L’alloro e il suo profumo sono da sempre una combinazione perfetta di cui non possiamo fare a meno in casa!

Infatti questa pianta molto antica viene usata per i più disparati motivi e possiede delle proprietà fantastiche.

Tra i vari metodi che si possono usare con l’alloro non si deve trascurare la sua efficacia se se ne mettono anche solo poche foglie sul termosifone.

Se non avete ancora provato questo trucchetto, non vi resta che scoprire tutti i motivi per usarlo!

Conoscete le proprietà dell’Alloro?

Prima di vedere quali sono i benefici di mettere delle foglie d’alloro sui termosifoni, capiamo prima tutte le proprietà di questa fantastica pianta!

La coltivazione dell’alloro è molto semplice ed è allo stesso tempo una delle piante più maestose ed importanti!

Ad oggi, infatti, l’alloro possiede un grande rilevo in tutti i sensi, anche sul piano culturale in quanto viene associata alla saggezza. Non a caso le corone di un neolaureato sono composte con le foglie di questa pianta.

Inoltre possiede molti benefici! Respirare un infuso d’alloro aiuta a distendere le vie nasali, a rilassarsi e ad avere una sensazione di benessere.

Ci sono molte persone che lo assumono sotto forma di tisana per contrastare in maniera naturale i dolori provenienti dallo stomaco.

Altra fantastico proprietà, che è quella che ci interessa maggiormente, è il suo profumo fresco ed intenso che rende l’alloro perfetto in ogni zona della casa.

Per questo, senza esitare, vediamo come usarlo sul termosifone!

Per profumare

Come appena accennato, profumare è il primo motivo per cui sfruttare le foglie d’alloro.

Se le si poggiano, anche se sono fresche, sul termosifone, il calore che sale riuscirà a diffondere in poco tempo tutto il profumo.

Inoltre questo è anche un ottimo metodo per seccare le foglie senza un particolare bisogno di metterle sotto al forno o all’aria aperta per giorni e giorni.

Non dovrete far altro che disporle in fila una affianco all’altra e vedrete che risultato!

Via i cattivi odori

Avete cattivi odori in casa che stanno diventando un problema?

Basta l’alloro sul termosifone per far passare la puzza e avere un profumo inebriante e fresco! Vi spigo subito come!

Dovrete fare un infuso con acqua, 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio e 4 foglie d’alloro, portate ad ebollizione.

Una volta pronto, trasferite tutto all’interno di un barattolo e poggiatolo sul termosifone. Il suo calore riuscirà a mantenere costante al temperatura dell’infuso e il vapore si diffonderà in casa mangiando tutti i cattivi odori!

Per purificare l’aria

Tra le proprietà dell’alloro, abbiamo fatto riferimento anche a quanto sia fantastico per purificare l’aria!

In questo caso potete servirvi di diversi metodi, pensiamo all’infuso, a disporre le foglie una dietro l’altra o a fare dei sacchetto profumati!

Questi ultimi si preparano mettendo delle foglie spezzettate in un sacchetto traspirante a maglie larghe e poggiarlo sul termosifone o attaccarlo ai lati.

Tuttavia per diffondere meglio l’alloro nell’aria vi consiglio di puntare sempre su un infuso insieme ad un po’ di bicarbonato di sodio e vedrete che risultato fantastico!