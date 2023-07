Il momento della giornata in cui maggiormente soffriamo il caldo è sicuramente la notte, in quanto seppure più fresca ci vede agitati nel letto per cercare un po’ di frescura durante il riposo notturno.

E così ci giriamo e ci rigiriamo, sudando molto e provocando spesso anche macchie gialle sulla biancheria da letto. Se le lenzuola e le federe, però, possono essere tolte e cambiate, non è lo stesso per il materasso.

Per questo, oggi vedremo insieme come rinfrescare il materasso dal sudore con questi trucchetti fai da te!

Bicarbonato di sodio

Il primo ingrediente che vi consigliamo è il bicarbonato di sodio, il quale vanta proprietà sbiancanti, sgrassanti e smacchianti. Inoltre, svolge un’azione antibatterica in grado anche di prevenire la formazione di acari.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 1 cucchiaio di bicarbonato in una ciotola contenente 400 ml d’acqua, mescolare accuratamente e travasare la miscela così ottenuta in un flacone con spray.

Dopodiché, vaporizzatela sul materasso e lasciatelo asciugare preferibilmente all’aperto o con balconi e finestre aperte. In alternativa, potete anche direttamente versare il bicarbonato sul materasso, lasciarlo in posa per mezz’ora prima di rimuoverlo con una spazzola o l’aspirapolvere. Il vostro materasso sarà come nuovo!

Aceto

Un altro ingrediente molto efficace per rinfrescare il materasso è l’aceto, in grado anche di rimuovere i cattivi odori come la puzza di sudore. Dovrete, quindi, versare un bicchiere di aceto in un secchio contenente acqua, immergere un panno nella soluzione così ottenuta e strizzarlo bene per renderlo umido e non bagnato.

Dopodiché, passatelo delicatamente sulla superficie del materasso, fatelo asciugare come già visto prima e…il gioco è fatto!

Sapone di Marsiglia

Quando si parla di ingredienti da dispensa in grado di profumare e rinfrescare, non si può non menzionare il sapone di Marsiglia, il quale riuscirà a conferire un tocco di freschezza al vostro materasso e a garantirvi un sonno ristoratore grazie al suo profumo delicato!

In questo caso, quindi, dovrete versare 1 cucchiaio di scaglie di sapone in una ciotola contenente 400 ml d’acqua, immergere un panno nella soluzione così ottenuta e passarlo, poi, su tutto il materasso avendo cura che sia ben strizzato.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Infine, fate asciugare e…il vostro materasso sarà come nuovo! Come se non bastasse, il sapone di Marsiglia vi aiuterà anche a rimuovere le macchie e gli aloni di sudore che si formano sul materasso!

Succo di limone

Se c’è un ingrediente da dispensa particolarmente noto per la sua capacità di rinfrescare questo è sicuramente il limone, l’agrume dal profumo inebriante in grado di togliere anche i cattivi odori dal bagno!

Versate, quindi, il succo di 1 limone grande e in una ciotola contenente 1 bicchiere d’acqua, dopodiché travasate la miscela così ottenuta in un flacone con spray e vaporizzatela sul materasso.

Infine, lasciate asciugare e…sarà un piacere sentire il profumo di limone nelle notti afose!

Borotalco

Per quanto vi possa sembrare strambo, il borotalco non è solo la polverina lenitiva sulla pelle irritata dei bambini, ma anche un prodotto in grado di assorbire le macchie e rinfrescare e profumare i tessuti.

Per questo, possiamo utilizzarlo per rinfrescare il nostro materasso ma anche per assorbire il grasso che si deposita sui cuscini!

Dovrete, quindi, cospargere il materasso con il borotalco, fare agire per un po’ e passare, poi, una spazzola per rimuovere tutta la polvere in eccesso.

Rinfrescante profumato

Infine, vediamo insieme come preparare un rinfrescante fai da te profumato in grado di rinfrescare, profumare e pulire il vostro materasso impregnato di sudore.

Vi dovrete munire, quindi, di:

500 ml di acqua (preferibilmente distillata)

25 gocce di olio essenziale di lavanda o Tea tree

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

In una ciotola contenente acqua, quindi, versate due cucchiai di bicarbonato di sodio e le gocce di olio essenziale.

Vi suggeriamo di prediligere l’olio di Tea tree così da igienizzare anche il vostro materasso grazie alle sue proprietà antibatteriche e antiodoranti.

A questo punto, mescolate tutti gli ingredienti, immergete un panno nella miscela e passatelo sul materasso più volte. Infine, lasciate asciugare e…addio puzza di sudore!

Per liberarlo dagli acari

E se oltre a rinfrescarlo, volete sapere come liberarlo dagli acari, ecco un video dettagliato della pulizia con il bicarbonato.

Facile, no?