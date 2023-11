Sebbene sia meno conosciuto del tanto noto bicarbonato, il percarbonato di sodio è un ingrediente altrettanto efficace nella pulizia domestica ecologica, in quanto vanta numerose proprietà.

Tra queste ricordiamo le proprietà smacchianti, pulenti e soprattutto sbiancanti, tali da renderlo un ingrediente base per realizzare sbiancanti ecocompatibili.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come usare il percarbonato per sbiancare i panni senza candeggina!

Per pre-trattare

Il percarbonato di sodio, come abbiamo già detto, vanta delle proprietà sbiancanti in grado di rimuovere anche le macchie gialle che solitamente ritroviamo sui capi a causa del sudore o dell’usura.

Pertanto, è in grado di pre-trattare i capi e di agire localmente su questi aloni prima ancora di passare al lavaggio a mano o in lavatrice.

Per provare la sua efficacia, quindi, dovrete mescolare un po’ di percarbonato di sodio con acqua a filo fino ad ottenere un composto dalla consistenza di una pasta.

A questo punto, applicatelo sulla macchia, strofinate delicatamente con una spugnetta o una spazzola e lasciate agire per circa mezz’ora o un’ora.

Infine, passate un panno inumidito di sola acqua in modo da rimuovere i residui e procedete con il comune lavaggio a mano o in lavatrice, sempre con il percarbonato. Vediamo insieme come fare!

Per il lavaggio a mano

Se volete provare il lavaggio a mano con il percarbonato per i vostri capi ingialliti, allora dovrete aggiungere la quantità giusta indicata sulla confezione del prodotto in una bacinella contenente acqua molto calda.

Vi ricordiamo, infatti, che la funzione sbiancante del percarbonato si attiva solo a temperature alte o, in ogni caso, superiori ai 40°.

Immergete, quindi, all’interno della bacinella i vostri capi da sbiancare e lasciateli in ammollo per qualche ora o per tutta la notte. Dopodiché, risciacquate accuratamente o procedete con il lavaggio comune.

Noterete che anche le macchie più ostinate saranno eliminate e i vostri capi saranno bianchi come quando usate la candeggina. In particolare, questo trucchetto risulta essere molto efficace per togliere le macchie ostinate sugli strofinacci.

Per il lavaggio in lavatrice

Se, invece, volete procedere con il lavaggio in lavatrice, allora tutto ciò che dovrete fare è versare uno o due misurini di percarbonato direttamente nel cestello della lavatrice insieme ai capi da lavare.

In alternativa, potete anche direttamente aggiungere 2 cucchiai di percarbonato di sodio insieme al detersivo liquido o in polvere nella vaschetta del detersivo della lavatrice.

A questo punto, impostate un ciclo di lavaggio ad alte temperature, ovvero a temperature superiori ai 40° in modo da attivare l’ossigeno e le sue proprietà igienizzanti.

Al termine del lavaggio noterete che i vostri capi saranno bianchi come la neve!

Il percarbonato risulta avere questa funzione sbiancante poiché, una volta a contatto con l’acqua calda, rilascia ossigeno attivo e riesce, quindi, a sbiancare anche i capi più ingialliti!

N.B Ricordatevi che è il percarbonato è un additivo, pertanto va usato assieme al detersivo.

E se volete un video per sapere come utilizzare il percarbonato step by step per sbiancare i vostri capi, ecco a voi!

Avvertenze

Vi suggeriamo di leggere sempre le etichette di lavaggio dei vostri capi, in quanto la funzione sbiancante del percarbonato si attiva solo ad alte temperature (maggiori di 40 gradi), pertanto se il tessuto è molto delicato, allora sarebbe meglio non provare questo rimedio.