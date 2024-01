La formazione della muffa a casa è una delle cose che più ci spaventa in quanto non sempre è facile combatterla.

Solitamente, la ritroviamo in bagno poiché l’atto di farsi la doccia comporta un eccesso di umidità tale da rendere questo ambiente più soggetto alla formazione di muffa.

A tal proposito, oggi vedremo insieme cosa fare dopo ogni doccia così da evitare la muffa!

Accendere il termoventilatore

Innanzitutto, vi suggerisco fortemente di utilizzare un termoventilatore, un elettrodomestico in grado non solo di riscaldare l’ambiente ma anche di “assorbire” l’eccesso di umidità nel bagno.

Per questo, sarebbe bene accenderlo mezz’ora prima della doccia, lasciarlo acceso nel durante e per la mezz’ora successiva.

In questo modo, l’aria del bagno verrà seccata e questo permette di evitare che l’eccesso di umidità possa finire sulle superfici e provocare la formazione della muffa.

Aprire le finestre

Oltre all’utilizzo del termoventilatore, vi suggeriamo anche di aprire sempre le finestre quando terminate di fare la doccia così che possiate far uscire fuori tutto il vapore in eccesso.

Per un effetto ancora più efficace, cercate anche di aprire le porte. L’importante è che il bagno possa arieggiare. Se non avete finestre ma la ventola, ricordatevi di accenderla.

Asciugare le superfici bagnate

Dopo aver fatto la doccia, ci ritroviamo spesso le superfici del bagno bagnate a causa dell’umidità o dell’esposizione diretta con l’acqua.

Per questo, sarebbe bene asciugarle accuratamente in modo da evitare la formazione della muffa.

Vi suggeriamo, infatti, di passare un panno asciutto o un tergivetro sulle piastrelle, sui vetri del box doccia e, se possibile, su tutti i flaconi dei detergenti che si sono bagnati.

Se li mantenete bagnati, infatti, questi diventano terreno fertile per muffe e funghi. Allo stesso modo, ricordatevi anche di asciugare il tappetino da bagno e gli asciugamani.

Infine, passate anche un panno sui pavimenti e lasciate la porta aperta per far asciugare ulteriormente.

Antimuffa fai da te

Le superfici non devono solo essere asciugate, ma se possibile anche sempre pulite dopo averle utilizzate.

Vi suggerisco, quindi, di pulire quotidianamente il box doccia dopo averlo utilizzato, ricorrendo a una miscela antimuffa fai da te.

Versate 1 parte di acqua ossigenata e 2 parti di acqua in un flacone con spray, dopodiché agitatelo energicamente e vaporizzate una buona quantità di questa miscela su tutte le componenti della doccia, quali le piastrelle, i binari e gli angoli della doccia.

A questo punto, lasciate agire per qualche minuto prima di strofinare in modo delicato con una spugnetta. Infine, risciacquate più volte con acqua pulita e asciugate accuratamente.

Questo prodotto agirà come una barriera anti-muffa in grado di prevenire la sua formazione.

N.B Ovviamente, vi raccomandiamo di utilizzare l’acqua ossigenata per uso domestico, ovvero al 3% o a 10 volumi. Volumi più elevati, infatti, potrebbero essere tossici.

Togliere la condensa dai vetri e dagli specchi

Un discorso a parte deve essere fatto per i vetri e gli specchi del bagno su cui l’eccesso di umidità tende a manifestarsi sotto-forma di condensa e di una patina che tende ad oscurare queste superfici.

Per questo, vi suggeriamo di provare un trucchetto in modo da prevenire la formazione della condensa e avere vetri sempre lucidi.

Dovrete semplicemente inumidire un panetto di sapone di Marsiglia e passarlo sullo specchio prima di fare la doccia in modo da creare una patina antiscivolo in grado di far scivolare via le gocce.

Deumidificatore

Infine, vediamo come ridurre il tasso di umidità in bagno mediante un deumidificatore fai te! Tutto ciò che dovrete fare è versare del sale grosso in una ciotola e metterla, poi, agli angoli del bagno.

Per rendere questo trucchetto sempre efficace, vi suggeriamo di sostituire il sale ogni 2-3 giorni quando notate che si sarà troppo bagnato!

E se volete un video per vedere come fare, ecco cosa abbiamo pensato per voi!