Vi sarà sicuramente capitato, soprattutto nei periodi più caldi, di dover affrontare la puzza di sudore!

Infatti è proprio in estate che cambiamo più spesso vestiti e stiamo continuamente a fare un bucato nuovo cercando di avere i panni puliti e pronti.

Tuttavia spesso succede che quella fastidiosa puzza di sudore resta attaccata sui vestite…come fare per dirle addio?

Oggi vedremo insieme alcune soluzioni che potrebbero esservi utili!

Perché resta la puzza?

Prima di vedere quali sono le soluzioni per mandare via la puzza di sudore, è bene chiedersi perché resta la puzza sui vestiti.

Le motivazioni possono essere di varia natura, quelle più ricorrenti sono:

Poco o troppo detersivo : la mancanza di detersivo fa sì che i vestiti non possano profumare a dovere perché non vengono lavati bene.

Al contrario, anche tropo detersivo non dà l’effetto desiderato perché quello in eccesso si intrappola tra le fibre provocando la puzza.

: la mancanza di detersivo fa sì che i vestiti non possano profumare a dovere perché non vengono lavati bene. Al contrario, anche tropo detersivo non dà l’effetto desiderato perché quello in eccesso si intrappola tra le fibre provocando la puzza. Temperature troppo basse : i panni molto sporchi necessitano temperature alte per essere sgrassati bene.

: i panni molto sporchi necessitano temperature alte per essere sgrassati bene. Macchie non pretrattate : quando ci sono delle macchie ostinate sui vestiti è bene pretrattare la macchia prima di mettere in lavatrice così da coprire anche eventuali cattivi odori.

: quando ci sono delle macchie ostinate sui vestiti è bene pretrattare la macchia prima di mettere in lavatrice così da coprire anche eventuali cattivi odori. Umidità nel cestello: il cestello è il cuore della lavatrice perché lì vengono messi i panni e dovrebbe essere sempre ben pulito.

Rimedi efficaci

Dopo aver visto le cause più frequenti che lasciano la puzza sui vestiti, vediamo insieme gli ingredienti migliori con cui fare il bucato per dire addio al tanfo di sudore!

Bicarbonato di sodio

Come primo metodo non posso fare altro che consigliarvi il bicarbonato di sodio, il protagonista dei rimedi naturali in lavatrice!

Potete usarlo per pretrattare le macchie facendo una pasta densa con bicarbonato e acqua a filo da spalmare poi sull’indumento interessato.

Per il lavaggio, poi, mettete un misurino di prodotto direttamente nel cestello e vedrete che dopo i panni saranno super puliti e non avranno puzza di sudore!

Aceto bianco

Un altro elemento imprescindibile che si usa spesso e volentieri in lavatrice è l’aceto bianco!

Questo viene usato per molteplici scopi, è anche un ottimo ammorbidente naturale ed economico!

Se lo volete usare per trattare le macchie, dovrete spargere un po’ d’aceto sulla zona interessata e poi mettere in lavatrice.

Quando dovete avviare il lavaggio, mettete 1 tazzina di prodotto nella vaschetta del detersivo insieme ad 1 cucchiaino dell’olio essenziale che preferite ed ecco fatto!

Percarbonato di sodio

Ci sono alcuni carichi di lavaggio che sono particolarmente sporchi ed impegnativi, pensiamo, ad esempio, al bucato dei vestiti da lavoro o quelli che usiamo per l’attività fisica.

Ebbene, in casi del genere vi consiglio vivamente di usare il percarbonato di sodio il quale detiene un grandissimo potere sgrassante e pulente.

Ricordate sempre di pretrattare le macchie, poi mettete 1 misurino di prodotto direttamente nel cestello della lavatrice a avviate il lavaggio ad una temperatura di almeno 40 gradi altrimenti non sarà efficace.

Fare attenzione al lavaggio

Avere a portata di mano degli elementi che possano aiutare ad avere un bucato perfetto è sicuramente un grande aiuto, ma bisogna fare sempre attenzione al lavaggio!

Una cosa molto importante è far evaporare prima il sudore dai capi prima di metterli in lavatrice, altrimenti c’è il rischio che possa essere trasferito sugli altri vestiti.

Ricordate anche che la lavatrice dev’essere sempre pulita e pronta ad “accogliere anche i vestiti più sporchi”, per cui fate dei lavaggi a vuoto almeno una volta al mese.

In ultimo, dividete sempre bene i vestiti in base al loro tessuto, potete regolarvi con le etichette di lavaggio.

Avvertenze

Vi ricordo di consultare sempre istruzioni di fabbrica della lavatrice e le modalità di lavaggio dei vestiti.