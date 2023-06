Tutti i trucchetti con il Tergivetro per velocizzare le pulizie in Casa

Tra i tanti oggetti che possono facilitare le pulizie domestiche, il tergivetro è sicuramente quello che al meglio riesce ad unire la praticità nell’usarlo con un’efficacia sorprendente.

Di solito viene impiegato quando bisogna trattare vetri molto grandi, ma ormai ha spopolato anche nelle case e non sfruttarlo al meglio è un vero peccato!

Vediamo insieme, dunque, tutto quello che dovete sapere su come usare il tergivetro in casa!

Doccia

La prima zona dove potete provare tutti i benefici dell’usare il tergivetro è all’interno della doccia!

Sarete tutti d’accordo col fatto che è una parte del bagno, e in generale della casa, dove lo sporco si annida continuamente, soprattutto sui vetri.

Quando il calcare prende il sopravvento, infatti, i vetri ne risentono particolarmente e diventano opachi a causa delle macchie d’acqua.

Ed è per questo che usare il tergivetro è una scelta giusta! Dovrete semplicemente vaporizzare un’abbondante quantità d’aceto sui vetri, lasciar agire per 10 minuti e poi passare una spugna per strofinare via le macchie.

In seguito sciacquate e passate il tergivetro, vedrete che in pochissimo tempo il vetro brillerà e sarà come nuovo! Infine dovrete togliere solo eventuali strisce d’acqua lasciate dal tergivetro ed ecco fatto!

Vetri esterni del balcone

I balconi di solito sono murati o hanno le ringhiere; tuttavia anche quelli circondati interamente da vetrate sono comuni, anche se molto scomodi!

Infatti non tutti li scelgono proprio perché i vetri esterni di un balcone sono molto difficili da pulire, ma con il tergivetro diventerà tutto più semplice.

Altro non dovrete fare che riempire il secchio con acqua tiepida con 1 bicchiere d’aceto o mezzo bicchiere di bicarbonato di sodio, immergere una spugna morbida all’interno e strofinare sulle zone interessate; passate poi il tergivetro ed ecco che sarà subito pulito!

Per la parte esterna del vetro, montate il tergivetro su una mazza, così che non dovrete sforzarvi e affacciarvi troppo.

Vetri degli infissi

Quali sono i vetri che rubano sempre una quantità spropositata di tempo a causa delle macchie e soprattutto degli aloni?

La risposta la conoscete perfettamente, si tratta dei vetri degli infissi, soggetti sempre allo sporco dato dall’acqua piovana e dalle impronte.

Bagnate i vetri con un panno in microfibra inumidito con acqua e aceto, strofinatelo sul vetro e poi passate il tergivetro togliendo tutta l’acqua nel senso orizzontale o verticale.

Una volta finito, togliete le strisce sottili d’acqua ed ecco che i vetri brillano come non mai!

Specchi

Finiamo i trucchi per usare il tergivetro in casa con gli specchi!

Sebbene non siano difficili da pulire, ci sono alcune giornate in cui gli specchi si appannano o, come nel caso di quelli in bagno, le macchie possono prendere il sopravvento.

Anche in questo caso il tergivetro torna ad essere un valido supporto, in quanto riesce a farli tornare splendenti per specchiarvi al meglio!

Spruzzate una miscela d’acqua e aceto in parti uguali sullo specchio, passate poi un panno e togliete la soluzione in eccesso con l’aiuto del tergivetro.

Gli specchi non saranno mai stati così limpidi!