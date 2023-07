Esprimere personalità e creatività attraverso il giardino

Gli spazi esterni della casa meritano la stessa cura dedicata a quelli interni. Tuttavia, spesso le persone tendono a concentrarsi maggiormente sugli ambienti interni, investendo tempo e risorse. Semplicemente eliminare le erbacce in giardino o pulire le aree calpestabili non è sufficiente.

Di seguito verranno forniti alcuni consigli per rendere il giardino un luogo perfetto per rilassarsi al sole, trascorrere piacevoli momenti in famiglia o con gli amici, godersi giornate a bordo piscina o serate all’insegna di piacevoli aperitivi.

Dai giardini moderni a quelli in stile shabby chic

Per ottenere un giardino che regali grandi soddisfazioni, è fondamentale avere fin dall’inizio un’idea chiara dello stile che si desidera adottare. Alcune persone si pongono come obiettivo quello di dar vita a un ambiente rilassante, magari attraverso giochi d’acqua volti a rievocare atmosfere tipicamente zen.

Altre preferiscono uno spazio verde caratterizzato da colori vivaci, d’ispirazione etnica. Alcuni, infine, prediligono un giardino minimalista, ideale per un contesto urbano. È fondamentale seguire una linea coerente, evitando di mescolare elementi che potrebbero creare contrasti indesiderati, creando così una continuità con le scelte adottate per gli interni.

Le opzioni tra cui scegliere sono molteplici. Si può optare per una decorazione moderna, oppure puntare su uno stile rustico o shabby chic. In base alla scelta, a variare saranno i materiali utilizzati, che possono variare dal vetro al legno, dalla ceramica al metallo. Chi desidera ottenere un giardino moderno potrebbe affidarsi alla pietra ricostruita regolare, perfetta per strutture e pavimentazioni e utilizzabile anche per creare cascate d’acqua e muretti.

La pietra ricostruita regolare conferirà al giardino un aspetto contemporaneo e sofisticato. Se invece si predilige uno stile più rustico, ben si adattano soluzioni contraddistinte da forme sinuose e morbide. Un esempio a tal proposito è rappresentato dai camminamenti in pietra.

Come illuminare il giardino

Nel pensare a come decorare il giardino, un elemento di primaria importanza sono le luci, soprattutto per coloro che desiderano creare un’atmosfera accogliente per gli amici durante le serate estive, tra aperitivi e cene all’aperto.

In questo caso, le decorazioni da giardino fai da te possono essere un’ottima soluzione per aggiungere fascino e personalità al tuo spazio verde. Una buona soluzione è costituita dai faretti, destinati a illuminare elementi come muretti in pietra. Una valida alternativa ai faretti? Le classiche lanterne o le cosiddette luci a stringa, ottime nel dar vita a una luce soffusa carica di romanticismo.

Indipendentemente dallo stile prescelto, è importante posizionare strategicamente le luci, in modo da evidenziare i punti di forza del giardino. Chi ha approfittato delle dimensioni generose del proprio giardino per riservarne una parte alla coltivazione di frutta e verdura, potrebbe favorirne la crescita installando delle luci speciali.

Queste luci potrebbero rivelarsi anche particolarmente utili, ad esempio, per ottenere una pianta di limoni piena di frutti, contribuendo al suo sviluppo ottimale. I led, infatti, oltre a essere un’opzione efficiente in termini di consumo energetico, permettono di ridurre la quantità di acqua necessaria alla coltivazione.

Oltre ai faretti, un’ottima soluzione per i giardini è l’installazione di lampioncini o piccoli led da incasso. Questi elementi possono essere integrati nei camminamenti, nelle bordature, nei muretti e nella pavimentazione, aggiungendo un tocco di illuminazione discreta e suggestiva al tuo spazio verde. Ampia è la scelta anche per quanto riguarda le tonalità.

Abbinando sapientemente luci calde e fredde sarà possibile ottenere sorprendenti effetti chiaroscuro illuminando maggiormente determinate zone del giardino.

Bordure per aiuole

Per rendere gli spazi esterni ancora più eleganti, un’ottima soluzione è utilizzare bordure per aiuole per delimitare le diverse aree. Oggi sul mercato sono disponibili bordure in metallo, che presentano il vantaggio indiscutibile di essere durevoli e facili da installare.

Queste bordure consentono di creare un vialetto fai da te nel prato, oppure possono essere impiegate per delimitare diverse zone del giardino o separare arbusti e fiori, aggiungendo un tocco di organizzazione al tuo spazio verde. A seconda del tipo di metallo utilizzato, inoltre, si avranno a disposizione bordure dal gusto classico o moderno.

La scelta cadrà su:

alluminio

ferro battuto

acciaio classico

acciaio corten

È la particolare composizione chimica del corten (rame, cromo e fosforo) a renderlo molto più resistente all’azione degli agenti atmosferici rispetto al comune acciaio al carbonio. I vari modelli differiscono anche per forma e altezza arrivando, in questo modo, a soddisfare qualunque esigenza, sia essa funzionale o estetica. A seconda dello stile adottato per il giardino occorrerà solamente scegliere la bordura capace di adattarsi all’ambiente circostante.

Curare anche i piccoli dettagli del giardino non solo offre agli ospiti un ambiente esterno accogliente, ma permette anche di esprimere pienamente la propria personalità. I risultati dovrebbero riflettere i gusti e le passioni di chi si occupa del giardino.

Ad esempio, una persona appassionata di musica potrebbe inserire una fontana capace di emettere rilassanti melodie. D’altra parte, gli amanti dei cani o dei gatti possono creare uno spazio appositamente dedicato ai loro amici a quattro zampe.

In questo modo, il giardino diventa un luogo in cui la propria personalità e le proprie passioni trovano la loro piena espressione.