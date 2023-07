Per quanto sia bella l’estate, diciamocelo, a volte può diventare veramente un incubo, soprattutto di notte quando a causa del forte caldo non riusciamo a dormire e tendiamo a sudare molto.

Così, stiamo lì a girarci e a rigirarci e la mattina è davvero una gran fatica alzarci dopo una notte (quasi) insonne.

Bene, se anche voi soffrite così tanto il caldo, vediamo insieme dei trucchetti per non sudare nel letto e riposare tranquillamente nelle notti d’estate!

Biancheria da letto giusta

Il primo consiglio che vi diamo consiste nell’utilizzare una biancheria da letto che sia leggera e traspirante e che possa, quindi, farvi sudare meno.

Il materiale e il colore dei pigiami e delle lenzuola, infatti, svolgono un ruolo importante nella temperatura che si raggiunge nel vostro letto, in quanto ci sono dei materiali come il raso, il poliestere e la seta che tendono a portare molto calore e a provocare le classiche sudorazioni notturne.

Per questo, vi suggeriamo di prediligere stoffe leggere, come il cotone o il lino. Inoltre, sarebbe bene cambiare spesso la biancheria per averla sempre fresca e anche profumata. Non solo i materiali, però, svolgono un ruolo importante nel prevenire le sudorazioni notturne, in quanto anche il colore: se da una parte, infatti, le tinte chiare tendono ad assorbire meno calore e ad essere più traspiranti, dall’altra le tinte scure tendono ad essere più “calde”.

Quindi, via libera a pigiami e lenzuola bianche o comunque molto chiare. Infine, ricordatevi anche di non indossare mai pigiami troppo attillati perché l’aria non circolerebbe nel corpo e questo aumenta la sudorazione.

Aria nella stanza

Per quanto possa sembrare un trucchetto banale, in realtà è importante lasciare arieggiare il più possibile la stanza dove dormite, in modo da far entrare aria fresca e abbassare la temperatura dell’ambiente senza dover ricorrere a condizionatori o ventilatori.

L’ideale sarebbe chiudere tutte le persiane e le finestre durante la giornata, quando c’è la luce solare diretta, in modo da ricreare ombra nella stanza e aprirle, poi, verso serata e durante la notte per far circolare aria fresca.

A tal proposito, vi suggeriamo anche un trucchetto che potrebbe rinfrescarvi ancora di più: prendete delle lenzuola e bagnatele, dopodiché mettetele in frigo per un po’ per farle raffreddare. A questo punto, appendetele davanti alla finestra o porta aperta, in modo che l’aria che entra si prende la freschezza del lenzuolo e avrete aria più fredda nella stanza.

Pavimenti

Oltre a rinfrescare il corpo e il letto con la giusta biancheria e a portare aria fresca in casa aprendo le porte, è bene anche rinfrescare i pavimenti stessi che tendono ad assorbire molto calore durante la giornata.

Per questo, potreste lavare i pavimenti prima di andare a dormire in modo da rimuovere quella patina di calore che si è formata e abbassare la temperatura della stanza.

Se volete lavare i pavimenti senza danneggiarli, ecco un video per voi per vedere come fare!

Materasso dal lato giusto

Può sembrare banale ma anche il materasso girato nel lato giusto può fare la differenza. Come sappiamo, infatti, il materasso ha una parte adatta all’inverno e una parte dedicata all’estate. Ricordatevi, quindi, di girarlo nel lato adeguato all’estate il cui scopo è quello di trattenere meno calore.

E se il materasso presenta macchie gialle o macchie di sudore, ecco alcuni trucchetti per rimuoverle!

Borsa di acqua fredda

Avete presente la borsa di acqua calda che si usa in inverno per riscaldare il letto? Bene, sappiate che potete ricreare una versione estiva in grado di rinfrescarlo: la borsa di acqua fredda.

Vi basterà riempire la stessa borsa con acqua fredda e il gioco è fatto. Se non l’avete, potete anche utilizzare un panno in flanella, metterlo in frigorifero per qualche ora e portarlo a letto con voi!

N.B Non provate questo trucchetto se soffrite di reumatismi

Cena leggera

Fare la cena leggera non è importante solo per una questione salutare o per perdere peso, ma anche per prevenire l’eccessiva sudorazione. Dal momento, infatti, che in estate mangiamo più tardi, tendiamo spesso ad andare a letto quando il processo di digestione non è ancora concluso.

Per questo, vi suggeriamo di fare cene fresche e leggere e facilmente digeribili. Inoltre, sarebbe bene non cenare troppo tardi o, in ogni caso, andare a letto 3 ore dopo aver cenato. Altrettanto da evitare è l’alcol a cena, poiché fa aumentare la temperatura corporea notturna; al contrario, vi suggeriamo di bere un bicchiere di acqua fresca prima di coricarvi.

Doccia rinfrescante

Infine, vediamo un ultimo trucchetto: una doccia fatta con acqua fresca prima di andarvi a coricare in modo da abbassare leggermente la temperatura corporea.

In alternativa alla doccia, potete anche semplicemente immergere i piedi e le caviglie in una bacinella contenente acqua fredda. Per un effetto ancora più rinfrescante, poi, potete aggiungere alcune gocce di olio essenziale alla salvia, la quale è nota per rinfrescare e rilassare!