procedimento è semplicissimo, dovrete prendere 1 cucchiaio di bicarbonato e mescolarlo con acqua a filo per ottenere un composto dalla consistenza di un gel.

Successivamente mettete il composto su una spugna inumidita e passatela sullo specchio, poi risciacquate con un panno in microfibra.

A questo punto non vi resta che asciugare ed ecco fatto!

Per profumare

Tolte le macchie d’acqua dagli specchi del bagno, vediamo quali sono i rimedi più indicati per profumare:

Spray fai da te profumato : riempite un vaporizzatore con acqua e versate 1 cucchiaino di olio essenziale. Spruzzate nel bagno all’occorrenza.

: riempite un vaporizzatore con acqua e versate 1 cucchiaino di olio essenziale. Spruzzate nel bagno all’occorrenza. Cristalli profumati : mettete 2 cucchiai di sale grosso in una ciotola, aggiungete 1 cucchiaino di oli essenziali e mescolati per qualche minuti in modo che il profumo si possa impegnare nel sale. Lasciate in bagno e godetevi il profumo.

: mettete 2 cucchiai di sale grosso in una ciotola, aggiungete 1 cucchiaino di oli essenziali e mescolati per qualche minuti in modo che il profumo si possa impegnare nel sale. Lasciate in bagno e godetevi il profumo. Infuso: riempite un pentolino con acqua e aggiungete un ingrediente a scelta tra alloro, cannella e arancia, succo di limone o vaniglia. Portate a bollore e lasciate l’infuso in bagno finché l’odore non avrà raggiunto l’intensità che desiderate.

Avvertenze

Provate i rimedi indicati prima in angoli non visibili.