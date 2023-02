Il metodo della Ciotola che pulisce il Forno incrostato in poco tempo

Se c’è un incubo che vorremmo evitare praticamente sempre in cucina, quello è un forno incrostato!

Risulta difficile, quando si accumulano troppi residui di cibo e di unto, farlo tornare come nuovo e ripulirlo da cima a fondo.

Uno dei segreti che facilita sicuramente tutto il lavaggio è ammorbidire l’incrostazione così da rendere tutto più facile e veloce.

Il metodo ideale per riuscire a fare questi passaggi è quello della ciotola, vediamo insieme come usarlo!

Con aceto

L’aceto è un ottimo disincrostante per il forno ed è sempre una buona idea in caso di sporco difficile!

Per usare il metodo della ciotola con l’aceto dovrete semplicemente riempirla con acqua calda e 1 tazza intera d’aceto d’alcol.

Andranno bene anche altre tipologie d’aceto, ma quello d’alcol è specificamente usato nelle pulizie, per cui avrà un effetto migliore.

Tenete all’interno del forno a 180° per una ventina di minuti, dovrete attendere che evapori la maggior parte del composto.

Trascorso il tempo necessario, procedete strofinando via lo sporco ed ecco che il forno tornerà come nuovo!

Succo di limone

Analogamente all’aceto, anche il succo di limone è quanto di meglio possiate tenere in considerazione per avere di nuovo il forno super pulito!

Dovrete usarlo sempre con la ciotola riempiendola fino a metà con acqua e versando il succo di 1 limone all’interno, potete lasciare anche le bucce dell’agrume che aiuteranno a lasciare un fantastico profumo fresco.

Usate le temperature e i tempi descritti anche nel paragrafo precedente e poi passate alla pulizia approfondita del forno.

Non ci vorrà molto prima di rendervi conto che lo sporco viene via con una facilità unica che non vi farà stancare!

Acido citrico

Tra gli ingredienti che prendono sempre di più piede nelle pulizie naturali di tutti i giorni troviamo anche l’acido citrico!

Si tratta di un prodotto estratto in modo naturale dagli agrumi e si annovera tra i migliori anticalcare e sgrassanti naturali, per questo non si rinuncia ad averlo!

Per usarlo nel caso del forno dovrete versare 1 litro d’acqua nella ciotola e scioglierci all’interno 150 grammi di acido citrico. Se volete anche un buon odore, aggiungete 1 tazzina di succo di limone.

Lasciate nel forno a bassa temperatura finché non vedete che il composto si è attaccato alle parti incrostate, dopodiché procedete con la pulizia e godetevi il risultato!

Bicarbonato

Non possiamo trascurare la fantastica azione del bicarbonato tra i rimedi da usare con il metodo della ciotola!

Il bicarbonato si attacca all’incrostazione, rendendo praticamente immediata la rimozione dello sporco, dunque vediamo subito come usarlo a nostro vantaggio!

Dovrete riempire la ciotola fino a metà con acqua calda e versare 3 cucchiai colmi di bicarbonato, poi mettete sempre a 180° finché non sarà evaporato quasi completamente.

Sgrassare il forno non sarà mai stato così semplice e veloce!

Sale grosso

Il sale grosso è l’ultimo tra gli ingredienti da usare nella ciotola per avere il forno pulito in poco tempo!

Anche se la sua azione pulente viene spesso sottovalutata perché non se ne sfruttano le proprietà fino in fondo, il sale è un rimedio perfetto!

Mettete 1 bicchiere di sale grosso nella ciotola, riempite fino a meno della metà con acqua e procedete mettendo del forno ad una temperatura di almeno 180° altrimenti il sale non si scioglierà per bene.

Il forno non solo sarà semplice da pulire, ma risulterà anche lucidissimo!