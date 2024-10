Come usare il Rosmarino per togliere i cattivi odori dalla cucina

Ci sono giorni in cui si cucinano pietanze dall’odore particolarmente forte, un esempio sono i piatti a base di pesce o a base d’uovo che dopo lasciano un odore non proprio gradevole in cucina. Altre volte, invece, capita che per una distrazione si lasciano le pentole sul fuoco e avvertiamo quella puzza di bruciato insostenibile.

Come trovare una soluzione, soprattutto quando è inverno e non si vogliono tenere i balconi aperti per tutta la giornata? Oggi vi farò vedere che bastano dei limoni e un po’ di rosmarino per avere subito tutto più fresco e profumato e per togliere i cattivi odori dalla cucina!

Vapori profumati al limone e rosmarino

Non c’è bisogno di tanto occorrente né di tanto tempo, ecco cosa vi servirà per realizzare un profumatore super economico e naturale:

Rosmarino : meglio se fresco e in rametti. Ne basteranno 3/4

: meglio se fresco e in rametti. Ne basteranno 3/4 Limone: per questa preparazione, anche solo 1 limone è sufficiente. Se non ne avete fresco potete pensare di utilizzare anche quelli già spremuti.

Nel caso in cui i limoni siano già spremuti, divideteli in pezzetti più piccoli. Se invece usate quelli freschi (che daranno maggiore profumo), prendete un tagliere e tagliateli a fettine non troppo sottili.

Poi prendete un pentolino medio, meglio se in acciaio, e riempitelo quasi completamente d’acqua. Aggiungete le fettine di limone e i rametti di rosmarino divisi a metà con un coltello.

Accendete il fuoco, che deve essere molto lento. Noterete che, man mano che l’acqua arriverà a bollore, i vapori profumati sprigionati dal composto aiuteranno ad assorbire i cattivi odori e a rilasciare una fragranza piacevole e fresca.

Se avete bisogno di profumare anche qualche altra stanza, spegnete il fuoco e portate i vapori laddove è necessario.

Barattolo profumato

Con un procedimento molto simile possiamo realizzare una sorta di Barattolo-candela profumato! Gli ingredienti sono sempre loro: limone e rosmarino. Sempre in un pentolino medio inseriamo dell’acqua. La quantità è dettata dalla grandezza del barattolo che vogliamo utilizzare. Vi consigliamo una grandezza media, più semplice da maneggiare e da posizionare.

Dopodiché aggiungiamo 5 rametti di rosmarino insieme a 2 limoni freschi tagliati a fette. Come per il primo metodo, portiamo tutto a bollore. Una volta che vedrete evaporare il composto, spegnete il fuoco e delicatamente trasferite tutto nel barattolo. Lasciamo intiepidire e inseriamo una candela all’interno. Accendendola, il calore sprigionato aiuterà a diffondere questa piacevolissima fragranza.

Facoltativo. Agli ingredienti potete aggiungere:

qualche goccia di olio essenziale di vostro gradimento

un cucchiaino di estratto di vaniglia, che renderà tutto ancora più piacevole.

E addio cattivi odori in cucina!

Detersivo fai da te al limone e rosmarino

Se invece desiderate anche sgrassare la vostra cucina (e non solo profumarla), potreste preparare questo detersivo fai da te con limone e rosmarino!

Vi basterà mettere in un contenitore 2 rametti di rosmarino e le bucce di 2 limoni. Dopo averle inserite per bene nel barattolo potete versare 2 tazze d’acqua e 2 tazze d’aceto bianco.

Lasciate macerare per una decina di giorni in un luogo fresco e asciutto, con il contenitore chiuso. Dopodiché filtrate tutto e versatelo in uno spruzzino. Questo detersivo fai da te sgrassante e profumatissimo sarà ottimo per pulire il piano cottura, il forno ma anche le pareti interne del frigorifero!

N.B. Evitatene l’utilizzo se le superfici sono in marmo o pietra naturale, data la presenza dell’aceto.

Profumatore per ambiente

Le idee per profumare l’ambiente ormai ne sono tantissime e vanno dall’uso della frutta a quello dei fiori, ma avete mai pensato alle spezie?

C’è chi ama l’odore della cannella, dei chiodi di garofano e, perché no, anche dei rametti di rosmarino! In che modo usare questo trucchetto?

Non dovrete far altro che portare ad ebollizione i 2 rametti in acqua, successivamente filtrate l’acqua e travasatela all’interno di un flacone spray. Potete poi aggiungere delle gocce di olio essenziale alla menta o all’eucalipto in modo da rafforzare la freschezza del profumo. Scuotete tutto e vaporizzate nelle aree della casa che preferite ed ecco fatto!