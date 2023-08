Quando le calde notti estive rendono difficile dormire, è importante trovare modi per rimanere freschi e comodi per non accumulare ore di sonno da recuperare.

Anche se spesso sembra impossibile trovare sollievo, esistono diversi rimedi che possono aiutarvi a trascorrere notti serene e fresche.

Siete curiosi di scoprire uno per uno tutti i trucchetti che vi aiuteranno a dormire più freschi la notte? Scopriamo il metodo del lenzuolo e vediamo come rendere il caldo estivo più sopportabile!

Come fare

Il metodo metodo efficace per rinfrescare sia il letto che l’intera stanza è l’utilizzo di un lenzuolo umido!

Cosa implica questa soluzione? Vi spiegherò immediatamente, vediamo subito come fare!

Dovrete inumidire accuratamente un lenzuolo con acqua fresca e poi strizzarlo per bene. Successivamente, appendetelo alle porte delle finestre o dei balconi.

L’aria attraverserà il lenzuolo umido e fresco, diffondendo una sensazione di freschezza nell’ambiente circostante e raggiungendo anche il letto, liberandovi dall’opprimente calore.

Alternative per stare freschi

Sebbene il lenzuolo umido sia una soluzione fantastica per dire addio al calore e stare più freschi, non è l’unica soluzione che potete adottare durante le giornate e le notti afose.

Vediamo insieme altri trucchetti molto amati e sempre validi per avere un sonno tranquillo!

Ventilatore e ghiaccio

Un ventilatore può essere un prezioso alleato per rinfrescare l’aria nella stanza!

Riempite una bacinella o una ciotola con cubetti di ghiaccio e posizionatela di fronte al ventilatore. L’aria che soffia attraverso i cubetti di ghiaccio creerà una sensazione di freschezza nell’ambiente.

In alternativa, potete posizionare una bottiglia d’acqua congelata di fronte al ventilatore per ottenere lo stesso effetto rinfrescante.

Frigorifero

Il frigorifero può essere un’ottima fonte di refrigerio durante le calde notti estive, ma in che modo?

Beh, nel primo metodo dovrete prendere un asciugamano pulito e metterlo nel frigorifero per alcuni minuti. Quando è ben freddo, avvolgetelo attorno al collo o posizionatelo sul corpo per rinfrescare la pelle. Questo semplice rimedio vi aiuterà a sentirvi più freschi e a ridurre la temperatura corporea.

In alternativa, prima di andare a letto, potete lasciare almeno per 10 minuti il lenzuolo o il pigiama all’interno dell’elettrodomestico e poi indossarlo.

La sensazione di fresco sarà unica!

Tessuti adatti

La scelta dei tessuti giusti per la biancheria da letto può fare la differenza quando si tratta di stare freschi durante la notte.

Al fine di ridurre la sudorazione optate per lenzuola di cotone leggero e traspirante, che aiutano ad assorbire l’umidità e a mantenervi freschi.

Evitate, inoltre, tessuti sintetici che possono trattenere il calore e l’umidità. Un altro consiglio importare è tenere in considerazione l’utilizzo di coperte leggere o di ventilatori da soffitto per migliorare la circolazione dell’aria nella stanza.

Cambiare posizione

Spesso, la semplice modifica della posizione del corpo può contribuire a sentirsi più freschi durante la notte.

Provate a dormire in posizioni che favoriscono il flusso d’aria, come allungati sulla schiena o su un lato, con le gambe leggermente sollevate. Questo favorirà una migliore ventilazione del corpo e vi aiuterà a sentirvi più freschi.

Se avete dei ventilatori a muro, potete girare la testa nella posizione in cui si trovano le pale, in modo che il fresco vi arrivi su schiena e collo, zone critiche in cui si suda maggiormente.