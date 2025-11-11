Tutti usano l’aceto per pulire in casa ma in questi punti fa solo danni

L’aceto è uno di quei prodotti che non mancano mai in casa: economico, naturale e con mille usi. Lo si vede ovunque nei consigli di pulizia, ma pochi sanno che non sempre è la scelta giusta.

Nonostante le sue proprietà come anticalcare, l’aceto può essere troppo aggressivo per alcune superfici e finire per rovinarle irrimediabilmente.

Prima di spruzzarlo ovunque, è importante sapere dove non va usato e perché.

Superfici da evitare assolutamente

Ci sono superfici su cui l’aceto è un vero nemico. La prima da citare è il marmo, che essendo un materiale calcareo reagisce male agli acidi. Anche una sola passata può lasciare macchie opache difficili da eliminare. Lo stesso vale per il granito e le pietre naturali, che possono perdere lucentezza.

L’aceto è sconsigliato anche sul legno, soprattutto se non trattato: può intaccare la finitura e rendere la superficie ruvida. Evita di usarlo pure su schermi di TV, computer e smartphone, perché l’acidità può corrodere il rivestimento protettivo.

Attenzione anche agli elettrodomestici: su ferro da stiro, lavastoviglie o lavatrici l’aceto può, col tempo, danneggiare le guarnizioni in gomma. Meglio non rischiare: anche se sembra un prodotto innocuo, il suo effetto corrosivo a lungo andare si fa sentire.

Gli effetti indesiderati dell’aceto

Molti pensano che, essendo naturale, l’aceto non possa fare danni. In realtà, il suo pH acido (intorno al 2,5) può sciogliere o opacizzare le superfici sensibili. Sul metallo, per esempio, può causare corrosione o far perdere la lucentezza. Sulle piastrelle, se usato troppo spesso, tende a sbiadire le fughe.

Un altro effetto fastidioso è l’odore persistente: se usato in ambienti chiusi o su tessuti, può restare a lungo, soprattutto se non si sciacqua bene. È vero che l’aceto è ottimo per togliere gli odori, ma va sempre usato con moderazione e buon senso.

Alternative delicate

Dove l’aceto non è consigliato, ci sono tante alternative più dolci ma altrettanto efficaci. Per il marmo e le pietre naturali, l’ideale è una miscela di acqua tiepida e sapone neutro, che pulisce senza aggredire.

Per il legno, meglio usare poche gocce di olio d’oliva o di lino con acqua, che nutre e ravviva le superfici.

Per schermi e dispositivi elettronici, bastano panni in microfibra leggermente umidi o soluzioni specifiche per elettronica. Se vuoi disinfettare senza aceto, puoi optare per bicarbonato, alcool denaturato diluito o semplicemente vapore: delicati, naturali e molto efficaci.

Usare prodotti naturali è una scelta intelligente, ma serve sempre consapevolezza. L’aceto resta un alleato prezioso, ma va dosato e impiegato solo dove serve davvero.

È perfetto per pulire vetri, rubinetti, lavandini o eliminare cattivi odori dal frigorifero, ma non va considerato un “detergente universale”.