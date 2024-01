Tutte noi siamo solite avere la dispensa dei detersivi piena di flaconi con prodotti commerciali o fatti in casa che utilizziamo per pulire le più svariate superfici.

Sapete quanto noi amiamo prediligere i prodotti ecologici e casalinghi per la pulizia domestica, ma a questo punto viene da chiedersi: qual è la differenza tra i detersivi con i tensioattivi e il sapone di Marsiglia?

Scopriamola insieme!

Tensioattivi

I tensioattivi sono un composto ampiamente utilizzato nella produzione dei detersivi e dei prodotti cosmetici dal momento che riescono ad abbassare la tensione superficiale di un liquido e permettono, quindi, di rendere più semplice l’interazione tra liquidi diversi, liquido e solido o liquido e gas.

I prodotti contenenti i tensioattivi, quindi, vantano una forte azione detergente e pulente. Inoltre, tendono ad essere particolarmente schiumogeni poiché il tensioattivo rende la schiuma più stabile.

Ovviamente, i tensioattivi non sono tutti uguali, in quanto si distinguono per caratteristiche. Bisogna infatti distinguere i tensioattivi chimici e quelli naturali.

I detersivi contenenti i tensioattivi chimici sono quelli prodotti attraverso i petrolati.

Sapone di Marsiglia

Una volta visto insieme a cosa servono i tensioattivi e una volta distinto i tensioattivi naturali da quelli chimici, possiamo introdurre il sapone di Marsiglia, originario della Francia e considerato a partire dalle nostre nonne un prodotto naturale ottimo per l’igiene della casa, del bucato e del corpo.

Si presenta come un panetto di sapone dalla consistenza dura ed è un detergente totalmente naturale, privo di sostanze o additivi chimici.

Questo sapone, infatti, viene prodotto a partire dall’olio di cocco o l’olio di oliva, da cui vengono estratti anche i tensioattivi vegetali.

Differenze

Una volta visto nel dettaglio cosa sono i tensioattivi e il sapone di Marsiglia e dopo aver visto da cosa sono costituiti, vediamo insieme quali sono le differenze.

Effetti sulla salute

I prodotti chimici, come appunto i detersivi contenenti i tensioattivi chimici, possono essere nocivi per la salute umana in quanto possono danneggiare i polmoni, ma anche provocare reazioni allergiche.

Inoltre, l’esposizione eccessiva a queste sostanze tende ad aumentare la sensibilità della pelle e a causare dermatiti allergiche o di tipo irritativo.

Di contro, il sapone di Marsiglia essendo totalmente naturale non comporta problemi sulla salute e può essere usato senza particolari controindicazioni.

Impatto ambientale

Oltre agli effetti sulla salute, questi prodotti differiscono anche per l’impatto ambientale. I detersivi con i tensioattivi chimici, infatti, finiscono per inquinare l’ambiente sia nel momento in cui vengono prodotti sia quando vengono immessi nell’ambiente con gli scarichi.

Questi, infatti, finiscono nelle falde acquifere e poiché non sono biodegradabili, tendono a provocare squilibri ambientali.

Il sapone di Marsiglia, invece, è totalmente ecologico e non produce danni alla flora e alla fauna.

Risparmio economico

Il sapone di Marsiglia è noto anche per il suo costo molto economico che lo rende un prodotto facilmente accessibile.

Inoltre, come se non bastasse, dal momento che è molto versatile e può essere utilizzato sul bucato, sulle più svariate superfici e anche sulla pelle, vi permetterà di risparmiare ulteriormente in quanto non dovrete acquistare diversi prodotti ognuno adatto a ogni circostanza.

Infine, ho avuto modo di notare che quando utilizzo il sapone di Marsiglia per pulire la casa, ho bisogno di una quantità minore di prodotto e, inoltre, la casa si mantiene pulita più a lungo. Pertanto, il risparmio è garantito!

Come usare il Sapone di Marsiglia a casa (VIDEO)

Una volta visto quanto il sapone di Marsiglia sia innocuo e delicato sulle superfici e non inquinante, vediamo insieme come utilizzarlo per pulire tutta la casa!