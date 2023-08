Se in estate, il sole diventa una manna dal cielo per rendere ancora più profumato il nostro bucato, d’altra parte tende anche a seccare molto i nostri capi e a far scemare tutto il buon odore.

L’ideale, infatti, sarebbe quello di dosare bene l’esposizione al sole affinché possa solo intensificare il buon odore.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come avere il bucato più profumato in estate anche se il sole secca i panni!

Fase di lavaggio

Prima ancora di vedere i trucchetti in grado di profumare il bucato, vediamo insieme come lavare i capi nella maniera più giusta così da averli profumati!

Bicarbonato e al sapone di Marsiglia

Innanzitutto, vi suggeriamo di combinare due ingredienti che insieme danno vita a un composto in grado di profumare molto i vostri capi: il bicarbonato e il sapone di Marsiglia.

Se da una parte, infatti, il bicarbonato aiuta a neutralizzare i cattivi odori presenti nei tessuti, dall’altra il sapone di Marsiglia è in grado di portare un buon profumo.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mescolare un cucchiaio di bicarbonato e 2 cucchiai di sapone di Marsiglia in versione liquida e aggiungere, poi, 10 gocce di olio essenziale che preferite. Vi suggeriamo di prediligere fragranze quali l’arancio, il limone, il geranio e la lavanda poiché sono i profumi solitamente utilizzati nei detersivi commerciali.

A questo punto, versate il tutto nella vaschetta della lavatrice, avviate il ciclo di lavaggio e…il gioco è fatto!

Acido citrico

In alternativa al bicarbonato e all’aceto, potete anche usare l’acido citrico, considerato una valida alternativa ecologica dell’aceto. Inoltre, con questo ingrediente è possibile realizzare un ammorbidente naturale fai da te!

Versate, quindi, 150 grammi di acido citrico in un litro di acqua, dopodiché mescolate il tutto e aggiungete qualche goccia di olio essenziale dalla fragranza che preferite maggiormente. Infine, versate circa 100 ml di questo prodotto nella vaschetta del detersivo e…il vostro bucato sarà profumato come non mai!

Fase di asciugatura

Una volta lavati i capi, è il momento di stenderli per farli asciugare! Questa fase è importantissima, in quanto come abbiamo già detto, una forte esposizione al sole potrebbe non solo ingiallire alcuni panni, ma anche renderli duri e far perdere loro tutto il buono odore.

Vi suggeriamo, quindi, di stendere pochi panni alla volta in modo che abbiano lo spazio materiale necessario per asciugarsi. Inoltre, ricordatevi sempre di stendere i capi al sole perché la luce diretta solare è in grado di produrre delle sostanze capaci di emanare un buon profumo.

Al contempo, però, ricordatevi che i panni esposti per troppo tempo al sole potrebbero seccarsi così tanto da perdere il buon odore, perciò, cercate di rimuoverli appena asciugati, in modo da far fissare il buon odore e non farlo sfumare subito. Infine, sarebbe bene stendere i panni fuori quando il sole non è ancora molto forte, ovvero nelle prime ore della mattina.

Dopo il lavaggio

A questo punto, vediamo insieme altri trucchetti da provare dopo il lavaggio dei nostri capi in modo da mantenere il profumo per giornate intere!

Deodorante fai da te

Il primo trucchetto consiste nel realizzare un deodorante fai da te da poter vaporizzare sui capi ogni volta che vorrete! Versate, quindi, 10 gr di bicarbonato in 200 ml di acqua e aggiungete, poi, 10 gocce di olio essenziale che più vi piace.

Dopodiché, versate il tutto in un vaporizzatore e spruzzate questa miscela sui capi, avendo cura di mantenere sempre una certa distanza per non bagnarli. I vostri capi saranno profumati come non mai!

Sacchetti profumati

Infine, potreste anche usare dei sacchetti profumati da mettere nei cassetti insieme ai panni e diffondere il buon odore. In questo caso, dovrete semplicemente aggiungere fiori e spezie essiccate in alcuni sacchettini di cotone o impregnare alcuni dischetti di cotone con alcune gocce di olio essenziale da inserire, poi, nei sacchettini.

A questo punto, posizionate i sacchetti negli armadi o nei cassetti e…che profumo!

Come fare il Sapone di Marsiglia liquido

E se volete sapere come fare il sapone di Marsiglia liquido per lavare e profumare i vostri capi, ecco un video pensato per voi!

Avvertenze

Controllate sempre le etichette di lavaggio dei capi prima di cimentarvi nei rimedi suggeriti.