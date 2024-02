Come ho provato a lucidare le scarpe di pelle invernali con l’olio di cocco

Con la stagione fredda mettiamo un po’ da parte le scarpe sportive per indossare molto di più quelle di pelle. Ce ne sono alcune a cui siamo particolarmente affezionati e, anche se sono rovinate, proprio non ci pensiamo a metterle via.

Possiamo certo dare una bella lucidata a casa, e i rimedi naturali per farlo sono tanti. Qualche tempo fa ho provato un metodo diverso, che mai avrei pensato di utilizzare per le mie scarpe: l’olio di cocco.

Ti racconto come ho fatto, elencandoti tutto il procedimento. Poi valuteremo insieme se è un rimedio valido per lucidare le scarpe di pelle.

Perché l’Olio di Cocco?

Da quando mi sono approcciata ai rimedi naturali, un vasetto di olio di cocco in casa è come avere un po’ un asso nella manica. Lo conosciamo per le sue virtù nutrienti, tant’è vero che sono molte le persone che lo utilizzano anche in cucina e per la propria salute.

Personalmente, adoro utilizzarlo sulla pelle umida, per nutrirla a fondo dopo la doccia; o come impacco pre-shampoo per rigenerare i capelli e le punte danneggiate. O, ancora, metterlo sui talloni screpolati prima di indossare i calzini, così da avere piedi sempre morbidi, tutto l’anno.

Trattandosi di un olio (come l’olio d’oliva) ho pensato: “E se lo utilizzassi per lucidare le scarpe e gli stivali di pelle che ho in casa?”.

Come usarlo per le scarpe

Per guidarti in questa pratica di lucidatura delle scarpe, divideremo la pulizia in più fasi.

Fase 1: rimozione di polvere e sporco

La prima cosa da fare è sicuramente spolverare in modo accurato le scarpe di pelle. Immaginiamo di averle utilizzate per diversi giorni, quindi è naturale che vi sia traccia di polvere, sporco o fango.

Se le scarpe non sono molto sporche, prendo un panno in microfibra asciutto (che uso solo per questo scopo) e lo passo velocemente su tutta la superficie. In caso contrario, il panno sarà leggermente inumidito, così da eliminare le macchie.

Fase 2: uso dell olio di cocco

Ora passiamo all’utilizzo dell’olio di cocco come rimedio lucida-scarpe. In base alla stagione, potresti trovarlo molto liquido (in estate) o molto solido (inverno).

Sul panno umido, prendo una noce di olio di cocco e lo faccio aderire al panno. A questo punto strofino accuratamente su tutta la scarpa, suola compresa.

Dopodiché elimino l’eccesso con un foglio di carta assorbente, infine passo un panno pulito strofinando energicamente.

Fase 3: asciugatura

Non ci resta che far asciugare le scarpe di pelle all’aria aperta. È molto importante che non siano al sole, perché potrebbe sbiadirle.

Potrai vedere in questo video tutta la procedura con l’olio di cocco:

È un rimedio valido?

Se ti stai chiedendo se l’utilizzo dell’olio di cocco è valido per lucidare le scarpe, la mia risposta è sì: ho ottenuto lo stesso risultato che otterrei con l’olio di oliva e ho notato che le scarpe erano ben nutrite.

Ovviamente, ti consiglio di provare sempre prima in un angolo nascosto della scarpa, per valutarne la tollerabilità.

Con pochi gesti possiamo avere delle scarpe di pelle come nuove. Ma se sono molto rovinate, chiedi a chi è di competenza per trovare il metodo migliore.