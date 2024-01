Ho provato ad eliminare le macchie di cera dalle tovaglie ed ecco il risultato

Ora che le feste natalizie sono davvero finite (mentre scrivo avverto un po’ di malinconia), dobbiamo fare i conti con tutte le faccende di casa lasciate in sospeso.

Ti sarà sicuramente capitato di voler addobbare la tavola con centrotavola e candele, che rendono l’atmosfera calda e accogliente. Ma succede quasi sempre di trovare delle macchie di cera davvero difficili da rimuovere.

A me succede spesso, perciò oggi voglio parlarti di come ho fatto per eliminare le macchie di cera dalle tovaglie in queste settimane di vacanza. Iniziamo!

Come ho tolto la cera superficiale

Le macchie di cera possono essere assorbite dal tessuto e allo stesso tempo essere abbastanza doppie.

Visto che sulla mia tovaglia ne avevo di parecchie e belle grandi, mi sono aiutata con un cucchiaino.

L’ho passato delicatamente sul tessuto in modo che potesse rimanere la minor quantità possibile di cera. Ti consiglio di non esercitare troppa pressione, altrimenti potresti andare a “fissare” ancora di più la macchia.

Il metodo che mi ha aiutato

Ti anticipo che il metodo che alla fine ho scelto mi ha aiutato moltissimo, lo conosceva la mia mamma e ho deciso di provarlo per eliminare le macchie di cera che avevano ricoperto la mia tovaglia natalizia.

Ricorda sempre di leggere bene le etichette, se presenti. Se hai qualche dubbio puoi chiedere in lavanderia, soprattutto in caso di tessuti molto pregiati.

Se vuoi provare anche tu questo metodo, ti serviranno:

due fogli di carta assorbente (tipo scottex)

asse da stiro

ferro da stiro

spruzzino con acqua

saponetta di Marsglia

Il metodo consiste in due fasi: la prima che rimuove completamente le macchie, la seconda per evitare che ci siano gli aloni dopo che l’hai lavata in lavatrice.

Il procedimento passo passo

Dopo aver visto quello che ci serve ti spiego come ho fatto passo passo. Troverai anche un video che farà da guida e ti aiuterà con la pulizia.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Per prima cosa, ho deciso di usare l’asse da stiro, in modo che non si rovini alcun piano di lavoro. Ho anche usato un una fodera copriasse più vecchia, così se si macchiava non era un grosso problema per me.

Ho posizionato un foglio di carta assorbente sotto la tovaglia, un altro sopra. Poi ho acceso il ferro da stiro, impostandolo a una temperatura tollerabile per il tessuto della mia tovaglia.

Ho cominciato a passare il ferro da stiro sul foglio di carta assorbente, pochi secondi per volta, gettando un po’ di vapore di tanto di tanto.

Nel frattempo notavo che la cera si stava sciogliendo e si stava trasferendo dalla tovaglia allo scottex. Ho continuato per qualche minuto, poi ho deciso di sostituire i fogli in modo da dare una seconda passata.

A un certo punto il risultato è stato abbastanza soddisfacente, ma volevo dare un ultimo tocco per non rischiare di trovare alcun alone. Perciò sai cosa ho fatto? Ho pretrattato con un po’ di Sapone di Marsiglia, in questo modo:

ho spruzzato della semplice acqua sulla zona da trattare

sulla zona da trattare ho passato delicatamente la saponetta

ho cominciato a sfregare il tessuto sempre in modo delicato

sempre in modo delicato ho atteso qualche minuto, poi ho messo la tovaglia in lavatrice, lavandola a una temperatura adeguata.

Ecco il video che ti mostrerà il procedimento completo:

Dopo la tovaglia era come nuova! Ma prima di lasciarci voglio darti un altro piccolo consiglio per un risultato super!

Un piccolo trucco per un risultato super

Se per esempio hai una tovaglia in cotone o lino di colore bianco, puoi ottenere un risultato ancora più efficace utilizzando il percarbonato di sodio.

Ne abbiamo parlato tante volte, in questo video ti lascio alcuni dei suoi utilizzi:

Quando laverai la tovaglia in lavatrice, imposta almeno una temperatura di 50 gradi, con un paio di cucchiai di percarbonato come additivo al detersivo solito. Noterai che tornerà di un bianco candido, poiché questo composto a contatto con acqua calda rilascia ossigeno, sbiancando e igienizzando.

Pochi e semplici gesti possono dare davvero grandi risultati, grazie ai nostri amati rimedi naturali.