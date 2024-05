Per quanto stendere il bucato può essere considerata un’attività semplice e quotidiana alla portata di tutti, in realtà non solo bisogna disporre bene i capi per evitare di stropicciarli ma essere bravi anche nello scegliere gli orari giusti.

Molte volte, infatti, capita di stendere il bucato super profumato grazie all’utilizzo dei nostri rimedi e di toglierlo, poi, dalle corde o dallo stendibiancheria che non è più così profumato come vorremmo.

Per questo, oggi vedremo insieme in quali orari stendere e togliere il bucato per ritrovare il suo buon odore anche una volta asciugato!

Prima di iniziare

Ovviamente, premetto che questo discorso non può essere universale e che bisogna considerare anche la stagione di riferimento.

Si sa, infatti, che con le belle giornate di sole durante la stagione estiva, è facile ritirare i capi dopo alcune ore e ritrovarceli già asciutti e profumati.

Diverso, invece, è il discorso durante l’inverno, in quanto l’eccesso di umidità non permette un’asciugatura veloce.

Per questo, vi dico come procedo in base alla stagionalità!

In inverno

Quando fa freddo e c’è tanta umidità, fare il bucato e stenderlo diventa un gran problema perché sappiamo che non si asciugherà velocemente e che bisogna stare lì a scorgere le giuste condizioni metereologiche per non rovinare il buon profumo.

Personalmente, durante questa stagione, cerco di avviare la lavatrice nelle ore della mattina quando inizia a fare più caldo e quando cala un po’ l’umidità, ovvero dalle 9 in poi.

Inoltre, cerco sempre di esporli al sole, anche se è molto fioco, così da poter mantenere il buon odore perché, si sa, con il sole i capi profumano di più!

Infine, evito di tenere i panni stesi all’esterno nelle ore pomeridiane a partire dalle 17, perché spesso ho trovato un odore di umidità sui capi non appena iniziava a farsi buio.

In estate

Il discorso, invece, è totalmente differente in estate, in quanto questa stagione porta con sé temperature molte elevate e raggi solari così cocenti da danneggiare i capi soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Per questo, il discorso si inverte e tendo a stendere i capi nelle prime ore del mattino così da toglierli prima della fascia oraria più calda, ovvero quella che va dalle 12 alle 16.

A differenza dell’inverno, poi, in estate posso beneficiare anche della seconda parte della giornata e non aver paura di stendere i capi a partire dalle 16 per paura di ritrovarmi la puzza di umidità.

Anche i panni stesi di notte, infatti, rilasciano un buon odore non appena tolti!

In breve, quindi, vi suggerisco di stendere i capi al sole nelle prime ore mattutine in modo da averli super profumati grazie alla luce diretta solare che è in grado di produrre delle sostanze capaci di emanare un buon odore ma di non esporli nelle ore più calde o per troppo tempo perché potreste ingiallirli e renderli secchi e duri!

Nelle “mezze stagioni”

Infine, vediamo il caso dell’autunno e della primavera, stagioni considerate fase di transizione dall’inverno all’estate e viceversa.

In questo caso, potete muovervi in maniera più elastica perché non si corrono i rischi portati dalla troppa umidità o dal troppo caldo.

Ciò nonostante, io cerco sempre di evitare di tenere stesi i capi di notte perché l’umidità potrebbe produrre un cattivo odore sui capi. In linea generale, stendo quindi i capi dalla mattina fino alle 18, in modo da beneficiare della luce naturale del sole.

Ovviamente, poiché le temperature non sono così standardizzate in queste stagioni ( e in realtà in nessuna stagione), vi suggerisco sempre di tenere conto della giornata per scegliere gli orari migliori in cui stendere e togliere il bucato in modo da non far volare via il buon profumo!

Bucato che puzza

E se il vostro bucato ancora presenta cattivi odori, ecco un video che vi spiegherà quali possono essere le ragioni e come intervenire!