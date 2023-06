Se amate le tradizioni e avete già provato il rito dell’acqua di San Giovanni nella notte tra il 23 e il 24 giugno, non potete non provare anche la tradizione della barca di San Pietro, nella notte tra il 28 e il 29 giugno.

Molto seguita soprattutto nelle regioni del Nord Italia, è veramente semplice da provare in quanto vi servono solo poche cose. Ma cosa precisamente? Scopriamolo insieme in questo articolo!

Una caraffa o un contenitore di vetro

Innanzitutto, dovrete munirvi di un contenitore in vetro che deve essere possibilmente ampio in modo da avere lo spazio sufficiente per far “dispiegare” le vele della barca che si andrà a formare.

In caso non abbiate caraffe o contenitori di vetro, potrete optare per dei calici a patto che siano ampi. Da evitare sono i bicchieri perché potreste non avere l’effetto sperato. Altrettanto approvati sono dei vasi “giardiniera” che venivano utilizzati dai contadini in passato per quest’occasione.

L’importante è che questi contenitori siano sempre di vetro trasparente così che potrete ammirare il risultato.

Acqua

Una volta scelta la caraffa, vediamo insieme un secondo ingrediente di cui dovrete munirvi: l’acqua. Ovviamente, potete utilizzare semplicemente quella della fontana ed evitare, invece, quella della bottiglia o l’acqua frizzante.

Riempite, quindi, la caraffa o il contenitore per circa 2/3 con l’acqua e il gioco è fatto. Accertatevi inoltre che l’acqua sia a temperatura ambiente e non sia né troppo calda né troppo fredda per non compromettere la riuscita dell’ “esperimento”.

Albume d’uovo

Il terzo ingrediente che vi serve è un uovo. Secondo la tradizione, sarebbe bene usare un uovo fresco. I contadini di un tempo, infatti, erano soliti rompere un uovo deposto direttamente dalle galline ovaiole del pollaio. In questo modo, siete certe di rispettare la tradizione in tutti gli aspetti.

Tuttavia, se non avete possibilità di procurarvi un uovo fresco, potete anche semplicemente ricorrere alle uova che avete in casa. Ricordatevi, però, di far scivolare nella caraffa contenente acqua solo l’albume, in quanto un po’ di tuorlo potrebbe non far formare la tanto amata barca!

Rugiada

E infine, vi serve uno spazio esterno dove depositare il contenitore di vetro per tutta la notte in modo che possa raccogliere la rugiada. Potete, infatti, poggiarlo sul balcone, nel giardino o a terra in pieno campo. Ovviamente, va bene anche sul davanzale della finestra, l’importante è che sia esposto all’aria aperta.

Vi raccomandiamo, però, di non coprire il contenitore perché lo scopo è, appunto, raccogliere la rugiada, considerata il vero ingrediente chiave di questo rituale. E a questo punto, non ci resta che vedere come fare, seguendo tutti gli step per essere certe di non sbagliare.

Come fare

Dopo aver visto cosa ci serve per provare questo trucchetto, vediamo insieme come procedere senza confusione! Innanzitutto, dovrete prendere il contenitore di vetro che avete scelto e versare l’acqua al suo interno, avendo cura di coprire almeno i 2/3 del contenitore. Dopodiché, separate il tuorlo dall’albume dell’uovo e fatelo scivolare nell’acqua delicatamente in modo che possa finire in fondo alla brocca.

Infine, non dovrete fare altro che prendere la vostra caraffa di vetro e posizionarla all’aria aperta per tutta la notte in modo che possa assorbire la rugiada. L’indomani noterete che l’albume si sarà cristallizzato e avrà formato una sorta di barca o un veliero con dei filamenti che potrebbero ricordare delle vele.

Secondo la tradizione, la formazione del veliero sarebbe opera dello stesso San Pietro, il quale di notte veniva a soffiare nella caraffa. Circa l’interpretazione della barca, si ritiene che le vele spiegate siano indice di fortuna e, in particolare per la cultura contadina, di un anno di buon raccolto, mentre le vele chiuse presagivano cattive notizie.

E se volete un video per vedere come fare, ecco a voi!