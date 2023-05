Per avere un bucato bianco e splendente si cercano sempre mille metodi diversi, senza sapere che la soluzione è più vicina di quanto pensiamo.

Esiste, infatti, un ingrediente naturale ed ecologico che può essere un sostituto perfetto della candeggina.

Si tratta del percarbonato di sodio: elemento dal forte potere pulente e sbiancante che non potete fare a meno di provare per il vostro bucato!

Proprietà del percarbonato

Prima di dare il via a quelli che sono i metodi con il percarbonato, è importante vedere quali sono le sue proprietà.

Usato principalmente per sbiancare i panni, il percarbonato di sodio si pone come validissimo sostituto della candeggina, possedendo un grande punto a suo favore: è totalmente naturale ed ecologico.

È molto indicato, quindi, per il corredo della Nonna ingiallito o annerito, per la biancheria da bagno e per i vestiti in quanto toglie anche le macchie.

In lavatrice, inizia ad agire anche già ad una temperatura di 30° e contrasta la durezza dell’acqua, donando un bucato più soffice.

Infine, vi sarete chiesti sicuramente quali siano le differenze con il bicarbonato di sodio, dal momento che presentano quasi lo stesso nome.

La differenza sostanziale sta nel fatto che il percarbonato ha la principale e precisa azione di sbiancare, cosa che non si trova nel bicarbonato.

Il percarbonato, durante il lavaggio e a contatto con acqua calda, rilascia ossigeno attivo, che ritroviamo nell’acqua ossigenata.

Per sbiancare a fondo

Abbiamo detto, quindi, che il percarbonato è la miglior soluzione ecologica per sbiancare i panni rinunciando alla candeggina, ma come si usa? Scopriamolo subito per ottenere un bucato perfetto!

Se caricate nel cestello un bucato privo di macchie, aggiungere 1 cucchiaio di percarbonato di sodio insieme al detersivo liquido o in polvere.

Quando, invece, il bucato possiede uno sporco ostinato o il carico in lavatrice è troppo, procedete mettendo 2 cucchiai, così da assicurarvi un’azione pulente, profonda ed efficace.

Una volta terminato il lavaggio, noterete subito un fantastico risultato!

Altri usi in lavatrice e in casa

Dal momento che è un igienizzante naturale, il percarbonato può essere usato anche in casa, dunque scopriamo tutte le sue potenzialità con i metodi più diffusi:

bucato a mano : mettete 1 cucchiaio di prodotto nella bacinella con acqua calda e tenete i bianchi in ammollo per un’intera notte;

: mettete 1 cucchiaio di prodotto nella bacinella con acqua calda e tenete i bianchi in ammollo per un’intera notte; prelavaggio : quando dovete lavare capi molto sporchi, potete pretrattare le macchie mettendoli in ammollo in acqua calda e 1 cucchiaio di percarbonato per circa 3 ore prima di procedere con il lavaggio in lavatrice;

: quando dovete lavare capi molto sporchi, potete pretrattare le macchie mettendoli in ammollo in acqua calda e 1 cucchiaio di percarbonato per circa 3 ore prima di procedere con il lavaggio in lavatrice; pulizie in casa : preparate un composto con 1 cucchiaio di percarbonato, 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia e 4 o 5 gocce di olio essenziale. Usate la soluzione ottenuta per pulire le superfici in bagno o in cucina;

: preparate un composto con 1 cucchiaio di percarbonato, 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia e 4 o 5 gocce di olio essenziale. Usate la soluzione ottenuta per pulire le superfici in bagno o in cucina; per le stoviglie: 1 cucchiaino di percarbonato insieme al detersivo in lavastoviglie vi assicureranno delle stoviglie brillanti e pulite a fondo!

Avvertenze

Consigliamo di leggere sempre le modalità d’uso del percarbonato prima di procedere con i rimedi.